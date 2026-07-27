Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor - Son Dakika
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Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor

Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor
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ABD ile İran arasındaki sıcak çatışmanın durulmasıyla birlikte petrol fiyatları düşmeye başladı. Petroldeki düşüş, akaryakıtta indirimi de beraberinde getirdi. Bölgedeki çatışmaların sürdüğü son haftalarda akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmişti. Bu gece ise fiyatlarda indirim bekleniyor.

Ortadoğu'daki sıcak çatışma ikliminin ABD ve İran arasındaki siyasi manevralarla bir anlığına durulması petrolü düşürürken, akaryakıta indirim haberini de beraberinde getirdi.

Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor

Bölgedeki çatışmaların sürdüğü son günlerde akaryakıta üst üste zamlar gelmişti. En son 25 Temmuz tarihinde motorinin litre satış fiyatına 4.18 liralık bir zam yansımıştı. 

Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor

Yansıtılan bu son artışın ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 78.49 lira seviyesine kadar çıktı.

TEMMUZ AYINDA 14 LİRALIK YÜKSELİŞ

Son zamla beraber motorin fiyatlarında temmuz ayının başından bu yana gerçekleşen toplam fiyat artışı yaklaşık 14 lirayı buldu.

Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR

İndirim öncesi güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.05 TL

Motorin litre fiyatı: 78.52 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.90 TL

Motorin litre fiyatı: 78.37 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.01 TL

Motorin litre fiyatı: 79.63 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.29 TL

Motorin litre fiyatı: 79.90 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, İstanbul, Ankara, İzmir, İran, Zam, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Akaryakıt Sürücülere güzel haber: Akaryakıta indirim geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Türkiyede bir şeyin fiyatının düştüğü nerde görülmülş. Bindirim öncesi indirim bu. 1 0 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay Remö Kiaf Ulgoşavay:
    İndirin bindirin ne gelir elden düşmüşüz çukura mutsuzuz TÜRK-İŞ tarafından açıklanan en son 2026 açlık sınırı 35.759 tl iken emekli zammı 23 bin 552 tl ise neyi indiriyorsun neyi bindiriyorsun sadece gök yüzüne bakıyorum haber seyretmiyorum gün gelir ilahi adalet HAKKIN önünde tecelli bulur ne diyeyim mutsuzum 0 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    ay sonu enflasyonu düsürmek icin balom haber milletin cebinden çalma taktikleri. 0 0 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    en az 10 tl ınmesı lazım millet sesını cıkarsa bunkadar cesaret bulamazlar 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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