Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı - Son Dakika

Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymak için yapılan şenlikte sanatçı Şoray Uzun'un canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca, göle akan Akşehir Deresi'ne maya çalmasıyla 61'inci Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymak için yapılan şenlikte sanatçı Şoray Uzun'un canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca, göle akan Akşehir Deresi'ne maya çalmasıyla 61'inci Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı.

Bu yıl düzenlenen '61'inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği', kent merkezinde Nasreddin Hoca Meydanı'nında düzenlendi. Törende sanatçı Şoray Uzun'un canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca'nın programa davet edilmesiyle başladı. Temsili hoca Nasreddin Hoca, "Lütfen beni senede bir hatırlamayınız, her zaman hatırlayınız. Güzellikle, muhabbetle, hoşgörüyle hatırlayınız. Aranızdan selamı eksik etmeyiniz. O bizi biraz daha birbirimize yaklaştıracaktır. İnşallah dolar 1 lira olacak. Akşehirspor Süper Lig'e çıkacak. Nasreddin Hoca Üniversitesi kurulacak. Bu meydanda üniversite sınavına giren kim varsa sınavı kazanacak. Bu meydanda evlenmek isteyen kim varsa evlenecek" dedi. Temsili Nasreddin Hoca eşeğine ters binerek kortej eşliğinde Nasreddin Hoca Meydanı'na gitti. Burada Akşehir Deresi üzerinde oluşturulan platform üzerinde temsili Nasreddin Hoca ve beraberindeki protokol dereye maya çaldı.

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NASREDDİN HOCA ŞEKER YERİNE MASKE VE DEZENFEKTAN DAĞITTI

Temsili Nasreddin Hoca şenliği izlemeye gelen vatandaşlara maske, mesafe, hijyen uyarısında bulundu. Temsili Nasreddin Hoca, bu yıl kendisini izlemeye gelen vatandaşlara şeker yerine maske ve dezenfektan dağıttı.


Nasreddin Hoca, Şoray Uzun, Akşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 17:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı - Son Dakika

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