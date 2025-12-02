Dev vurgun Aksaray'da bitti: 5,5 milyonla kaçan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
Dev vurgun Aksaray'da bitti: 5,5 milyonla kaçan dolandırıcı yakalandı

Dev vurgun Aksaray\'da bitti: 5,5 milyonla kaçan dolandırıcı yakalandı
02.12.2025 17:30  Güncelleme: 18:12
Dev vurgun Aksaray\'da bitti: 5,5 milyonla kaçan dolandırıcı yakalandı
Ankara'da bir kadını telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 'Adınız terör soruşturmasına karıştı' yalanıyla 5,5 milyon liralık vurgun yaptı. Altınları teslim alan şüpheli V.E.M., taksiyle kaçmaya çalışırken Aksaray'da yakalandı.

Telefon dolandırıcılarının yıllardır kullandığı o klasik tuzak yine devreye girdi; sonuç ise milyonluk bir vurgun oldu. Ankara'da bir kadını "Adınız terör soruşturmasında geçiyor" yalanıyla kandıran dolandırıcı, tam 5,5 milyon liralık altın ve parayla kaçtı. Şüpheli Aksaray'ın girişinde kaçmaya çalıştığı takside yakalandı.

Ankara'da bir kadın, telefonda kurulan ustaca bir tuzağın hedefi oldu. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, "Adınız terör soruşturmasında geçiyor" yalanıyla kurbanını milyonluk bir vurguna sürükledi. Altın ve nakit paraları alan Suriye uyruklu V.E.M., taksiyle kaçarken Aksaray'da suçüstü yakalandı.

Telefonla 5.5 milyon TL dolandıran taksici Aksaray'da yakalandı

BÜYÜK VURGUN

Olay dün Ankara'da meydana geldi. Suç örgütü üyeleri, aradıkları kadına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, adının bir terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyledi. Kadını paniğe sürükleyen dolandırıcılar, güya "gizli operasyon" yürüttüklerini belirterek evdeki altın ve paraların teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Panikleyen kadın, dolandırıcıların yönlendirmesiyle 99 Ata altını, 18 bilezik ve 17 bin 400 TL'yi hazırladı.

Telefonla 5.5 milyon TL dolandıran taksici Aksaray'da yakalandı

DOLANDIRILDIĞINI GEÇ ANLADI

Daha sonra adrese giden V.E.M., kadından toplam 5,5 milyon lira değerindeki altın ve parayı alıp hızla bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden kadın, durumu polise bildirdi.

TAKSİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ankara polisi yaptığı çalışmada şüpheli V.E.M.'nin taksiyle Aksaray yönüne kaçtığını saptadı. Bilgi verilen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin girişinde taksiyi durdurdu.

Araçta yapılan aramada kadından alınan tüm altın ve paralar eksiksiz şekilde ele geçirildi. V.E.M. gözaltına alındı.

Telefonla 5.5 milyon TL dolandıran taksici Aksaray'da yakalandı

ALTINLAR SAHİBİNE, ŞÜPHELİ CEZAEVİNE

Ele geçirilen altın ve nakit para sahibine teslim edildi, gözaltına alınan V.E.M. ise, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera : Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, Aksaray, Güncel, Suriye, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dev vurgun Aksaray'da bitti: 5,5 milyonla kaçan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Alsa Mehmet Alsa:
    kesin urfalıdır 2 3 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    suriyeahhh suroyeahh 4 0 Yanıtla
19:03
SON DAKİKA: Dev vurgun Aksaray'da bitti: 5,5 milyonla kaçan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
