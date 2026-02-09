Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum

Haberin Videosunu İzleyin
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
09.02.2026 09:02  Güncelleme: 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Haber Videosu

Niğde'de trafik kazası nedeniyle iki taraf arasında çıkan kavgada Hamza C., silahla ateş açtı. 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Aksaray'da yakalanan Hamza C. "Önüme geçmeye çalıştı. Önüme geçeni vururum. Alenen vurdum. Pişman olur muyum? Onur duyuyorum." dedi.

Niğde'de aynaların çarpışmasıyla başlayan trafik tartışması silahlı saldırıya dönüştü; 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Aksaray'da yakalanan şüpheli Hamza C.'nin sözleri infial yarattı.

Çiftlik ilçesinde Hamza C. idaresindeki araç ile Abdullah Gündoğdu'nun kullandığı otomobilin aynalarının çarpışması sonucu hafif maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

3 KİŞİYİ VURDU

Belinde taşıdığı silahını çeken Hamza C., Abdullah Gündoğdu ile araç içinde bulunan 2 kişiye ateş açtı. Hakan Çelik, Abdullah Gündoğdu ve ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Gündoğdu ve Çelik ambulansla kaldırıldıkları Çiftlik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor.

AKSARAY'DA YAKALANDI

Polis, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra aracına binip olay yerinden uzaklaşan Hamza C.'nin Aksaray istikametine kaçtığını tespit etti. Teyakkuza geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka tanıma sistemlerinden aracın Kireçlik yolundan Aksaray'a giriş yaptığını tespit etti. Araç, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki arazide bulundu. Polisi görünce kaçmak isteyen H.C. yakalandı.

"ÖNÜME GEÇENİ VURURUM"

Polis aracıyla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Hamza C. gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusuna, "Önüme geçmeye çalıştı. Benim önüme geçeni vururum. Ben muhtar Hamza. Önüme geçtiler, alenen vurdum. O yüzde vurdum. 2 kişiyi vurdum. Pişman olur muyum? Onur duyuyorum. Benim önüme geçmeyeceklerdi" dedi. Sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilen şahıs, emniyete götürüldü. Olay yerindeki aracı ise trafikten men edilerek emniyete çektirildi. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Aksaray, Trafik, Niğde, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Engin Engo Engin Engo:
    işte dindar ve kindar yetişen nesil =)=) 48 104 Yanıtla
    Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Dini bilen yokyere cana kıymaz hemen dine saldrmayın 85 6
    535353 535353:
    ya siz nasıl bir insansınız bu işi nasıl dine bağlıyorsun tam aksine dinimiz öldürmeyeceksiniz diyor 8 0
    Mustafa İnan Mustafa İnan:
    Beyninizi aceyle mi yakıyorsunuz tertemiz hiç kullanılmamış gibi 1 0
  • Amado Carrillo Amado Carrillo:
    helal olsun kardesim kendini esdirmemissin 4 62 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    ondan mı şehir şehir kaçmış :) 3 1
    Emre Akcay Emre Akcay:
    bu kadar takdır edıyosan gıt cezasını paylaş 0 0
  • 1234 1234:
    bir anlik sinir ömür boyu kodes değermiydi bazan beladan kaçmakta büyüklüktür. 58 2 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Troller kayıplarda :)) 13 6 Yanıtla
  • Yaman Auto Yaman Auto:
    dua et arkana geçmemiş :) 14 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Bakırhan, “Bahçeli’den özür diledi“ iddialarını reddetti Bakırhan, "Bahçeli'den özür diledi" iddialarını reddetti
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
Sarıyer açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı Sarıyer açıklarında karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı
Poligonda akılalmaz görüntü Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

09:50
Super Bowl finaline damga vuran görüntü
Super Bowl finaline damga vuran görüntü
09:41
Super Bowl LX’te şampiyon Seattle Seahawks
Super Bowl LX'te şampiyon Seattle Seahawks
09:24
En yakın rakibe 17 puan fark attılar PSV Eindhoven şampi...
En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...
09:02
Herkes merakla bekliyordu İşte Talisca’nın yeni maaşı
Herkes merakla bekliyordu! İşte Talisca'nın yeni maaşı
08:27
1971’den beri böylesi görülmedi Tarihi maçta tarihi skor
1971'den beri böylesi görülmedi! Tarihi maçta tarihi skor
08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
08:04
Galatasaray’ın rakibi puanı son saniyede aldı
Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı
07:44
Piyasalar alev alev Yeni hafta yükselişlerle başladı
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı
07:37
Türkiye’nin dev döner zinciri satılıyor İşte istenen ücret
Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor! İşte istenen ücret
06:48
CHP’de istifa depremi Özarslan “Aileme küfretti“ dedi, Özgür Özel’den jet yanıt geldi
CHP'de istifa depremi! Özarslan "Aileme küfretti" dedi, Özgür Özel'den jet yanıt geldi
06:26
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 09:53:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.