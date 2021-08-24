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Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı yarın İstanbul'da başlıyor - Son Dakika

Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı yarın İstanbul'da başlıyor

24.08.2021 12:13
Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı yarın İstanbul'da başlıyor, System.String[]

Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı, 25 Ağustos-27 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı, 25 Ağustos-27 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği'nden ( TÜRAP) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle geçen yıl iptal edilen Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı 18 ülkeden 1.000'den fazla Arap iş insanının katılımıyla toplanıyor.

TurabExpo tarafından 25 Ağustos-27 Ağustos'ta İstanbul Pullman İstanbul Airport and Convention Center'da gerçekleştirilecek fuarla, gıda ve tarım sektöründe ihracatı güçlendirmesi ve Arap ülkelerinde yüzde 5 olan Türk gıda firmalarının pazar payının arttırılması hedefleniyor.

15. Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı, aynı zamanda 7. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 5. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, 4. Türk-Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı iş birliği organizasyonunda birlikte gerçekleştirilmesine olanak sağlarken, Türk gıda sektörü ile Arap gıda sektörünün önde gelen firmalarını da buluşturacak.

25 Ağustos'taki açılış töreninde, Tunus İzmir Fahri Konsolosu ve TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Umman Sultanlığı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rida Bin Cuma Al Salih, Ürdün Haşimi Krallığı Ankara Büyükelçisi İsmail Rıfaie ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in açılış konuşması yapması bekleniyor. Fuarda, Türk-Arap Ticaret Odaları Toplantısı ve Türk-Arap Yatırım Paneli de yapılacak.

Türkiye'den 250 firmanın katılacağı fuara yurt dışından da yoğun ilgi bulunuyor. Fuar, Bahreyn, Cezayir, Irak, Ürdün, Kuveyt, Libya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Sudan, Tunus, Yemen, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerden 1.000'in üzerinde iş insanını da buluşturmaya hazırlanıyor.

Fuarda, salgın nedeniyle önlemler de alınmış durumda. Yurt dışından gelecek katılımcılar için ülkeden çıkmadan önce test zorunluluğu bulunuyor. Otel ve fuar alanına girişlerde ise HES kodu sorgulama ve ateş ölçümü yapılacak. Bunların yanı sıra fuar alanı da Kovid-19 önlemlerine uygun şekilde düzenlendi. Otelin bir katı ise acil durumlarda gerekli müdahalenin yapılabilmesi için salgın katına dönüştürüldü.

"Kovid-19'a yönelik tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği ( TÜRAP) Başkanı Sabuhi Attar, salgın nedeniyle geçen yıl yapılması planlanan fuarı bu yıl tüm önlemleri alarak gerçekleştireceklerini ifade etti.

Attar, şunları kaydetti:

"Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği ve TurabExpo olarak Nisan 2020'de yapacak olduğumuz 15. Türk Arap İşbirliği Fuarımızı Kovid-19'un ülkemizde görülmeye başlamasından dolayı Ticaret Bakanlığımızın kararıyla ertelemiştik. Bir yılı aşkın süredir dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz de zor bir süreçten geçti ve bu süreç devam ederken yapmış olduğumuz bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim. Bu dönemde biz de uygun zamanı bekleyerek uygun koşullarda fuarımızı yapmak için çalışmalarımıza başladık.

Kovid-19'a yönelik tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Yurt dışından gelen iş insanlarına zaten Kovid testi ülkelerinde zorunlu olarak yapılmaktadır. Fuar alanına girişlerde ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Bunlar dışında fuar alanında gerekli tüm hijyen kurallarına uyulması için elimizden gelen tedbirleri aldık. Hayırlısıyla 25 Ağustos'ta fuarımızı açacağız. Gıda, tarım ve teknolojileri üzerine yaklaşık 250 Türk firması katılımcı ve yaklaşık 1.000 Arap iş insanı da ziyaretçi olarak gelecek. Dileriz bu dönemde ekonomiye, ihracata, yatırıma yönelik güzel ve bereketli sonuçlar alacağız. Hayırlı, bereketli ve en önemlisi de sağlıklı bir fuar geçirmeyi temenni ediyorum."

Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı yarın İstanbul'da başlıyor
Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı yarın İstanbul'da başlıyor
Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı yarın İstanbul'da başlıyor
Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı yarın İstanbul'da başlıyor
Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı yarın İstanbul'da başlıyor
Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı yarın İstanbul'da başlıyor
Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı yarın İstanbul'da başlıyor
Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı yarın İstanbul'da başlıyor

Pandemi, Tarım, Arap, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-Arap Gıda ve Tarım Fuarı yarın İstanbul'da başlıyor - Son Dakika


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