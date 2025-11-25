Akıllara durgunluk veren kaza! Görenler dönüp bir daha baktı

Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra bir süre sürüklenen hafif ticari araç, dik vaziyette kaldı.

BARİYERLERE ÇARPIP SÜRÜKLENMEYE BAŞLADI

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında meydana geldi. A.Ç, yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp sürüklenmeye başladı.

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Görenleri hayrete düşüren kazada, sürüklenen araç daha sonrasında ise dik bir vaziyette durdu. Kazada, aracın sürücü A.Ç. ile yanında bulunan H.D., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de olası bir risk ihtimaline karşı hazır bekletildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı