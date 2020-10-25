Temizlikçilikten avokado patroniçeliğine - Son Dakika

Temizlikçilikten avokado patroniçeliğine

25.10.2020 07:34
Temizlikçilikten avokado patroniçeliğine, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinin Demirtaş Köyü'nde, dikiş dikerek ve temizliğe giderek geçinmeye çalışırken internet üzerinden avokado satmaya başlayan Ayşe Mecek'in hayatı, beş yıl önce yeğeninin ona sosyal medyada 'Avokadocu Ayşe' hesabı açmasıyla değişmiş.

Antalya'nın Alanya ilçesinin Demirtaş Köyü'nde, dikiş dikerek ve temizliğe giderek geçinmeye çalışırken internet üzerinden avokado satmaya başlayan Ayşe Mecek'in hayatı, beş yıl önce yeğeninin ona sosyal medyada 'Avokadocu Ayşe' hesabı açmasıyla değişmiş.

"O zaman dört çocuğum vardı ve okula gidiyorlardı, masraflar çok fazlaydı. Geçinmek için dikiş dikiyordum, temizliğe gidiyordum, çocuk bakıyordum. Kısacası ne iş olsa yapmak zorundaydım" diyerek başarısının altındaki motivasyonun çocuklarını okutmak olduğunun altını çiziyor.

"Avokado toplamaktan döndüğüm bir gün yeğenim 'Sana avokado sayfası açalım' dedi. İnanmadım... 'Kim alacak ki' dedim. O günlerde bir akrabam internetten ayakkabı siparişi vermişti, salatalık gelmişti. Benim gibi eşim de 'Boşa uğraşıyorsun, zaman kaybediyorsun' diyordu. Ama her şey öyle başladı. Hesabı açtığımızın ertesi günü bir baktık ki insanlar bir sürü yazı yazmış, kargoyu, fiyatı sormuş. Mesaj kutusuna bir baktık ki 50-60 sipariş var. Üç gün sonra ilk kargomuzu gönderdik. İkinci hafta beş kargo... O kadar hoşuma gitti ki... Sonra arkası geldi. Parayı nasıl alacağımı, telefonu nasıl kullanacağımı bile bilmiyordum, yeğenim Tuba yardımcı oldu yine. Zaten onun dışında kimseden bir yardım görmedim. Eşim, 'Çocuklar var, onlarla ilgilen' diyordu. Ben de hem çocuklarla ilgilendim hem de internetten avokado satmakla. Ne onları ihmal ettim ne de işimi."

Kadınlara örnek oluyorum

Başarıya giden yolda birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kalmış Ayşe Mecek. Ama yılmamış. En büyük kişilik özelliğini de "Bir işe başladım mı asla yarım bırakmam" diye açıklıyor.

Mecek, küçük kızı Hira'yı da işin başladığı dönemde doğurmuş. Kızını kucağına alıp, dolmuşla bahçeye gidip avokadoları topladığını, meyveleri bebek arabasına koyup eve getirdiğini anlatıyor: "Çocuklar okuldan geldikten sonra yemeklerini yediriyor, küçük kızı uyutup avokadoları kolilere yerleştiriyor, kargoya götürüyordum. Bir de aralarda bakkal-market gezip koli topluyordum." Mecek, ilk yılında haftada 70'e yakın kargo yapmaya başladığını, ikinci yılsa talebe yetişemediğini söylüyor.

"Satışlar giderek daha iyi oldu. Bir süre sonra 'Avokadocu Ayşe' ismiyle markamı tescil ettirdim. Küçük bir atölye yaptırdım. Artık bütün köydeki avokadoları ben topluyorum. 1 dönümlük kendi arazimizde başlayan maceram şimdi köyde 60 dönüme yakın arazide haftada 3 bin-3 bin 500 avokadoyu insanlara göndermekle devam ediyor. Bunu da gururla söylüyorum ki eşim artık kendini 'Avokadocu Ayşe'nin eşiyim' diye tanıtıyor. Köyümdeki insanlara da istihdam sağlıyorum. Bana yardım ediyorlar. Beraber paket yapıp, bahçeye gidiyor, topluyoruz. Birçok kadına da örnek olduğumu düşünüyorum. Atölyeyi daha çok kadınla çalışmak için büyütmek istiyorum. Şu an yaşları 32-53 arasında 12 kadın çalışıyor.

Hepimiz ilkokul mezunuyuz. Şunu çok net biliyorum ki ben de dahil buradaki kadınlara temizlik gibi gündelik işler dışında kimse iş vermez. Buradaki kadınlara iş vermek kadar beni mutlu eden çok az şey var."

ARTIK TELEFON HAYATIMIN BİR PARÇASI

Ayşe Mecek, namı diğer Avokadocu Ayşe 19 yıldır evli. 38 yaşındaki Mecek'in en küçüğü 2.5, en büyüğü 18 yaşında beş çocuğu var. Zamanla civarda yetişen meyve-sebzeden kurutulmuş ürünlere kadar birçok çeşidi satış listesine eklemiş. İlk zamanlar nasıl kullanacağını bilmediği akıllı telefonu için "Şimdi telefon bir parçam" diyor.

KISA... KISA...

Hiç durmadan 12 bin kilometrelik uçuş rekoru

Alaska'dan 11 günde Yeni Zelanda'ya uçan bir kıyı çamurçulluğu hiç durmadan 12 bin kilometreden fazla mesafe kat ederek dünya rekoru kırdı.

Bacaklarına takılan renkli halkalar nedeniyle 4BBRW (Blue-mavi, Blue, Red-kırmızı, White-beyaz) adı verilen erkek kuş, gövdesine takılan beş gramlık bir vericiyle uydudan izlendi.

Kuşbilimciler, bu hayvanların bir savaş uçağının aerodinamiğine sahip olduğunu ve uzun uçuşları sırasında yüklerini hafifletebilmek için iç organlarını küçültebildiğini söylüyor.

11 ayda çekilen fotoğraf ödül getirdi

Ormana gizlediği kamerayla yetişkin bir dişi Sibirya kaplanını, ağaca kokusunu bırakırken görüntülemeyi başaran Rus fotoğrafçı Sergey Gorshkov 11 aylık bir çabanın sonucunda çekilen bu kareyle International Wild- Photos'un düzenlediği '2020 yabani hayat fotoğrafçısı' ödülünü kazandı. Ağırlıklı olarak Rusya'nın en doğusunda yaşayan Sibirya kaplanlarının nüfusu, kaçak avlanma ve ormanlık alanların azalması nedeniyle tükenme tehlikesi altında. Karşılaşması çok güç olan bu türün yaban hayatındaki nüfusunun 500-600 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Aydın kestanesi AB vatandaşı dördüncü ürün oldu

Aydın Ticaret Borsası tarafından 2015'te yapılan başvuru süreci tamamlanan Aydın kestanesi Avrupa Birliği tescilli coğrafi işaret sahibi dördüncü ürünümüz oldu. Türkiye'nin halihazırda Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı için alınmış üç AB coğrafi işareti ve 16 ürün için de başvurusu bulunuyor.

Caretta caretta'ların Marmara'ya uzanan çaresizliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKUM) bünyesindeki biliminsanları, Gelibolu Yarımadası sınırlarındaki Eceabat ilçesi sahilinde içinde 50 yumurta olan Caretta caretta yuvası buldu. Marmara Denizi'nde ilk kez rastlanan Caretta caretta yuvasındaki 50 yumurtadan çıkan 32 yavru denizle buluştu.

Her ne kadar kulağa hoş gelen bir haber gibi dursa da bu durum uzmanlar tarafından iklim değişikliği nedeniyle daha kuzeye doğru 'mecburi bir yolculuk' olarak yorumlanıyor.

Temizlikçilikten avokado patroniçeliğine

Cep Telefonu, Antalya, Alanya, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Temizlikçilikten avokado patroniçeliğine - Son Dakika Magazin

YORUMLAR

Son Dakika

Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisini geri çağırdı 17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama
Dilek İmamoğlu'ndan eşinin sağlık durumuna ilişkin paylaşım: Durumumuz gayet iyi Dilek İmamoğlu'ndan eşinin sağlık durumuna ilişkin paylaşım: Durumumuz gayet iyi         
00:38
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Birinci dalga bitmedi, 3. ve 4. artış dönemleri gelecek Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Birinci dalga bitmedi, 3. ve 4. artış dönemleri gelecek         
23:24
Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu: Bundan sonra daha çok 11'e 10 çalışmalıyız Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu: Bundan sonra daha çok 11'e 10 çalışmalıyız         
21:47
Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu         
21:37
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek         
18:06
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den gözdağı: Ben konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den gözdağı: Ben konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar         
13:13
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 07:45:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Temizlikçilikten avokado patroniçeliğine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei