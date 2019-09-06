TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan sürüyor! Haftanın programı...

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maç programı şu şekilde:



- TFF 2. Lig



Kırmızı Grup



8 Eylül Pazar:



15.30 Birevim Elazığspor-Sakaryaspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)



16.00 Niğde Anadolu-Vanspor (Niğde 5 Şubat)



16.00 Kırşehir Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Kırşehir Ahi)



16.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)



16.30 Ergene Velimeşespor-Uşakspor (Ergene Velimeşe)



16.30 Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)



16.30 Tuzlaspor-Bayburt Özel İdare (Tuzla Belediye Sahası)



19.00 Kardemir Karabükspor-Etimesgut Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



19.00 Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor (12 Şubat)



Beyaz Grup



8 Eylül Pazar:



15.30 Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor (Vakfıkebir İlçe)



16.00 1922 Konyaspor-Gümüşhanespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



16.00 Hacettepe-Manisa (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



16.00 Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler (Karaelmas Kemal Köksal)



16.30 Sarıyer-BAK Spor (Yusuf Ziya Öniş)



16.30 Sancaktepe-Kırklarelispor (15 Temmuz)



16.30 İnegölspor-Yeni Çorumspor (İnegöl İlçe)



19.00 Şanlıurfaspor-Tarsus İdmanyurdu (Şanlıurfa GAP)



19.00 Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



- TFF 3. Lig



1. Grup



Yarın:



15.30 Anagold 24Erzincanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)



15.30 Erzinspor-Ci Group Buca (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)



15.30 Yomraspor-Tokatspor (Yomra İlçe)



16.00 Çankaya-Düzcespor (Ankara OSTİM)



16.00 68 Aksaray Belediyespor-Serik Belediyespor (Dağılgan)



16.30 Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor (Kızılcabölük Semt Sahası)



16.30 Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ziya Altınoğlu)



16.30 Manisaspor-Yeni Orduspor (Manisa 19 Mayıs)



16.30 Şile Yıldızspor-Silivrispor (Şile)



2. Grup



Yarın:



15.30 Ağrı 1970-Payasspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



15.30 Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor (Fatsa İlçe)



16.00 Kemerspor 2003-Turgutluspor (Kemer İlçe)



16.00 Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Erbaa İlçe)



16.30 1877 Alemdağspor-Ofspor (Pendik)



16.30 Karşıyaka-Kozanspor (İzmir Atatürk)



16.30 Erokspor-Cizrespor (Esenler)



19.00 Kocaelispor-Fethiyespor (Kocaeli)



3. Grup



Yarın:



15.30 Pazarspor-Nevşehir Belediyespor (Pazar İlçe)



15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kelkit İlçe)



15.30 Osmaniyespor-Karacabay Belediyespor (7 Ocak)



16.00 Altındağ Belediyespor-Muğlaspor (Çubuk İlçe)



16.30 Somaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Soma Atatürk)



16.30 Darıca Gençlerbirliği-Halide Edip Adıvarspor (Darıca İlçe)



16.30 Bayrampaşa-Gölcükspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



16.30 Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor (Nazilli İlçe)



19.00 Diyarbekirspor-Modafen (Diyarbakır)