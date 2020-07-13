Tekvandoda siyah kuşak ve dan terfi sınavları yapıldı - Son Dakika

Tekvandoda siyah kuşak ve dan terfi sınavları yapıldı

Türkiye Tekvando Federasyonu, 2020 faaliyet programında yer alan siyah kuşak ve dan terfi sınavlarının ilkini gerçekleştirdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu, 2020 faaliyet programında yer alan siyah kuşak ve dan terfi sınavlarının ilkini gerçekleştirdi.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yılda iki kez gerçekleştirilen sınavların ilki 9 il ve 10 noktada yapıldı. Üç gün süren sınavlar; Ankara, İstanbul (Avrupa ve Anadolu Yakası), İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Mersin ve Ordu'da gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınav merkezlerinde tüm önlemler alındı. Spor salonlarına girişte vücut sıcaklığı kontrolü yapılırken, hijyene ve maske kullanımına dikkat edildi. Sporcular, sosyal mesafe kuralına göre sınava tabii tutuldu.


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Mersin, Ankara ile İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında yapılan sınavları yerinde takip etti.

Şahin'e başkan vekili Oktay Duymaz eşlik ederken, sınav noktalarında federasyon yönetim kurulu üyeleri de sınav komisyonlarının çalışmalarını yakından inceledi. Asbaşkan Recep Temtek İstanbul, Seyfullah Özdemir ise Diyarbakır'da yapılan sınavlarda bulundu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da İstanbul Avrupa yakasında yapılan sınavı yerinde takip etti.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Metin Şahin, "Sınavlarda sporcularımızın heyecanına ortak olduk. Birçok sporcunun hayali siyah kuşak derecesine yükselmek ve bunu devam ettirmektir. Pandemi nedeniyle sporumuz zorlu bir dönemden geçti. Şimdi normalleşmeye başlıyoruz. Sınavlarımızda sağlık adına tüm tedbirleri aldık. 9 ilde 10 noktada sınav komisyon görevlilerimiz büyük çaba harcadı. Hepsine teşekkür ediyor, sınavlarda başarılı olan sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Türkiye, Ankara, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:15 Kaynak: AA

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