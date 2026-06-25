Tuna Yüksel’den Doğu Demirkol itirafı: İlk tanıştığımızda beni sevmediğini düşünüyordum - Son Dakika
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Tuna Yüksel’den Doğu Demirkol itirafı: İlk tanıştığımızda beni sevmediğini düşünüyordum

25.06.2026 14:26
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Senarist Tuna Yüksel, Haberler.com'da katıldığı programda Muhabir dizisinden Leyla ile Mecnun'a, Doğu Demirkol ile çalışma sürecinden televizyon sektöründeki değişime kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yüksel, "Doğu Demirkol'un ilk tanıştığımızda beni sevmediğini düşünüyordum" sözleriyle yaşadığı ilginç anıyı anlattı.

Senarist Tuna Yüksel, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Muhabir dizisinin ortaya çıkış hikayesini anlatan Yüksel, genç yaşta başladığı editörlük kariyerinden Leyla ile Mecnun deneyimine, Doğu Demirkol ile yürüttüğü projelerden televizyon sektöründeki değişime kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Başarılı senarist Tuna Yüksel, Haberler.com ekranlarında yayınlanan programda kariyer yolculuğu ve yer aldığı projeler hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"MUHABİR DİZİSİ İKİ FARKLI İNSANIN HİKAYESİNİ ANLATIYOR"

Muhabir dizisinin çıkış noktasına değinen Tuna Yüksel, yapımın iki farklı karakterin kesişen hayatlarını anlattığını söyledi. Dizide geçen Ünalan Mahallesi detayı nedeniyle mahalle sakinlerinden tepki aldıklarını da belirten Yüksel, projeyi izledikten sonra ortaya çıkan işin içine daha çok sindiğini ifade etti.

"14 YAŞINDA EDİTÖRLÜĞE BAŞLADIM"

Mesleğe çok genç yaşlarda adım attığını anlatan Yüksel, yaşını büyüterek henüz 14 yaşında editörlük yapmaya başladığını söyledi. Dijital platformlar ve televizyon kanallarının beklentilerinin birbirinden farklı olduğunu belirten Yüksel, içerik üreticilerinin bu farklı dinamiklere uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Tuna Yüksel’den Doğu Demirkol itirafı: İlk tanıştığımızda beni sevmediğini düşünüyordum

"LEYLA İLE MECNUN EN ÇOK MUTLU OLDUĞUM İŞ"

Çocukluk yıllarından beri hayranlıkla takip ettiği Leyla ile Mecnun projesinde yer almanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyleyen Yüksel, "En çok mutlu olduğum iş Leyla ile Mecnun diyebilirim" dedi. Dizinin yaratıcısı Burak Aksak ile çalışmanın da kendisine çok şey kattığını belirtti.

"DOĞU DEMİRKOL'UN İLK TANIŞTIĞIMIZDA BENİ SEVMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"

Doğu Demirkol ile çalışma sürecine ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Yüksel, ilk tanıştıklarında ünlü komedyenin kendisini sevmediğini düşündüğünü anlattı. Daha sonra bu düşüncesinin yanlış olduğunu fark ettiğini belirten senarist, Demirkol'un özel hayatında da oldukça şakacı ve alaycı bir karaktere sahip olduğunu söyledi.

Tuna Yüksel’den Doğu Demirkol itirafı: İlk tanıştığımızda beni sevmediğini düşünüyordum

"YAŞAM KOÇU DİZİSİNİ 18 GÜNDE YAZDIK"

Doğu Demirkol ile birlikte Yaşam Koçu dizisini yalnızca 18 günde kaleme aldıklarını açıklayan Yüksel, bu sürecin oldukça yoğun geçtiğini ifade etti. Demirkol'un kendine özgü mizah anlayışının projeye önemli katkı sağladığını belirten Yüksel, birlikte çalışmanın verimli bir deneyim olduğunu dile getirdi.

"YAZ DİZİLERİ YENİDEN KURTARICI ROLÜNE GEÇTİ"

Televizyon sektöründeki değişime de değinen Tuna Yüksel, geçmiş yıllarda eleştirilen yaz dizilerinin bugün yeniden önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Günümüzde en çok izlenen yapımların bile yıllar önce büyük ilgi gören Asmalı Konak benzeri hikâyeler taşıdığına dikkat çeken Yüksel, izleyicinin tanıdık hikâyelere olan ilgisinin devam ettiğini ifade etti.

Leyla İle Mecnun, Doğu Demirkol, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Leyla İle Mecnun Tuna Yüksel’den Doğu Demirkol itirafı: İlk tanıştığımızda beni sevmediğini düşünüyordum - Son Dakika

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