TBMM Genel Kurulunda TSK personeline ilişkin kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının muvazzaflık ve emeklilik dönemlerindeki özlük haklarının, sorumluluk ve maruz kaldıkları risklerle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün Gara'yı konuşuyoruz. Gara'da o bahsedilen mağaraya giren gencimizin, askerimizin katlandığı riski emeklilikte bir ödül olarak vermek zorundayız." dedi.

Genel Kurulda, TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "S-400, tarihimizin en önemli anlaşmasıdır, milli güvenliğimizin garantisidir, beka meselesidir, egemen bir ülke olarak verdiğimiz karardır; kimse karışamaz, kimseden izin alacak değiliz." sözlerini anımsatarak, iktidarın bu bakış açısının sonucu olarak "sıradan bir hava savunma sistemi olan 2 bataryalık S-400'ün yüz yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinin egemenlik ve bağımsızlık sembolü haline dönüştürüldüğünü" öne sürdü.

Rusya'dan S-400 alımının, Rus uçağının düşürülmesi sonrasında ortaya çıkan probleme karşı verilmiş bir ödünden başka bir şey olmadığını savunan Andican, "S-400 dışında bir seçenek olmadığı iddiası da koskoca bir yalandır." ifadesini kullandı.

Hiçbir NATO üyesinin Rusya'dan S-400 almadığını söyleyen Andican, "Çin 2015 yılında Rusya'dan S-400 bataryaları aldı ve ABD Çin'e katsayı yaptırımlarını uyguladılar, aynen Türkiye'ye uyguladıkları gibi. Hindistan 2018'de anlaşma yaptı S-400 bataryaları alacak Rusya'dan, ABD 'CAATSA yaptırımlarını sana uygularım.' diyor. Bunlar NATO üyesi filan değil. NATO üyesi olmayan ülkelerde bu kadar hassas davranan bir ülkenin, ABD'nin NATO üyesi bir ülkeye izin vermeyeceğini görmek için şu olayları bir değerlendirmek lazım." dedi.

"Tek istekleri, itibarlarının iade edileceği bir düzenleme"

MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu, kanun teklifinin bir kısmının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerektirdiği değişiklikler kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığının teşkilat yapılarıyla görev ve sorumluluklarında yapılan değişikliklere bağlı mevzuata uyum çalışmaları olduğunu dile getirdi.

Kanun teklifiyle yapılan düzenlemeleri TSK'nin ihtiyacı olması nedeniyle desteklediklerini bildiren Vahapoğlu, şunları söyledi:

"TSK personelinin yaş durumudur. Uzman erbaşlarımızın yaş haddinin 52'den 55'e çıkarılması ve lüzumu halinde sağlık durumu da el verdiği takdirde 60 yaşına kadar çalıştırılabilmesi askerlik mesleğiyle ilgili ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur. Çünkü askerlik mesleği, hiyerarşinin en katı uygulandığı meslektir. Dünyanın tüm orduları katı bir disiplin ve hiyerarşi üzerine kuruludur. 23 yaşındaki bir astsubayın ya da teğmenin 55-60 yaşındaki uzman çavuşu emir komuta etmesi zor olacağı gibi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebilecektir. Ayrıca, 44-45 yaşında general olabilen, 45-48 yaşlarında kadrosuzluktan zorunlu emeklilik durumuna giren subayların durumu ne olacaktır? Bu konuların değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz."

Vahapoğlu, TSK mensuplarının muvazzaflık ve emeklilik dönemlerindeki özlük haklarının, sorumluluk ve maruz kaldıkları risklerle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Gara'yı konuşuyoruz. Gara'da o bahsedilen mağaraya giren gencimizin, askerimizin katlandığı riski emeklilikte bir ödül olarak vermek zorundayız." dedi.

TSK'den emekli olan her rütbedeki personelin özlük haklarını iyileştirecek reform mahiyetinde özel bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Vahapoğlu, "TSK kadrolarından idari kararlarla ihraç edilen ve resen emekli olarak isimlendirilen, çoğu mağdur edilmiş bir grup subay bulunmaktadır, bunların içinde astsubay da bulunmaktadır. Bu personelin ayıklanarak TSK ile ilişkisi yeniden kurulmalıdır ancak bunlar TSK'ye yeniden dönmek istememektedirler. Tek istekleri itibarlarının iade edileceği bir düzenlemenin yapılmasıdır." diye konuştu.

MHP'li Vahapoğlu, TSK'nin Gara'daki operasyonunda, ABD ve Rus menşeli 6 tanksavar roketatar, Rus ve Çin menşeli ağır makineli tüfek, Rus menşeli kaleşnikof silah, ABD menşeli M16 silahlarının ele geçirildiğini belirterek, "Bu bir vekalet savaşının somutlaşmış halidir. PKK'nın üzerinde ele geçen her silahın üreticisi olan ülke, onu Türkiye'ye karşı kullanıyor demektir." değerlendirmesinde bulundu.

"TSK'nin maaş dengesizliğini hep beraber düzeltelim"

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, düzenlemenin, bütçeye ne kadar etki yapacağını bilmediklerini belirterek, "2021 bütçesinin yüzde 20'si güvenlik harcamalarına ayrılmış vaziyette. Bu, giderek artıyor. Bu harcamayı yapacak bir tehdit altında mıyız?" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, "Peygamber ocağı" olarak adlandırılan ve siyaset üstü bir kurum olan TSK'nin siyasallaştırılmaması gerektiğini belirtti.

Gara şehitlerini hatırlatan Sancar, şöyle konuştu:

"Şehitlik yüce bir mertebe fakat şehit olmak için o bölgeye gitmek daha yüce bir mertebe. Yani ölmeye hazır bir askerimizin o cesaretini acaba AK Parti olarak ödüllendiriyor musunuz? Şehit olan iki yüzbaşı kardeşimiz yaşasaydı, sağ olsaydı, birkaç yıl sonra terfi edecekti. Binbaşı olduğu zaman emekliliğe hak kazanacaktı. Gara'da yaşadığı acıyı bir ömür unutmayacak, psikolojik travma yaşayacak ama biz o binbaşı, astsubay, uzman çavuş kardeşimize 3 bin 750 lira maaş verecektik.

Bu vatanı, milleti için Gara'da, Kandil'de Türkiye'nin her yerinde can vermeye hazır olan, emekliliğinde böyle teşekkür ediyorsak, TSK'nin vatanına, milletine olan bağlılığını nasıl ödüllendireceğiz? Nasıl teşekkür edeceğiz? Bir komutan, binbaşı, astsubay, uzman çavuş kardeşimiz 3 bin 750 liraya mı layık? Maaşlarını değiştirin, kıdem tazminatı haklarını verin. Bunları hep beraber görmek zorundayız. TSK'nin maaş dengesizliğini, adaletsizliğini hep beraber düzeltelim. Binbaşılarımızın, astsubaylarımızın, uzman çavuşlarımızın emeklilikleri fecaattir. Hükümetin, bu konuya acilen el atmasını istirham ediyorum."

CHP'li Sancar, teklifin, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlılarındaki erbaş ve erler ile yurt içi ve dışındaki harekatlarda görevli uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmamasını içeren maddesini de eleştirdi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin bir mesleğin ehliyeti anlamına geldiğini söyleyen Sancar, bu düzenlemenin yasalara aykırı olduğunu ifade etti.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Adan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.