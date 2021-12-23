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Türk müziğinin gönül ustası: Alaeddin Yavaşca - Son Dakika

Türk müziğinin gönül ustası: Alaeddin Yavaşca

23.12.2021 13:19
Türk müziğinin gönül ustası: Alaeddin Yavaşca

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, Kilis'te 1 Mart 1926'da şair Yavaşcazade Sezai Efendi'nin torunu, Hacı Cemil Efendi ile Kınoğlu Kadri Efendi'nin kızı Enver Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

Yavaşca, Kemaliye İlkokulunda eğitim hayatına başlayarak Kilis Ortaokulu'ndan mezun oldu. Konya Lisesi'nde başladığı lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1951'de mezun olan sanatçı, Haseki Hastanesi, Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi, Zeynep Kamil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi ve Şişli Etfal Hastanesi gibi birçok hastanede doktorluk ve yöneticilik yaptı.

Müsiki hayatı

Yavaşca'nın musiki hayatı, doğduğu ve ailece bağlı bulunduğu Kilis'te küçük yaşlarda başladı ve 8 yaşında Zihni Çelikalp'ten Batı Musikisi keman dersleri aldı.

Üniversite yıllarında Saadettin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Hüseyin Sadeddin Arel, Dede Süleyman Erguner, Hakkı Süha Gezgin ve Salih Murat Uzdilek gibi isimlerin musiki bilgisinden istifade eden Yavaşca, İstanbul Belediye Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdi.

İstanbul Radyosunun açtığı imtihanı 1950'de kazanan usta sanatçı, zamanla Türkiye radyolarında ve TRT bünyesinde danışma, denetleme ve repertuvar kurullarında üyelik ve başkanlık gibi önemli görevler aldı.

"Devlet Sanatçısı" olarak ödüllendirildi

Türk musikisinde devlete bağlı ilk konservatuvarın kurucuları arasında yer alan Yavaşca, Milli Eğitim Bakanlığının Türk Musikisi Araştırma, Değerlendirme ve İnceleme Kurulunda ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın Türk Musikisi Eğitimi Komisyonunda üyelik hizmeti verdi.

Yavaşca, emekli olana kadar İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü. Birçok üniversitede fahri doktora unvanı alan usta sanatçı, 1991'de de Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirildi.

Çeşitli alanda 200'ü aşkın ödüle layık görülen Yavaşca, 2008'de müzik alanında "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü", 2010'da sanat dalında "TBMM Üstün Hizmet Ödülü"nü aldı.

Ayin-i Şerif'ten çocuk şarkısına uzanan geniş bir bestekarlık yelpazesine sahip olan Yavaşca, icracılığının yanında saz ve söz eseri olarak 652 beste ile yurt içi ve yurt dışında birçok konserler verdi.

Yavaşca hakkında Hasan Oral Şen ve Sinan Sipahi'nin yazdığı 2 biyografi, Yılmaz Pamukçu'nun hazırladığı nota, Taner Çağlayan'ın kendisi için yazdığı şiirlerden oluşan şiir kitabının yanı sıra kendisinin kaleme aldığı "Türk Musıkisinde Kompozisyon ve Beste Biçimleri" adlı kitabı bulunuyor.

Sadi Işılay'ın 1956'da çektiği "Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi" adlı filminin şarkılarını seslendiren Yavaşca, 1961'de ise "Gönülden Gönüle" filminin hem film şarkısını yaptı hem de filmin şarkılarını okudu.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede bugün 95 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın cenazesi, 25 Aralık Cumartesi günü öğle vaktinde Fatih Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türk Musikisi, İstanbul, Musiki, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk müziğinin gönül ustası: Alaeddin Yavaşca - Son Dakika


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