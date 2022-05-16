TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de

16.05.2022 12:18

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı'na katılmak üzere Bakü'ye geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı'na katılmak üzere Bakü'ye geldi.

Şentop'a iki günlük ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu eşlik ettiği ifade edildi.

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki Parlamento Heyeti,  Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclis 1.Başkanvekili Ali Hüseyinli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Ankara Büyükelçisi Raşad Mammadov ve Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı tarafından karşılandı.Şentop bu akşam, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Gafarova tarafından EİTPA 3. Genel Konferansı'na katılan Heyet Başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de
TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de
TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de
TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de
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Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Bakü'de - Son Dakika
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