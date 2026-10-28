Libya anlaşmasının ardından Türkiye'den yeni hamle: Anlaşmaya hazırız - Son Dakika
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Libya anlaşmasının ardından Türkiye'den yeni hamle: Anlaşmaya hazırız

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Libya anlaşmasının ardından Türkiye\'den yeni hamle: Anlaşmaya hazırız
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Milli Savunma Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasını memnuniyetle karşılarken, Mısır ile de benzer bir anlaşma imzalamaya hazır olunduğunu bildirdi. Bakanlık, Türkiye ile mutabakat yapılması durumunda Yunanistan'a kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına kavuşacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakanlık kaynakları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Irak'ın Sincar bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın 20 Ekim 2026'da Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını değerlendiren kaynaklar, bu adımın Türkiye'nin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerini esas alan yaklaşımını desteklediğini ifade etti.

"MISIR İLE ANLAŞMA İMZALAMAYA HAZIRIZ"

Doğu Akdeniz'deki kıyıdaş ülkelerin meşru haklarının korunması gerektiğini vurgulayan Bakanlık kaynakları, Mısır'a deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Mısır'ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceği belirtilirken, bölgesel barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlama kararlılığı vurgulandı.

SİNCAR'DAKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Irak Merkezi Hükümetinin Sincar'da devlet otoritesini yeniden tesis etmeye yönelik adımlarına da değinen Bakanlık kaynakları, bölgedeki normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Açıklamada, "Bölgede terör örgütlerinin varlığına son verilerek güvenliğin Irak'ın resmî güvenlik güçleri tarafından sağlanması, Sincar'da kalıcı huzur ve istikrarın tesis edilmesi ve terörsüz bölge hedefi açısından önemli bir gelişmedir" denildi.

Sürecin ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiği belirtildi.

SON BİR HAFTADA 422 KİŞİ YAKALANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin de bilgi verildi. Son bir haftada 2 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı.

Hudut güvenliği kapsamında ise son bir haftada biri terör örgütü mensubu olmak üzere 422 kişinin yakalandığı, 957 kişinin de sınırı geçmesinin engellendiği bildirildi.

Böylece 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla sınır geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 14 bin 629'a, engellenenlerin sayısı ise 57 bin 855'e ulaştı.

TÜRKİYE KFOR'DA KOMUTAN YARDIMCILIĞINI DEVRALDI

TSK'nın uluslararası faaliyetlerine ilişkin açıklamada, Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı görevinin 27 Ekim itibarıyla bir yıllığına Türkiye tarafından devralındığı bildirildi.

Suriye Deniz Kuvvetlerinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Deniz Kuvvetleri ve ASFAT temsilcilerinin 22 Ekim'de TCG Bora ile Lazkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Azerbaycan'da 3'üncü Türkiye-Azerbaycan Kara Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın sürdüğü, Arnavutluk ile benzer bir toplantının 2-5 Kasım'da Türkiye'de yapılacağı açıklandı.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler kapsamında ise Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı'nın 3-5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu.

TSK ENVANTERİNE YENİ SİSTEMLER

Savunma sanayiindeki gelişmeler kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda Karayel Karinalı Bot ile Kablolu Kamikaze-2 İnsansız Kara Aracının kabul faaliyetlerinin tamamlandığı bildirildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından MAM-15 keskin nişancı tüfeğinin teslimatının gerçekleştirildiği, ayrıca 3-6 Kasım tarihlerinde Paris'teki Euronaval Fuarı'na katılım sağlanacağı belirtildi.

29 EKİM'DE 29 GEMİ 29 LİMANI ZİYARET EDECEK

Cumhuriyetin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere de değinildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerine ait 29 geminin 29 limanı ziyaret edeceği, Türk Yıldızları'nın Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu, SOLOTÜRK'ün ise Eskişehir'de gösteri uçuşu gerçekleştireceği açıklandı.

Ayrıca 29 Ekim'de askerî müzelerin vatandaşların ziyaretine ücretsiz açılacağı bildirildi.

24 Ekim'de Ankara'da meydana gelen askerî araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz de toplantıda anıldı.

Kasım-Aralık 2026 ve Ocak 2027 celp dönemlerinde silahaltına alınacak erbaş, er ve yedek subay/astsubay adaylarının sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden açıklandığı duyuruldu.

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