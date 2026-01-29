Trump İran'a Saldırı Hazırlığında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Trump İran'a Saldırı Hazırlığında

Trump İran\'a Saldırı Hazırlığında
29.01.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'la müzakerelerde başarısız olunması durumunda yeni bir saldırının olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda rejimi protesto eden İranlılara "yardımın yolda olduğu" mesajını gönderdi.

O zamandan beri ABD bölgedeki askeri gücünü yavaş, istikrarlı ve kayda değer bir şekilde artırıyor.

Dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan ABD, İran'ı vurabileceğini çoktan gösterdi.

Haziran 2025'teki Geceyarısı Çekici Operasyonu İran'ın nükleer tesislerini hedef almıştı.

Operasyonda 100'den fazla uçak yer aldı. Aralarında "sığınak delici" bombalar atabilen ve ABD'den bölgeye gelen B-2 hayalet bombardıman uçakları da vardı.

Şimdi soru şu: ABD İran'ı yeniden vurmaya mı hazırlanıyor?

Donald Trump'ın son sosyal medya paylaşımı bunun olabileceğini gösteriyor.

ABD Başkanı paylaşımında İran'ın nükleer programını sınırlandırmak için bir anlaşma yapmaması halinde "bir sonraki saldırının çok daha kötü olacağı" şeklinde uyardı.

Trump, "büyük bir donanmanın" İran'a doğru yola çıktığını ve Venezuela'da olduğu gibi, ülkenin "gerekirse hız ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir" olduğunu söyledi.

İran'a müzakere masasına gelmesi çağrısında bulundu ancak zamanın "tükenmekte olduğunu" da sözlerine ekledi.

Yeni hava savunma sistemleri kuruluyor

ABD, Ortadoğu'da önemli bir varlık gösteriyor. Bölgede halihazırda 50 bin kadar askeri personel var.

Bunların yaklaşık 10 bini Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nde bulunuyor. Ancak ABD'nin Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de üsleri var.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde açık kaynaklar, çok sayıda ABD askeri uçağının bölgeye vardığını ortaya koydu.

Ortadoğu'daki en büyük Amerikan üssü olan El Udeid'in 25 Ocak Pazar günü çekilen fotoğrafları, üssün çevresindeki bir alanda bir dizi yeni yapının ortaya çıktığını gösteriyor.

ABD'nin geçen yıl İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının ardından Tahran, El Udeid'e füzeler fırlatmıştı. Uydu görüntülerini izleyen uzmanlar, şimdi buraya yeni hava savunma sistemleri kurulduğunu belirtiyor.

Pentagon bu hareketlerin ayrıntılı bir listesini vermiyor. Ancak BBC Verify (BBC Doğrulama Servisi), F-15 savaş uçaklarının ve yakıt ikmal tankerlerinin gelişini takip edebildi.

P-8 Poseidon casus uçakları faaliyet gösteriyor

İzleme sitesi FlightRadar24'te, İran hava sahası yakınlarında insansız hava araçları ve P-8 Poseidon casus uçaklarının faaliyet gösterdiği görüldü.

İngiltere de "bölgesel güvenliği arttırmak için" bölgeye bir Typhoon jeti filosu gönderdi.

ABD Hava Kuvvetleri, "ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk alanı boyunca muharip hava gücünü konuşlandırma, dağıtma ve sürdürme yeteneğini göstermek amacıyla" bölgede Çevik Spartan Operasyonu isimli büyük bir tatbikat düzenlediğini açıkladı.

Gemileri takip eden ve bulgularını sosyal medyada paylaşan Stefan Watkins, kısa süre önce Gece Yarısı Çekiç Operasyonu sırasında orada bulunan RC-135'ler, E-11A BACN ve E-3G Sentry dahil olmak üzere bir dizi ABD erken ihbar ve casus uçağının gelişini de takip etti.

Bunun, saldırıların yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini düşündürdüğünü söylüyor.

ABD bir saldırı grubuyla birlikte hareket eden USS Abraham Lincoln uçak gemisini bölgeye göndermesi önemli.

Bu saldırı grubunda uçak gemisine ek olarak Tomahawk seyir füzeleriyle yüklü üç de savaş gemisi bulunuyor.

Gemiler bu bölgeye gönderilmeden önce Asya–Pasifik bölgesindeydi.

