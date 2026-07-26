TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan sosyal medya fenomeni Sara Gilson ile boşanma aşamasındaki eşi Shawn Duffey evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, ilk bulguların olayın cinayet-intihar olduğuna işaret ettiğini açıkladı.

TİKTOK'TA PEDOFİLİ SUÇLAMASINDA BULUNMUŞTU

43 yaşındaki Sara Gilson, olaydan yaklaşık iki hafta önce TikTok hesabından paylaştığı videoda, boşanma aşamasındaki eşi Shawn Duffey'i pedofili olmakla suçladı. "Yakında eski eşim hakkında Netflix belgeseli yayınlanacakmış gibi hazırlanıyorum. Pedofili olduğunu yeni öğrendim." ifadelerini kullanan Gilson, paylaşımına "Keşke şaka yapıyor olsaydım." notunu düştü.

ÇIĞLIK SESİNİN ARDINDAN SİLAH SESİ DUYULDU

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 23 Temmuz gecesi 911 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ilk ihbarda telefonda bir kadının çığlık attığı, ardından silah sesi duyulduğu belirtildi. Kısa süre sonra Gilson'ın evde yaşayan reşit olmayan oğlu komşusunun evinden ikinci kez polisi arayarak üvey babasının annesini vurduğunu bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Sara Gilson ile 48 yaşındaki Shawn Duffey'i başlarından vurulmuş halde ölü buldu.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNUYORDU

Mahkeme kayıtlarına göre Gilson, haziran ayında eşi hakkında acil koruma kararı aldırmıştı. Mahkeme, Duffey'in eşine 100 metreden fazla yaklaşmamasına hükmetmiş ve evden uzaklaştırılmasını kararlaştırmıştı. Polis, olay öncesinde bu kararın ihlal edildiğine ilişkin herhangi bir ihbar almadıklarını açıkladı.

15 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Aynı gün Shawn Duffey hakkında, koçluğunu yaptığı basketbol takımındaki 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiasıyla da ayrı bir koruma kararı çıkarıldığı belirtildi.

Mahkeme belgelerine göre Duffey'in küçük kıza uygunsuz mesajlar gönderdiği, öptüğü, uygunsuz şekilde dokunduğu ve bir turnuva sırasında otel odasına davet ederek sessiz kalması karşılığında para teklif ettiği öne sürüldü. Olayın başka bir antrenör tarafından fark edilerek kızın velisine bildirildiği aktarıldı.

Yetkililer, olayın ABD Federal Büyük Suçlar Yasası kapsamında federal makamlar tarafından da soruşturulduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.