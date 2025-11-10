'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu - Son Dakika
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

10.11.2025 16:48
'Yüzyılın Konut Projesi' olarak adlandırılan 500 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Vatandaşlar projeye yoğun ilgi gösterirken, Eskişehir'de ilgili şubelerin önünde yüzlerce metre kuyruk oluştu. Ev sahibi olma hayali kuranlar saatlerce sıra bekledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular başladı.

AŞAMALI BAŞVURU SİSTEMİ ÇARE OLMADI

Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulandı. Ancak bu uygulama yoğunluğun önüne geçemedi.

TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

YÜZLERCE METRE KUYRUK OLUŞTU

Eskişehir'de Sakarya-1 Caddesi'nde bulunan bir şubenin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce metre kuyruk oluştu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güvencesiyle ev sahibi olmak için saatlerce sıra bekleyen vatandaşlar, projeyle ilgili memnuniyet duyduklarını ifade etti. Öte yandan, kuyrukta zaman zaman gergin anların da yaşandığı görüldü.

TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

"KUYRUĞA GİRDİK, ÇIKARSA ŞANSIMIZA"

Sabah saat 09.00'da kuyruğa giren ve 14.30 sıralarında hala sıra bekleyen 58 yaşındaki Ergün Coşkun, "Ev için bekliyoruz işte. Kuyruğa girdik, çıkarsa şansımıza. Deneyeceğiz bakalım. Bayağı bir kuyruk var, 1 kilometreye yakın gibi. İnşallah çıkar, umutluyuz. Umut biterse hayat bitermiş. Bütün insanları buraya yönlendirmişler, gördüğünüz üzere büyük bir sıkıntı oluyor. İçerideki işlemler yavaş mı ilerliyor, bilmiyorum. İçeriyi göremiyorum ki. Halkı bölseler daha iyiydi değil mi?" dedi.

TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

"İŞLEMLER BİRAZ YAVAŞ GİDİYOR"

Engin Sert ise, "Sabah 07.00'dan beri bekliyorum. Burada TOKİ kuyruğu var. İşlemler biraz yavaş gidiyor. Çok kalabalık, 20-30 metre kuyruk var" şeklinde konuştu.

TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

SON GÜN 19 ARALIK

Dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda ev sahibi olma imkanı sunulması amacıyla Türkiye genelinde 500 bin konutun inşa edileceği projeye başvurular 19 Aralık'ta sona erecek.

