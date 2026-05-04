TBMM’de kritik hafta! Vergi, aidat ve kentsel dönüşüm düzenlemeleri geliyor

04.05.2026 14:03
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. TBMM ve Ankara gündemini değerlendiren Güzel; Terörsüz Türkiye süreci, yatırımcılara vergi teşviki, site aidatları ve riskli yapılarla ilgili yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu söyledi.

TBMM’de yeni haftanın gündemi ekonomi, konut ve güvenlik başlıkları etrafında şekilleniyor. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ardından Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımların gündeme gelebileceğini belirtirken, yatırımcılara vergi teşviki, aidat düzenlemesi ve riskli yapılarla ilgili yeni yasal hazırlıkların Meclis’e gelmesinin beklendiğini Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a aktardı.

“ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ KRİTİK EŞİK”

Güzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüşmenin önemine dikkat çekerek, “Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi, Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelere yönelik adımların atılması açısından kritik bir eşikti” dedi. Sürecin yeni kararlarla ilerleyebileceğini ifade etti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ ADIMLAR GELEBİLİR”

Ankara kulislerinde yeni gelişmelerin konuşulduğunu aktaran Güzel, “Terörsüz Türkiye sürecinde idari bazı kararlar alınabilir” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dönemde bu başlıkta yeni adımların gündeme gelmesi bekleniyor.

“VERGİ TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ MECLİS’E GELİYOR”

Ekonomi gündemine ilişkin konuşan Güzel, “Yatırımcılara vergi teşviki ile ilgili yasal düzenlemenin bu hafta Meclis’e gelmesini bekliyoruz” dedi. Düzenlemenin yatırım ortamına yönelik yeni teşvikler içerebileceği ifade ediliyor.

“SİTE AİDATLARINDA YENİ DÖNEM”

Vatandaşları yakından ilgilendiren aidat düzenlemesine değinen Güzel, “Site aidatlarının belirlenmesi ile ilgili ciddi koşullar ve şartlar getiriliyor” dedi. Ayrıca, “Yönetimler, site aidatlarında kendi başlarına değişiklik yapamayacak, yüksek fiyatlar koyamayacak” sözleriyle yeni sistemin detaylarına işaret etti.

“RİSKLİ YAPILAR İÇİN VALİLİKLER HAREKETE GEÇECEK”

Kentsel dönüşüm ve yapı güvenliği başlığına da değinen Güzel, “Daha önce hakkında yıkım kararı alınmış yapılarla ilgili valilikler işlem yapmaya başlayacak” ifadelerini kullandı. Bu adımın özellikle riskli yapılar için yeni bir süreci başlatabileceği belirtiliyor.

“CHP’DE BUTLAN BEKLENTİSİ VAR”

Siyasi gündemde CHP’ye ilişkin kulis bilgisi de paylaşan Güzel, “CHP’de butlan beklentisi var” diyerek parti içinde hukuki ve siyasi gelişmelerin yakından takip edildiğini aktardı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
