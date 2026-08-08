Trump'ın şakası ünlü çiftin ilişkisini bitirdi - Son Dakika
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Trump'ın şakası ünlü çiftin ilişkisini bitirdi

Trump\'ın şakası ünlü çiftin ilişkisini bitirdi
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Kanadalı şarkıcı Tate McRae ile ABD'li buz hokeyi yıldızı Jack Hughes'un ayrıldığı öne sürüldü. Çiftin ilişkisindeki sorunların, Hughes'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın kadın hokey takımıyla ilgili yaptığı şakaya gülmesinin ardından derinleştiği iddia edildi. Ayrılığı kimin istediği konusunda ise taraflara yakın kaynaklardan farklı açıklamalar geldi.

Kanadalı şarkıcı Tate McRae ile ABD'li buz hokeyi yıldızı Jack Hughes'un yollarını ayırdığı öne sürüldü. Çiftin ilişkisindeki sorunların, Hughes'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın kadın hokey takımıyla ilgili yaptığı şakaya gülmesinin ardından derinleştiği iddia edildi. Ayrılığı kimin istediği konusunda ise iki taraftan farklı bilgiler geldi.

AYRILIK İDDİASI GÜNDEMDE

Geçen kasım ayından bu yana birlikte oldukları belirtilen Tate McRae ile Jack Hughes'un ilişkisinin sona erdiği öne sürüldü.

Page Six'in haberine göre 25 yaşındaki Hughes, arkadaşlarına ilişkiyi bitiren tarafın kendisi olduğunu söyledi. Hughes'ın McRae'de bazı "tehlike sinyalleri" gördüğü ve bu nedenle ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

23 yaşındaki McRae'ye yakın kaynaklar ise tam tersini savunarak ilişkiyi bitiren tarafın ünlü şarkıcı olduğunu ileri sürdü.

Çift ilk kez geçen kasım ayında New York'un West Village bölgesindeki Anton's restoranında birlikte görüntülenmiş, birkaç hafta sonra da yan yana yürürken kameralara yansımıştı. İkilinin ilişkisinde ilk adımı Hughes'ın McRae'ye mesaj göndererek attığı öne sürülmüştü.

TRUMP'IN ŞAKASINA GÜLMESİ İLİŞKİYİ DE ETKİLEDİ İDDİASI

İlişkideki sorunların, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından yaşanan siyasi tartışmayla daha da büyüdüğü iddia edildi.

ABD Erkek Buz Hokeyi Takımı, Kanada'yı uzatmalarda mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olurken galibiyeti getiren golü Hughes kaydetti.

Trump'ın şakası ünlü çiftin ilişkisini bitirdi

Şampiyonluğun ardından ABD Başkanı Donald Trump takımı telefonla arayarak oyuncuları Birliğin Durumu konuşmasına davet etti. Trump, konuşması sırasında kadın hokey takımına ilişkin, "Kadınları da getirmemiz gerekecek; bunu biliyorsunuz. İnanın bana, yoksa muhtemelen azledilirdim, tamam mı?" şeklinde bir şaka yaptı.

Hughes'ın takım arkadaşlarıyla birlikte Trump'ın sözlerine güldüğü görüldü. Oyuncular daha sonra kadın takımıyla aralarının iyi olduğunu belirterek özür diledi.

MCRAE HAKKINDA TRUMP YANLISI YORUMLARI YAPILDI

Tartışmanın ardından McRae de sevgilisi Hughes üzerinden Trump ve MAGA hareketini desteklediği yönündeki yakıştırmalarla karşı karşıya kaldı.

McRae, Variety'ye verdiği röportajda herhangi bir siyasi parti veya isim üzerinden doğrudan açıklama yapmak yerine desteklediği kuruluşlara işaret etti.

Trump'ın şakası ünlü çiftin ilişkisini bitirdi

Ünlü şarkıcı, "Ben söylemek istediğimi desteklediğim kuruluşlar ve turnemde oluşturduğum ortam aracılığıyla söylemeyi seviyorum. Nasıl bir insan olduğumun ve neleri desteklediğimin oldukça açık olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

McRae'nin daha önce satış gelirlerini Global Fund for Women ve LGBTQ+ gençlere yönelik intiharı önleme çalışmaları yürüten The Trevor Project'e aktardığı bir ürün çıkardığı da belirtildi.

"İLİŞKİLERİMİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÖZEL TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Özel hayatıyla ilgili yorumlara mesafeli yaklaşan McRae, ilişkilerini kamuoyunun gözünden uzak tutmayı tercih ettiğini belirterek, "İlişkilerimi mümkün olduğunca kutsal ve özel tutmaya çalışıyorum. Hayatımdaki insanları seviyorum. Onlar da beni seviyor" dedi.

Hakkındaki yorumları kontrol edemeyeceğini söyleyen McRae, dışarıdan gelen gürültüye enerji vermenin kendisini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Taraflar ayrılık iddiasıyla ilgili henüz doğrudan bir açıklama yapmazken, ilişkinin sona ermesinde Trump üzerinden yaşanan tartışmanın ne ölçüde etkili olduğu da kesinlik kazanmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, ABD Başkanı, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Trump'ın şakası ünlü çiftin ilişkisini bitirdi - Son Dakika

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