Normalde saldırı grubuna aynı silahı ateşleyebilen nükleer bir denizaltı eşlik eder.

Bu, halihazırda bölgede bulunan iki ABD gemisine ilave.

Başkan Trump'ın sözleriyle: "O bölgeye giden büyük bir filomuz var ve neler olacağını göreceğiz."

Potansiyel hedefler ne olabilir?

Savunma alanında çalışan düşünce kuruluşu RUSİ'de askeri bilimler direktörü olan Matthew Savill, ABD'nin yerin altında gömülü tesisler dışında "neredeyse her şeyi vurabilecek kapasitede" olduğunu söylüyor.

Yer altındaki tesisleri vurmak için muhtemelen B-2 bombardıman uçakları gerekiyor.

Peki, Trump emri verirse ABD neyi hedefleyebilir?

Birleşik Krallık hükümetinde İran politikası üzerine çalışan Savill, ABD'nin önünde bir dizi seçenek olduğunu söylüyor.

Bunlardan ilki İran'ın "balistik füzeleri ya da kıyı füze bataryaları gibi" askeri kabiliyetleri olabilir. Bunların hedef alınması, rejimin misilleme yapmasını zorlaştırabilir.

İran halen önemli sayıda kısa menzilli balistik füze ve uzun menzilli insansız hava aracı stoğuna sahip. Bu durum ABD'nin Körfez'deki bazı müttefiklerini tedirgin ediyor. Bazıları daha fazla ABD saldırısını desteklemeyeceklerini açıkça belirttiler.

Bir başka seçenek de rejimin kendisini hedef almak olabilir.

Savill, ABD'nin "İran Devrim Muhafızları ve belki de protestocuları bastıran milisler de dahil olmak üzere askeri güç merkezlerinin peşine düşebileceğini" söylüyor.

Ancak İran'ın lider kadrosunun başını kesmeye çalışmak daha zor ve tehlikeli olabilir.

İsrail geçen yıl 12 gün süren savaş sırasında üst düzey İranlıları hedef aldı. Buna yerlerini bulmak için korumaları takip etmek de dahildi. Ancak İran'ın o zamandan beri güvenliği sıkılaştırmış olması muhtemel.

Savill, ABD'nin "muhtemelen üst düzey kişileri bulup öldürebileceğini, ancak bunun yaratabileceği etkinin belli olmadığını" söylüyor.

Savill, "Mevcut rejimin ölüm sancılarına tanıklık ediyor olabiliriz, ancak sorun şu ki bunun gerçekleşmesi aylar, hatta yıllar alabilir" diye ekliyor.

Başkan Trump askeri güç kullanmaya istekli olduğunu kanıtlamış olsa da, geçmişte uzun sürecek bir çatışmaya dahil olmak istemediğini açıkça ortaya koydu.

Şu ana kadar yaptığı askeri müdahaleler kısa, keskin ve sınırlı oldu.

Ayrıca İran'ın nükleer programını sınırlandırmayı kabul etmesini gerektirecek diplomatik bir çözümü de gözardı etmedi.

Savill'e göre Trump şimdi "kararlı görünme arzusu ile gerçekten kararlı bir etki yaratma şansını tartmak" zorunda.

Kaynak: BBC

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump İran'a Saldırı Hazırlığında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı
Can Yaman’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu Can Yaman'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
Aksaray’a hızlı tren müjdesi Dört kente birden bağlanacak Aksaray'a hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak
Anlaşma sağlandı Beşiktaş’tan sürpriz transfer Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump’a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump'a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir
Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden... AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 14 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı
Ilias Charalambus’tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler Ilias Charalambus'tan Fenerbahçe için dikkat çekici sözler
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
Büyük panik İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı Büyük panik! İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı
Chelsea’de Raheem Sterling’in sözleşmesi feshedildi Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi
Manchester City’i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi Manchester City'i destekleyen İngiliz çocuklar, Galatasaray marşı söyledi
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:37
Fenerbahçe’de ’’Karim Benzema’’ sesleri
Fenerbahçe'de ''Karim Benzema'' sesleri
15:00
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
14:29
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek
112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
13:59
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
13:53
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
13:53
Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı
Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:58
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:01:27. #7.11#
SON DAKİKA: Trump İran'a Saldırı Hazırlığında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.