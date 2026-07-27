Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor

Remö Kiaf Ulgoşavay:

İndirin bindirin ne gelir elden düşmüşüz çukura mutsuzuz TÜRK-İŞ tarafından açıklanan en son 2026 açlık sınırı 35.759 tl iken emekli zammı 23 bin 552 tl ise neyi indiriyorsun neyi bindiriyorsun sadece gök yüzüne bakıyorum haber seyretmiyorum gün gelir ilahi adalet HAKKIN önünde tecelli bulur ne diyeyim mutsuzum