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Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı - Son Dakika

Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı

20.09.2021 18:18

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gençlik ve Spor Bakanları 5. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gençlik ve Spor Bakanları 5. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gaibov, Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva, Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı Direktörü Alişer Sadullayev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı yetkilileri ile gözlemci ülke Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Spor Diplomasisi Genel Müdürü Istvan Igloi-Nagy katıldı.

Toplantıda konuşan Kasapoğlu, sportif açıdan çok verimli ve başarılı bir süreci geride bıraktıklarını söyledi. Başta ev sahibi Özbekistan olmak üzere Türk dünyasının, olimpiyatlarda ve paralimpik oyunlarda çok önemli başarılar ve tecrübeler elde ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, bu tecrübe ve kurulacak iş birlikleriyle 2024 Paris Olimpiyatları'nda bu başarıların artarak devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılının da gençlik ve spor alanındaki faaliyetleri taçlandıracağı bir yıl olacağını belirterek, "Türk Konseyi çatısı altında gençlik alanında Genç Girişimciler Forumu, Gençlik Platformu, Gençlik Festivali, Gençlik Kampı, Genç Liderler Forumu gibi önemli sayıda etkinliği gerçekleştirebiliyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin inisiyatif alarak Türk Konseyi ile birlikte başlattığı ve sizlerin değerli katkılarıyla nihai hale getirilen gençlik değişimleri alanında iş birliği mutabakat zaptı, inşallah bugün burada atacağımız imzalarla yürürlüğe girecek. Değişim programları, gençlik alanında sahip olduğumuz altyapıyı, tecrübeyi birbirimizle paylaşabilmemize, gençlerimizin birbirlerini ve kültürlerini daha iyi tanımalarına vesile olacaktır. Bu doğrultuda ilk Gençlik Değişimi Programını önümüzdeki yıl nisan ayında Türkiye'de düzenleyeceğiz. Programlara katılım sağlayacak gençlerimiz, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini gençlik elçilerimiz olarak daha ileriye ve geleceğe taşıyacaklar." ifadelerini kullandı.

İlk kez 2020 yılında "Türk Dünyası Genç Gönüllüler Grubu"nun oluşturulması konusunu gündeme aldıklarını hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak gönüllülüğü çok önemsiyoruz. Bu alanda yıllardır yeni birikimlerle çok önemli tecrübeler edindik. Bu tecrübelerimizi Türk Dünyası gençlerine aktarabilmek için Genç Gönüllüler Eğitimi Programını yine 2022 yılı yaz aylarında İstanbul'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu sayede toplumlarımızın mayasında mevcut olan gönüllülük kültürünü pekiştirmeyi ve bu olgunun geliştirilmesiyle birlikteliğimizi kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz."

"İslami Dayanışma Oyunlarını en iyi şekilde düzenleyeceğiz"

Bakan Kasapoğlu, çok taraflı ve kapsamlı olarak yürüttükleri gençlik faaliyetlerinin yanı sıra, spor alanında da önemli faaliyetler düzenlediklerini kaydederek, sporun birleştirici gücü aracılığıyla ortak tarih, medeniyet ve kültür mirasına sahip ülkelerin bir araya gelerek daha çok kaynaşmalarını sağlayacaklarını belirtti.

İkinci Üniversite Spor Oyunları'nın, genç sporcuları bir araya getirmesi nedeniyle çok önemli olduğunun altını çizen Kasapoğlu, gençlik alanında düzenleyecekleri etkinliklerin yanı sıra Üniversite Spor Oyunlarına da 2022 yılında ev sahipliği yapacak Kazakistan'a başarılar diledi.

Kasapoğlu, Üniversite Spor Oyunları'na Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkelerinin yanı sıra diğer Türk Dili Konuşan ülkeler için de katılım imkanı sağlanmasının oyunları daha kapsayıcı ve görünür kılması açısından da önemli olduğunu söyledi.

Kırgızistan Cumhuriyeti'nde başlatılan Dünya Göçebe Oyunları'nın uluslararası arenada marka değeri olan büyük bir sportif projeye dönüşmekte olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünü, 2022 sonbaharında birçok ulema ve şairin yetiştiği bir kültür merkezi olan, 'Alimler Diyarı' olarak da anılan Bursa, İznik'te kapsayıcı bir şekilde düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Yine 2022 yılında Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları için de aynı gayretle çalıştıklarını aktaran Kasapoğlu, çok iyi bir organizasyona imza atarak çıtayı oldukça yükselten kardeş Azerbaycan'dan devraldıkları İslami Dayanışma Oyunlarını en iyi şekilde düzenleyeceklerini vurguladı. Kasapoğlu, ayrıca bir sonraki Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısı'nın Türkiye'de yapılacağını sözlerine ekledi.

Özbekistan, "Türk Dünyası Gençlik Başkenti" uygulamasının başlatılmasını önerdi

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Türk Konseyi kapsamında gelecek sene düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verirken, Türkiye'nin gelecek sene 4. Dünya Göçebe Oyunları ile Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu 6. Toplantısı'nın da aralarında bulunduğu farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağını anımsatarak, Türkiye'nin bu etkinlikleri en üst düzeyde düzenleyeceğine inandığını belirtti.

Amreyev, gelecek sene ayrıca Üniversite Spor Oyunları'nı Kazakistan'da, Türk Dünyası Uluslararası Gençlik Kampı'nı Azerbaycan'da, Türk Konseyi Genç Liderler Forumu'nu ise Özbekistan'da düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı Direktörü Sadullayev de Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı ile Genç Girişimciler Forumu'nun Taşkent'te düzenlenmesinin kendileri için sevindirici olduğunu kaydederek, bunun Özbekistan ile Türk Konseyi ve üye ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Sadullayev, günümüzde Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları Toplantılarının tüm Türk dünyası gençlerinin menfaatlerine hizmet eden bir platforma dönüştüğünü kaydederek, bu toplantıların Türk dünyası gençleri için de yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

Türk Konseyi kapsamında turizm ve kültür başkentleri seçme uygulamalarının bulunduğunu anımsatan Sadullayev, Özbekistan olarak Türk Konseyi ülkeleri arasında "Türk Dünyası Gençlik Başkenti" uygulamasının başlatılmasını ve ilk Türk Dünyası Gençlik Başkenti olarak, daha sonra belirlenmek üzere Özbekistan'dan bir şehrin seçilmesini önerdi.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Gaibov da 30 yıla yakın Ermenistan'ın işgali altında olan Azerbaycan topraklarının Azerbaycan ordusunun 44 gün boyunca verdiği şanlı mücadele sonucunda işgal altından kurtarıldığını, bu savaşta 3 bine yakın Azerbaycan askerinin şehit olduğunu ve bu askerlerin büyük bir kısmını gençlerin oluşturduğunu anımsattı. Gaibov, bu savaşta verdikleri manevi ve siyasi desteklerinden dolayı Türk Konseyi ve üye ülkelere teşekkür etti.

Toplantının sonunda bakanlar, "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Kapsamında Çok Taraflı ve İkili Gençlik ve Gençlik Çalışanları Değişim Programlarına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Kasapoğlu, toplantı kapsamında ayrıca Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı
Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı
Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı
Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı

Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Özbekistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Konseyi Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı - Son Dakika
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