Tüketici Hakem Heyeti'nden Emsal Karar

28.01.2026 13:31
Niksar'da kredi kartı komisyonuna itiraz eden Ali Kaya, Tüketici Hakem Heyeti'nden iade kararı aldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde araç muayenesi sırasında kredi kartı ile yapılan ödemede alınan komisyon bedeline itiraz eden bir vatandaş, Tüketici Hakem Heyeti'nden emsal nitelikte karar çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Kaya, 60 ADL 824 plakalı aracını 4 Kasım 2025 tarihinde TÜVTÜRK Niksar Şubesi'nde muayene ettirdi. Muayene ücretini kredi kartı ile ödemek isteyen Kaya'dan 65,63 TL komisyon bedeli talep edildi. Komisyon alınmasının yasal olmadığını belirten Kaya, itirazına rağmen ücret zorunlu olarak alınınca durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı.

Komisyon uygulaması mevzuata aykırı bulundu

Başvuruyu inceleyen Hakem Heyeti, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesi kapsamında değerlendirme yaptı. İncelemede, üye işyerlerinin kredi kartı ile yapılan ödemelerde tüketiciden komisyon ya da ek hizmet bedeli talep edemeyeceği vurgulandı. Heyet, kredi kartı ile yapılan ödeme nedeniyle alınan komisyonun mevzuata aykırı olduğuna hükmederek, tahsil edilen 65,63 TL'nin TÜVTÜRK tarafından tüketiciye iade edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

İcra masrafları korkusuyla süreci ileri taşımadım

Yaşadıklarını anlatan Ali Kaya, "4 Kasım tarihinde Niksar TÜVTÜRK muayene istasyonuna motosikletimi muayene yaptırmak için götürdüm. Ödeme sırasında kredi kartı ile ödeme yapacağımı söyledim. Komisyon alınacağını belirttiler. Alınmaması gerektiğini ifade etmeme rağmen mecburen ödedim. Bunun üzerine detaylı ödeme makbuzunu alarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Heyet, mahkeme kararıyla ücretin iade edileceğini bildirdi. TÜVTÜRK genel merkeziyle görüştüm, ücretin iade edilmeyeceğini, istersem icraya verebileceğimi söylediler. İcra masraflarının bana kalacağı endişesiyle bu yola başvurmadım" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
