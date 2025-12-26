Suriye'deki bombalı saldırıya Türkiye'den tepki - Son Dakika
Dünya

Suriye'deki bombalı saldırıya Türkiye'den tepki

26.12.2025 16:50
Suriye'nin Humus kentinde 8 kişinin hayatını kaybettiği camiye yönelik saldırıya Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı başsağlığı mesajında, "Türkiye; istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini tüm tahriklere rağmen sürdüren Suriye'nin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve Suriye halkının yanında olduklarını ifade etti.

SURİYE'DEKİ BOMBALI SALDIRIDA 8 ÖLÜ, 18 YARALI

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Humus'taki Ali Talip Camisi'ne daha önce yerleştirilen bombalar namaz esnasında patlatıldı. Patlama sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriye'de camiye yönelik yapılan saldırıya ilişkin, "Suriye'nin Humus vilayetinde bugün bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz" açıklaması yaptı.

"SURİYE'NİN YANINDAYIZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin Humus vilayetinde bugün bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Suriye hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye; istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini tüm tahriklere rağmen sürdüren Suriye'nin yanındadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Suriye de kafa kesen tecavuzcu teroristler iktidarda 3 4 Yanıtla
  • Ferruh Şekerci Ferruh Şekerci:
    Burada cami bombalayacak tek terörist topluluğu israil ve onun uşaklarıdır 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
