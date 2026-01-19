Trabzonspor, Mathias Lovik\'i Transfer Etti

SÜPER Lig'de devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Parma forması giyen Norveçli futbolcu Mathias Lovik'i Trabzon'a getirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Norveçli futbolcu Mathias Lovik'i Trabzon'a getirerek savunma hattını güçlendirdi. Mathias Lovik, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

'ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUM'

Havalimanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lovik, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti. Transferle ilgili duygularını dile getiren Lovik Trabzonspor taraftarıyla buluşmak için sabırsız olduğunu söyledi. Lovik, "Tabii ki çok mutluyum. Dört gözle bekliyorum Trabzonspor taraftarıyla buluşmayı. Aslında Trabzon'a ilk gelişim değil bu. Daha önce de Trabzon'da bulunmuştum. Koronavirüs zamanında Parma'dan önceki takımım Molde ile geldiğimizde buradaydık. Bildiğiniz gibi koronavirüs zamanında stat yarı kapasiteyle çalışıyordu. O zaman yirmi bin kişi vardı ama şu anda biliyorum ki kırk bin kişi olacak. Dolayısıyla dört gözle bekliyorum ben de buluşmayı. Çok heyecanlı ve çok mutluyum" diye konuştu.

'BİRAN ÖNCE BAŞLAYABİLMEK İÇİN SABIRSIZLARINIYORUM'

Transfer sürecine ilişkin bilgi veren Lovik, kendisinden beklentilerden bahsedildiğini belirterek, "Kendileri ile görüşmelerim oldu, bana planlardan bahsettiler. Bana beklentilerden bahsettiler, neler istediklerinden bahsettiler. Benim de gayet hoşuma giden bir proje oldu. Ben de biran önce başlayabilmek için sabırsızlanıyorum. Umarım beraber güzel işler gerçekleştireceğiz" dedi.

Trabzonspor'da daha önce forma giyen Sörloth, Lange, Trondsen gibi oyunculardan transfer sürecinde görüşme yapıp yapmadığına ilişkin konuşan Lovik, "Hayır kendileriyle bir görüşmem olmadı. Ancak hem Trondsen, hem Sörloth herkesin bildiği tanıdığı oyuncular, ben de sıradaki Norveçli olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

'KARLSBAKK GELİRSE ONUNLA DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ RÜYANIN GERÇEKLEŞMESİ OLUR'

Lovik, Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ve kendisinin de yakın arkadaşı olan Daniel Karlsbakk'la ilgili şunları söyledi:

"En iyi arkadaşlarımdan bir tanesi kendisi. Umuyorum tabi ki beraber oynarız burada. Ama futbol bu, ne olacağını asla bilemezsiniz. Bazen beklemediğiniz şeyler de oluyor tabi. Beraber oynamak belki bir rüyanın gerçekleşmesi olur. Beraber onunla düşündüğümüz rüyanın gerçeğe dönüşmesi olur tabi ki. Umuyorum bu gerçekleşir. Ama belli olmaz futbol bu, çok iyi bir oyuncu kendisi. Ama göreceğiz tabi ki."

'CUMA GÜNÜ DOLU BİR STADYUM ÖNÜNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Trabzonspor taraftarını çok iyi bildiğini söyleyen Lovik, "Burada olmak harika bir duygu. Daha önce Türkiye'de Galatasaray'a karşı oynadığım bir maç vardı. Yine 2020-21 sezonunda Trabzonspor'a karşı oynadığım bir maçtı. Zaten taraftarla buluşmam orada olmuştu. Ancak ben oynamamıştım. Ama taraftarın takımını ne kadar çılgınca desteklediğini gördükten sonra benim de tüylerim diken diken olmuştu açıkçası. Cuma günü de yeni bir maç var. Cuma günü de dolu bir stadyum önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

'EN BÜYÜK HAYALİM BİR GÜN MANCHESTER UNİTED FORMASI GİYİNMEK'

Trabzonspor'da en iyi mücadeleyi verip başarılı olmak istediğini söyleyen Lovik kariyerine ilişkin de şunları söyledi:

"Trabzonspor oyuncusu buradaki hedefim, yapmam gereken şey her zaman en iyimi vermek, en iyi mücadelemi gösterebilmek. En büyük hayalim ise gelecek adına bir gün Manchester United forması giyinmek diyebilirim. Ama şu an Trabzonspor'un oyuncusuyum. ve burada da elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

'EN ÖNEMLİ ŞEY OYNAYABİLMEK'

Lovik, sol bek oyuncusu olmasına karşın sağ bek pozisyonunda da oynayabildiğini dile getirdi. Lovik, "Aynı zamanda sağ tarafta da görev alabiliyorum. Sağ bek pozisyonunda da oynayabiliyorum. En önemli şey oynayabilmek zaten. Sahada olabilmek, sahada olduktan sonra nerede olduğun çok önemli değil belki ama bu pozisyonlarda görev alabiliyorum. Kendimi teknik bir oyuncu olarak ifade edebilirim. İyi yönlerim de savunmada, hücumda takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Savunmada, hücumda her zaman katkıda bulunmaya çalışıyorum. Umuyorum Trabzonspor'la beraber de güzel anılar yaratacağız ve güzel anılar yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Forma numarasının 14 olduğunu ifade eden Lovik, "14'ü giyinme sebebim benim en sevdiğim rakam olması. Umuyorum 14'le birlikte güzel anılar yaşatacağız" dedi.

2003 doğumlu olan ve 1.83 boyundaki Lovik, sol bek mevkisinde görev yapıyor. Bu sezon Parma formasıyla 12 resmi maça çıkan Norveçli oyuncu, 742 dakika sahada kalırken 1 asistlik katkı sağladı. Lovik'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç futbolcu, 8 Ocak 2025 tarihinde ara transfer döneminde Norveç temsilcisi Molde'den Parma'ya 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Trabzonspor'un, şampiyonluk yaşadığı sezonda da Parma'dan yaptığı transferler dikkat çekmişti.