Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan sürüyor! Haftanın programı...
Son Dakika Spor Haber

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan sürüyor! Haftanın programı...

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF 2.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan sürüyor! Haftanın programı..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maç programı şu şekilde:


- TFF 2. Lig


Kırmızı Grup


8 Eylül Pazar:


15.30 Birevim Elazığspor-Sakaryaspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)


16.00 Niğde Anadolu-Vanspor (Niğde 5 Şubat)


16.00 Kırşehir Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Kırşehir Ahi)


16.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)


16.30 Ergene Velimeşespor-Uşakspor (Ergene Velimeşe)


16.30 Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)


16.30 Tuzlaspor-Bayburt Özel İdare (Tuzla Belediye Sahası)


19.00 Kardemir Karabükspor-Etimesgut Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)


19.00 Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor (12 Şubat)


Beyaz Grup


8 Eylül Pazar:


15.30 Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor (Vakfıkebir İlçe)


16.00 1922 Konyaspor-Gümüşhanespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)


16.00 Hacettepe-Manisa (Etimesgut Belediyesi Atatürk)


16.00 Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler (Karaelmas Kemal Köksal)


16.30 Sarıyer-BAK Spor (Yusuf Ziya Öniş)


16.30 Sancaktepe-Kırklarelispor (15 Temmuz)


16.30 İnegölspor-Yeni Çorumspor (İnegöl İlçe)


19.00 Şanlıurfaspor-Tarsus İdmanyurdu (Şanlıurfa GAP)


19.00 Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)


- TFF 3. Lig


1. Grup


Yarın:


15.30 Anagold 24Erzincanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)


15.30 Erzinspor-Ci Group Buca (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)


15.30 Yomraspor-Tokatspor (Yomra İlçe)


16.00 Çankaya-Düzcespor (Ankara OSTİM)


16.00 68 Aksaray Belediyespor-Serik Belediyespor (Dağılgan)


16.30 Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor (Kızılcabölük Semt Sahası)


16.30 Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ziya Altınoğlu)


16.30 Manisaspor-Yeni Orduspor (Manisa 19 Mayıs)


16.30 Şile Yıldızspor-Silivrispor (Şile)


2. Grup


Yarın:


15.30 Ağrı 1970-Payasspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)


15.30 Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor (Fatsa İlçe)


16.00 Kemerspor 2003-Turgutluspor (Kemer İlçe)


16.00 Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Erbaa İlçe)


16.30 1877 Alemdağspor-Ofspor (Pendik)


16.30 Karşıyaka-Kozanspor (İzmir Atatürk)


16.30 Erokspor-Cizrespor (Esenler)


19.00 Kocaelispor-Fethiyespor (Kocaeli)


3. Grup


Yarın:


15.30 Pazarspor-Nevşehir Belediyespor (Pazar İlçe)


15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kelkit İlçe)


15.30 Osmaniyespor-Karacabay Belediyespor (7 Ocak)


16.00 Altındağ Belediyespor-Muğlaspor (Çubuk İlçe)


16.30 Somaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Soma Atatürk)


16.30 Darıca Gençlerbirliği-Halide Edip Adıvarspor (Darıca İlçe)


16.30 Bayrampaşa-Gölcükspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)


16.30 Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor (Nazilli İlçe)


19.00 Diyarbekirspor-Modafen (Diyarbakır)

Türkiye Futbol Federasyonu, Etimesgut, Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi, provokatif eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Facebook dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: 217 milyon kullanıcının telefonu internette Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan çıkışı: O zaman mı alkışlanacaktık Zuhal Olcay, Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever filminin partisine geç kalınca mekanı terk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:32:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan sürüyor! Haftanın programı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]