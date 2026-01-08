Turgutlu\'da Çöken Yolda İskelet Bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından İstasyonaltı Mahallesi'ndeki yolda çökme meydana geldi.
Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.
Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı. Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
