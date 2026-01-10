Tokat'ta Baba Cinayeti: Miras Kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tokat'ta Baba Cinayeti: Miras Kavgası

Tokat\'ta Baba Cinayeti: Miras Kavgası
10.01.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğul M.C., miras yüzünden babası Zihni'yi baltayla öldürdü, cesedi gizlemeye çalıştı.

Tokat'ta kan donduran baba cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Oğluna da, öldürdüğü babasının ismini veren M.C. miras yüzünden babasını baltayla öldürdüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni Cankurtaran'ın, oğlu M.C.'nin kendisine ait gayrimenkulleri satması üzerine ülkeye döndüğü iddia edildi. Baba ile oğul arasında bu nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.C.'nin, babası Zihni Cankurtaran'ı baltayla öldürdüğü öne sürüldü. İddiaya göre M.C., öldürdüğü babasının cansız bedenini işletmesini yaptığı Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nde bulunan site havuzunun yanındaki depo bölümüne gömdü. Şüphelinin, cesedin üzerini kireçle örterek cesedi gizlemeye çalıştığı da ileri sürüldü.

Kızlarının ihbarı cinayeti ortaya çıkarttı

Bursa'da yaşayan kızlarının, babalarından uzun süre haber alamamaları üzerine durumu polis ekiplerine bildirmesiyle olay ortaya çıktı. İhbar üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında M.C. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede cinayeti anlattığı iddia edildi.

Cenazeyi henüz teslim alan olmadı

Savcılık incelemesinin ardından Zihni Cankurtaran'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazenin morgda bekletildiği öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, şu ana kadar cenazeyi teslim almak için herhangi bir başvuru yapılmadı.

Katlettiği babasının ismini oğluna vermiş

Öte yandan, M.C.'nin 26 yaşındaki oğluna da Zihni ismini verdiği öğrenilirken olayla ilgili M.C.'nin haricinde 5 kişinin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Cinayet, 3-sayfa, Miras, Tokat, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tokat'ta Baba Cinayeti: Miras Kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan’ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
28 yıl sonra bir ilk Altına yatırım yapan büyük kazandı 28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

12:46
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco’nun yanına gitti
Guendouzi, Süper Kupa finali için Tedesco'nun yanına gitti
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
12:28
Süper Kupa’da süper final İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
11:49
Icardi’den basın toplantısına damga vuran hareket Tepki gösteren de var “olabilir“ diyende
Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var "olabilir" diyende
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 12:49:02. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Baba Cinayeti: Miras Kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.