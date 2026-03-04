Türkiye\'de Hava Yolu Yolcu Haklarının Kilidini AçmakTürkiye\'de Hava Yolu Yolcu Haklarının Kilidini Açmak

Biniş Kartının Ötesinde: Türkiye'de Haklarınızı Talep Etmenin Anahtarı Neden Profesyonel Destektir?

Türk yolcular, yurt içi uçuşlarda SHY-Yolcu yönetmeliği ve Avrupa güzergahlarında EC 261 kapsamında güçlü bir korumadan yararlanmaktadır. Bu yönetmelikler, havayollarının yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda tazminat güvencesi sunmaktadır; ancak pek çok yolcu haklarından habersiz kalmakta ya da karmaşık talep süreçleriyle baş başa kalmaktadır. AirHelp, haklara sahip olmak ile gerçek anlamda tazminat almak arasındaki bu kritik boşluğu, hukuki süreçleri sizin adınıza yöneterek kapatmaktadır.

Bu hizmet, büyük yerli havayollarının müşteri hizmetleri departmanlarıyla başa çıkmaya çalışan bireysel yolcuları bunaltan Türk bürokratik engellerini ortadan kaldırmaktadır. Bitmek bilmeyen telefon kuyruklarıyla ve yanıtsız şikayet sistemleriyle boğuşmak yerine, havayollarının yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayan hukuki uzmanlığa erişim kazanırsınız. Bu profesyonel yaklaşım, olağan idari baş ağrıları yaşamadan Türk Lirası veya Euro cinsinden hak ettiğiniz ödemeyi almanızı garantiler.

Gecikme Haklarında "Yeni Dönem"

Türk havacılık sektörü hızla gelişmekte olup, SHY-Yolcu yönetmeliğinde yapılan 2024/2025 güncellemeleriyle Avrupa gecikme tazminatı standartlarıyla daha uyumlu bir yapıya kavuşulmaktadır. Bu iyileştirmeler, yolcu olarak konumunuzu önemli ölçüde güçlendirmekte ve tazminat hakkını geleneksel iptal senaryolarının ötesine taşımaktadır. Yapılan düzenleyici değişiklikler, Türkiye'nin yolcu koruma standartlarını modernleştirme ve yurt içi ile uluslararası güzergahlarda tazminat hakkına ilişkin daha net kurallar oluşturma kararlılığını yansıtmaktadır.

Türk yolcular artık "yalnızca bir gecikme" olarak nitelendirilen durumların, özellikle gecikmenin üç saati aşması ya da havayolunun operasyonel sorunlarından kaynaklanması halinde, çoğunlukla para iadesiyle sonuçlandığını keşfetmektedir. Teknik arızalar, ekip yetersizliği veya çizelgeleme sorunları gibi durumlarla karşılaşıldığında, bu koşullar genellikle tazminata hak kazandırmaktadır. Böyle kesintilerle yüz yüze gelindiğinde, yaşanan mağduriyet ve ek masrafların karşılanması amacıyla uçuş iptali tazminat talebi başlatılabilir. Bu noktada, yolcuların hak kaybı yaşamamak adına zamanında uçuş tazminatı başvuru sürecini başlatmaları büyük önem taşır.

İstanbul'un Hub Karmaşası (IST ve SAW)

İstanbul'un çift hub sisteminin iki büyük havalimanında yarattığı karmaşıklık, Türkiye'nin tüm havacılık ağında zincirleme gecikmelere neden olan operasyonel baskılar doğurmaktadır. Bir havalimanındaki hava koşulları, hava trafik kontrol kısıtlamaları veya teknik sorunların diğer havalimanını anında etkilediği benzersiz zorluklar ortaya çıkmaktadır. IST'teki yoğunluktan kaynaklanan ve SAW'daki kalkışınızı etkileyen gecikmeler ya da tam tersi durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Havayolları, kriz dönemlerinde bireysel yolcuların şikayetlerini çoğunlukla görmezden gelmekte; anlık lojistik çözümleri tazminat yükümlülüklerinin önünde tutmaktadır. Ancak AirHelp gibi hukuki güç odakları, meşru taleplerin görmezden gelinmesinin sonuçlarını bilen havayolu hukuk departmanlarının dikkatini çekmekte ve yanıt almaktadır.

Ekonomik Avantajlar

"Kazan-Kazan" modeli, yolcuların seyahat bütçelerini hukuki maliyetler veya ön masraflar konusunda endişelenmeksizin koruyabileceği risksiz bir yaklaşım sunmaktadır. Bu yapı, olası mali yükümlülükler nedeniyle talepte bulunmaktan çekinen ve bütçe bilincine sahip Türk yolculara özellikle yarar sağlamaktadır.

AirHelp, KDV dahil %35 oranında bir ücret almaktadır; ancak bu tutar yalnızca talebinizin başarıya ulaşması ve tazminatı almanız durumunda düşülmektedir. Bu şeffaf ücret yapısı, hak ettiğiniz tazminatın %65'ini almanızı ya da hiç ödeme yapmamanızı öngören "kaybedecek hiçbir şey yok" anlayışını hayata geçirmektedir. Söz konusu düzenleme, AirHelp'in çıkarlarını sizinkiyle örtüştürerek başarılı sonuçlar elde etmek için azami çabanın gösterilmesini güvence altına almaktadır.

Uzman Desteği mi, Manuel Süreç mi?

Havayolu web siteleri üzerinden bilet geri bildirim formları göndermek genellikle otomatik yanıtlarla sonuçlanmakta ya da tamamen sessizlikle karşılanmakta; bu durum hayal kırıklığına uğrayan yolcuları çaresiz bırakmaktadır. Bu manuel süreçler, hukuki baskı yerine havayolunun iyi niyetine dayanmakta; bireysel taleplerin neden müşteri hizmetleri karadeliklerine düştüğünü açıklamaktadır. Havayolları bu sistemleri tazminat taleplerini kolaylaştırmak yerine cesareti kırmak amacıyla tasarlamakta; böylece sabrınızı ve kararlılığınızı tüketmeyi hedefleyen bilinçli engeller oluşturmaktadır.

AirHelp, Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi havayollarını yükümlülükleri konusunda hesap verebilir kılmak için kapsamlı bir hukuki veri tabanı ve yapay zekayı kullanan dünyanın önde gelen yolcu hakları savunucusu olarak faaliyet göstermektedir. Profesyonel savunuculuk, konumunuzu dilekçe sahibi olmaktan belgelenmiş haklara ve emsal temelli argümanlara sahip hukuki bir muhataba dönüştürmektedir. İster Antalya'ya yurt içi bir uçuşta ister Berlin'e uluslararası bir yolculukta sorun yaşayın, AirHelp azami ödeme potansiyelini sağlamak için SHY-Yolcu mu yoksa AB 261 yönetmeliğini mi uygulayacağını bilmektedir.