TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Dünyada koronavirüs ile mücadele eden ülkelerin bir kısmı insan yaşamını, bir kısmı ekonomiyi öteledi ve İtalya'nın içine düştüğü durumla karşı karşıya kaldı. Bazıları mücadele yerine sürü bağışıklığı sistemini uygulamaya çalıştı. Bizler ise 82 milyonun dayanışmasıyla disiplinli şekilde, Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara harfiyen riayet etmek suretiyle hedefimize ilerliyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, koronavirüs nedeniyle İYİ Parti'nin bir izleme komitesi oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'de tetkik sayılarının yeterli olmadığı, yeterli tetkik kitinin bulunmadığını ve tetkik sonuç hızının da yavaş olduğunu gözlemlediklerini belirten Dervişoğlu, "Henüz tetkik yapılmamış vatandaşların içinde taşıyıcı olma ihtimali olanlar bulunabilir. Bu durumun önüne geçmek adına atılması icap eden adımlar bir an önce yerine getirilmelidir. Sağlık Bakanlığının şu ana kadar yürüttüğü süceci ve verdiği mücadeleyi kıymetli buluyoruz. Bundan sonra yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına uyarılarımızın dikkate alınacağını temenni ediyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede uygulanmaya çalışıldığını, sorunun küresel, mücadelenin ise ulusal olduğunu söyledi.

Mücadele kapsamında kamu çalışanlarına kolaylık dileyen Bülbül, dün akşam sosyal medyaya yansıyan bir görüntünün herkesin canını sıktığını ifade etti. Bülbül, şöyle dedi:

" Fransa'dan gelen uçakta bulunan yolcuların karantina alanına taşınması sırasında bir hanımefendi durdurulan otobüsten indiriliyor. Diğer yolcuların kızgınlıkla söylemedikleri laf kalmıyor. Bu hadise kısa sürede gündem haline geliyor. Hükümet olaya müdahil oluyor ve bu hanımefendinin de karantinaya alındığı bilgisi paylaşılıyor. Konunun takibi güzel fakat bu hadiseler yaşanmaması gereken durumlardır. Tam manasıyla motive olduğumuz bir anda devletimizin de çok büyük bir seferberlik halinde mücadele verdiği günlerde bir hadsizin vermiş olduğu kanuna aykırı emir sebebiyle tüm Türkiye'nin motivasyonunun kırılması bizleri derinden sarsmaktadır. Bu noktada karantina tedbirleri dışında, hukuka aykırı faaliyetlerle ilgili soruşturma başlatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu emekler zayi edilecek türden emekler değildir. Bu karantina tedbirlerinde yaşanacak sapmaların bedeli hepimiz için çok ağır olabilir. Karantina tedbirleri dışında hareket edilmesine sebep olan kim varsa bedelini ödemek zorundadır. Bu noktada milletimizin güvenini sarsmaya kimsenin hakkı yoktur."

HDP Grubu adına Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, koronavirüs ile bir süre daha yaşanacağının anlaşıldığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının yeterli çabayı gösterdiğini ancak hükümetin öncesinde herhangi bir eylem planının olmadığının görüldüğünü savunan Tiryaki, "Dünya 5'ten büyük ve yalnız 5 ülke dünya ile ilgili kararları vermemelidir. Türkiye de 1'den büyüktür. Her nedense bir kişi ve çevresindekiler muhalefet yokmuş gibi kararlar alıyor. Pandemi ilan edilen bir hastalıkla ilgili bir komisyon kuramadık. Bir ortak akla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Türkiye'nin ve dünya tarihinin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü olduğunu dile getirdi.

Bu zaferin, Anadolu halklarının topuyla, tüfeğiyle, kanıyla, canıyla verdiği en önemli mücadele olduğunu vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden süreçte bir dönüm noktası olarak değerlendirdiğimiz Çanakkale Zaferi, aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirerek tarihe 'Çanakkale Geçilmez' sözüyle yazılmış bir destanın adıdır. Bu destanın ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesini başlatan ve bağımsız bir devlet kurmayı başarmış olan halkımız, tüm dünyanın ezilen, mazlum ve mağdur halklarına örnek olmuştur. Bugün bir kez daha tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi'nde Anadolu halkının verdiği onurlu mücadeleyi saygıyla anıyor, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü'nde vatan topraklarımızın kurtarılmasında canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

"Çanakkale, 7 düvele karşı verilen şanlı mücadelenin adıdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da Çanakkale Zaferi'nin, aziz milletin bu topraklardan kendisini sürüp çıkarmak isteyen emperyalistlere karşı verdiği kutlu mücadelenin adı olduğunu söyledi.

Şehitlerin ruhlarının şad olmasını dileyen Özkan, "Çanakkale, bu kutlu aziz milletin tarih boyunca verdiği o şanlı destanların abideleşmiş halidir. 7 düvele karşı bu milletin, tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak yek vücut olup verdiği şanlı mücadelenin adıdır Çanakkale. İstiklal Marşı'na ilham kaynağı olan, mesele mukaddesatımız, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve devletimiz olduğu zaman; tek tek, akın akın şehitler tepesine koşan bütün farklılıklarıyla bu aziz milletin zaferinin adıdır. Bu kutlu zaferin 105. yılında bu vatanı bizlere emanet eden şanlı ecdadımızı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi şükranla yad ediyorum."

Özkan, koronavirüs ile ilgili mücadelenin dünya genelinde sürdüğünü, Türkiye'de alınan önlemler ve milletin de dayanışmasıyla bu belayı en kısa sürede ortadan kaldıracaklarına inandığını ifade etti.

Türkiye'de geçmişten bugüne gerçekleştirilen sağlık yatırımlarıyla bu tür hastalıklarla mücadelenin çok önceden başlatıldığına dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleye koronavirüs vakasının görüldüğü anda başlayarak zaten başarıya ulaşmak mümkün değil. Başta İtalya olmak üzere maalesef Avrupa'nın içinde bulunduğu sorun, altyapı eksikliğidir. Bu anlamda Avrupa'nın ve kişi başına düşen yatak sayısıyla dünyanın en iyi ülkeleri arasındayız. Bu süreci sağlık çalışanlarımızın da müdahalesiyle atlatacağız. 120 dünya ülkesi içinde ilk 10 içinde yer almaktayız. Milletçe birlik ve beraberlik içinde yapmamız gereken tek şey, Bilim Kurulu'nun direktiflerine harfiyen uymaktır. Edirne'den Kars'a hedefimize başarılı sonuçlarla yürüyeceğiz. Dünyada koronavirüs ile mücadele eden ülkelerin bir kısmı insan yaşamını, bir kısmı ekonomiyi öteledi ve İtalya'nın içine düştüğü durumla karşı karşıya kaldı. Bazıları mücadele yerine sürü bağışıklığı sistemini uygulamaya çalıştı. Bizler ise 82 milyonun dayanışmasıyla disiplinli şekilde, Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara harfiyen riayet etmek suretiyle hedefimize ilerliyoruz."