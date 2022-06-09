TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve AKP Milletvekilleri Arasında 'Otel' Tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda iktidarla muhalefet arasında, özellikle yanan orman alanlarının turizme açılarak otel yapıldığı yönünde tartışma yaşandı.

CHP, orman alanlarındaki usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için verdiği önergenin bugün Genel Kurul'da görüşülmesi için grup önerisi getirdi. Öneri, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Görüşmede milletvekilleri şu görüşleri dile getirdi:

ERKAN AYDIN: BAKAN AFFINI İSTEDİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI, OLAN BİZİM ORMANLARIMIZA OLDU

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın: Tarım ve Orman Bakanı 4 Mart'ta görevden affını istedi yani aslında görevden alındı. Yangınlar zamanında yapılan bir sürü usulsüzlük iddialarıyla ilgili hiçbir hesap vermedi. Cumhurbaşkanına bağlı olan Devlet Denetleme Kurulu ilk defa harekete geçti; Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki usulsüzlük iddialarını araştırmaya başladı. Birçok konuda usulsüzlük iddiası vardı… Anayasaya göre orman köylüsü korunması gereken köylü, orada orman köylüsü yok sayıldı, onların yapmaları gereken işler yandaş şirketlere büyük rakamlarla ihale edildi. Yaklaşık 14 milyon metreküp orman emvali birilerine verildi, fiyatlar da düşük gösterilerek birilerine yüksek kazanç iddiaları kamuoyunda yer aldı. Peki, Cumhurbaşkanı kendine bağlı olan Devlet Denetleme Kurulunu harekete geçirdi de herhangi bir sorumlu hakkında işlem yapıldı mı? Tabii ki hayır. Bakan affını istedi, Genel Müdür Yardımcısı görevden alındı, Daire Başkanı gitti ama iddiaların hepsi ortada kaldı ve maalesef olan bizim yeşilliklerimize, ormanlarımıza oldu. Buradan bir kez daha sesleniyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı kendisine bağlı olan kurumu harekete geçirsin ve gereğini yapsın diye.

DURSUN ATAŞ: AKP'NİN ORMAN POLİTİKASI AÇIKTIR; ORMAN EŞİTTİR RANTTIR

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş: Geçen yıl ülkemizin dört bir yanında yangınların yaşandığı, 15'i büyük olmak üzere 299 orman yangınının çıktığı, 140 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu, Hükümetin ise bu yangınları söndürmekte aciz kaldığı bir yılı geçirdik. Aradan bir yıl geçti, yine yaz dönemi geldi ancak geçen yıl yangın uçağı kaldırmaktan bile aciz kalan AKP Hükümeti, bu yıl da olası yeni orman yangınlarına karşı yeterli önlemleri almamıştır. Geçtiğimiz yıl ciğerlerimizin yanmasından tek bir ders çıkarmayan AKP Hükümeti, yanan alanlar kim ihale edilsin, nereyi hangi şirket alsın, nerelere otel yapılsın kaygısındadır… AKP'nin orman politikası açıktır; orman eşittir ranttır…Allah ormanlarımızı yangınlardan ve AKP zihniyetinden korusun çünkü AKP Hükümeti orman yangınlarını söndürmekten aciz, orman alanlarını rant için imara açmakta ise çok maharetlidir.

PEKGÖZEGÜ: KAYMAK TABAKAYI YANDAŞLAR ALIYOR, SÖMÜRÜLMEK EMEKÇİYE DÜŞÜYOR

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü: Yanan orman alanlarının temizlenmesinin büyük partiler halinde yandaşlara ihale edilmesi, küçük işletmelerin, orman köylülerinin ve kooperatiflerin elini kolunu bağlayan işlemler uzmanlara göre yanan orman alanlarındaki emval değerlerinin düşük tutulması; tüm bunlar araştırılmalıdır. Halkımız açlık ve sefalete mahküm edilmişken işsizliğin, yoksulluğun, güvencesizliğin rekor kırdığı şu günlerde işlerin orman köylüsü, küçük işletmeler, kooperatiflerden alınıp yandaşa verilmesi utanç verici bir durumdur. Gerçekten hiç doymuyor musunuz, hiç utanmıyor musunuz?

Karın tokluğuna, iş güvenliği alınmadan çalışan bu emekçiler kölece sömürülüyor, çalıştırılıyor. Pasta yandaşa; emek, çalışma, sömürülme yine güvencesiz emekçiye düşüyor. Kaymak tabakayı yandaşlar alıyor, sömürülmek emekçiye düşüyor."

AKP'Lİ AYDIN İLE CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA 'OTEL' TARTIŞMASI

AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın şu savunmayı yaptı:

"Yanan alanlar imara açılıyor, otel yapılıyor' gibi iddialarla kamuoyu yanıltılıyor… Memleketim olan Antalya Adrasan'da yangın çıkmıştı 2014 yılında, bu saha tamamen ağaçlandırıldı. Var mı bir otel, yok… Muğla Marmaris, 2001 yılında yanmıştı, 2020 yılında, daha önce de bölge müdürlüğü yaptığım yer, bakın, her tarafı ağaçlandırılmış. Muğla Bodrum, bak orası da geldi, 2000 yılında yanmıştı, 2020 yılında tamamen ağaçlandırılmıştır."

Aydın'a CHP milletvekillerinden tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Bir de otel dikileni göster. Bak göstereyim sana gel" dedi. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da "Sayın Müdürüm Güvercinlik'ten de bahseder misiniz" diye seslendi. CHP'li Şeker de "Bak ne olmuş? Ağaç varmış beton olmuş" dedi.

Aydın ise "Yok, ben orada bölge müdürlüğü yaptım, orası yanmadan önce turizm alanı olarak tahsis edilmiş, 1987 yılından daha önce" diye konuştu.

Bunun üzerine CHP'li Şeker de "Sonra nasıl olduysa yanmış, sonra da beton dökülmüş ve sizin döneminizde yapılmış" eleştirisinde bulundu. Şeker'in tepkisi üzerine Aydın da "Evet, daha yeşil ülkemiz için, daha yeşil bir dünya için Orman Teşkilatı çok güzel çalışmalar yapıyor" karşılığını verdi.