Trans bireyin şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi

Trans bireyin tutuklu sevgilisi:

"Nefes bana vurunca ben de ona vurmamak için salon sehpasına yumruk attım. Elimin derin kesildiğini görünce Nefes'e sinirlenerek onu yakaladım ve boğazını sıktım"

KOCAELİ - Kocaeli'de 5. kattan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden trans birey Nefes Balkan'ın sevgilisi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede savunması yer alan sanık, olay günü Nefes Balkan ile aralarında arbede yaşandığını fakat sevgilisini camdan atmadığını ileri sürdü. İddianamede ise sanığın sinir krizi geçirerek kendine ve maktule zarar verdiği, korkudan bayılan Nefes Balkan'ı kucağına alan şüphelinin onu pencereden aşağıya atmış olabileceği belirtildi.

Olay, 6 Ekim 2021 tarihinde Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Trans birey Nefes Balkan sevgilisi T.T. ile tartıştığı sırada 5. katındaki pencereden şüpheli şekilde düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nefes Balkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli T.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianame kabul edildi

Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olay günü Nefes Balkan'ın cansız bedeni etrafında toplanan kişilerin ifadelerine de yer verildi. Olaya şahit olan vatandaşların ortak ifadelerinde; düşme öncesinde tartışma ve cam kırılma sesleri duyduklarını, düşme anında herhangi bir bağırtı veya çığlık duymadıklarını, maktulün düşmesinin hemen akabinde yukarıdan bakan veya aşağıya inen birinin olmadığını, düşme olayından dakikalar sonra pencereden erkek bir şahsın aşağı bakıp, daha sonra eve girerek çığlık atmaya başladığını duydukları yer aldı.

"Nefes'e sinirlenerek onu yakaladım ve boğazını sıktım"

Sanık T.T., iddianamedeki savunmasında, "Olay günü Nefes ile birlikte rakı ve balık alıp eve gittik. Evde uyuşturucu madde de kullandık. 2 gün önce gece eve gelen erkek şahıstan dolayı tartıştık. Nefes bana vurunca ben de ona vurmamak için salon sehpasına yumruk attım. Elimin derin kesildiğini görünce Nefes'e sinirlenerek onu yakaladım ve boğazını sıktım. Birkaç dakika sonra Nefes salon penceresinden kendisini atacakmış gibi yaptı. Koşarak gidip onu tuttum ve içeriye çektim. Nefes'i çekmemin etkisiyle yerdeki cam parçalarının üstüne sırt üstü düştü, daha sonra koşarak kendisini banyoya kilitledi. Kendisine zarar vermesinden korkarak banyonun kapısını tekmeyle kırıp Nefes'i dışarı çıkarttım. Nefes bir iki duman uyuşturucudan içti. Ben de bu sırada kendime rakı doldurdum. Nefes salon penceresini açıp kendisini boşluğa bıraktı. Hareket halinde olduğum ve arkam dönük olduğu için Nefes'in pencereye çıktığını görmedim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" dedi.

"T.T. şiddete meyilli birisidir"

T.T. ile Nefes Balkan'ın olay tarihinde 3 aylık sevgili olduklarını belirten Balkan'ın arkadaşı M.Ç., "Bildiğim kadarıyla T.T. amcasını öldürdüğü için 10 yıl cezaevinde yattı. T.T. madde bağımlısı olduğu için sürekli kriz geçiriyor, kendisine, sağ sola zarar veriyordu. Onu engellemeye çalıştığımızda ben ve Nefes de zarar görüyorduk. T.T. şiddete meyilli birisidir. 22 Temmuz 2021 tarihinde Nefes bana, 'Bu adam beni evde alıkoyuyor, polisi arayamıyorum, çaktırmadan telefonu aldım. Çabuk gelip beni kurtarın ya da polis gönderin' şeklinde mesaj attı. Bu mesajı ertesi sabah gördüm ve hemen Nefes'i aradım. Nefes bana fotoğraf ve video gönderdi. Bu videoda T.T. ile beraber yaşadıkları ev dağılmıştı ve yerde kan lekeleri vardı. Nefes'e ne olduğunu sorduğumda T.T.'nin sinir krizi geçirip kırdığı bardakla kendisine zarar vermeye başladığını, salondaki cama kafa atarak camı kırdığını, T.T.'ye engel olmaya çalışırken kendisinin de kolunun kesildiğini söyledi. Nefes şikayetçi olmadığı için işlem yapılmadı" diye konuştu.

"Nefes'in T.T. tarafından aşağıya atıldığını düşünüyorum"

Nefes Balkan'ın hayat dolu olduğunu, intihar edecek biri olmadığını dile getiren M.Ç., "Nefes'in T.T. tarafından aşağıya atıldığını düşünüyorum. Nefes, T.T. ile uyuşturucu madde kullanmaması için devamlı tartışıyordu ve maddeyi ondan saklıyordu. Olay günü de bu sebeple tartışmış olabileceklerini düşünüyorum. T.T. daha önce bir tartışma sırasında açık olan camı göstererek 'Şu an bu camdan atlamak, ölmek istiyorum ama cesaretim yok, biriniz beni itsin' şeklinde söylemde bulundu. Yine T.T. ara ara cezaevine tekrar girmek istediğini, orasının rahat olduğunu söylüyordu" şeklinde konuştu.

"Kızım, T.T.'nin onu öldürmesinden korktuğu için ondan ayrılmadığını söyledi"

Nefes'in annesi Melahat Balkan ise "Bir keresinde kızım Nefes'e neden T.T. ile tartıştıklarını sormuştum. O da bana, 'Sorma tam bir pisliğe çattım. Bu adam 10 içeride yatmış, bir sene olmuş cezaevinden çıkalı, cezaevinden çıktıktan sonra eşinden ayrılmış. Akşam T.T.'yi iki üç kişi çağırdı, bu tutup para vererek adam öldürtüyorlarmış' dedi. Kızım T.T.'nin onu öldürmesinden korktuğu için ayrılmadığını söyledi. Kızım şen şakrak bir insandı, intihar etmiş olabileceğini düşünmüyorum. Kızımı T.T.'nin öldürdüğünü düşünüyorum, şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

İddianamede, olay günü maktul ile yaşadığı tartışma sırasında daha önce sık sık sinir krizi geçiren T.T.'nin yine kendisini kaybedip kendisine ve maktule zarar vermeye başladığı, şüpheliden korkan Nefes'in evin farklı odalarına kaçtığı, salon ve yatak odasının bu aşamada dağıldığı, cam nesnelerin kırıldığı belirtildi.

Aynı zamanda, Nefes Balkan'ın T.T.'den kaçabilmek amacıyla kendisini banyoya kilitlediği ancak bu çabasının şüpheliyi durdurmadığı, şüphelinin tekmelerle kapıyı kırıp maktulü dışarı çıkardığı, Nefes Balkan'ın yaşadığı korkunun etkisiyle bayıldığı, T.T.'nin ise maktulü kucaklayarak 5. katta bulunan pencereden baş aşağı boşluğa bıraktığı değerlendirildi.