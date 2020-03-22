Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde Kovid-19 görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 303 bini geçtiği, 12 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 94 bin 600'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalık nedeniyle kullanılan raporlu ilaçların ve sürekli kullanım gerektiren ilaçların rapor tarihlerinin bitmesi durumunda, Haziran 2020 sonuna kadar aynı raporların geçerli olacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'dan olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, kuruluş bakımındaki çocukları koronavirüs hakkında doğru bilgilendirmek, çocukların bu hastalığa ilişkin korku ve endişelerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve illerde hizmetlerin yürütülme esaslarına ilişkin bilgi vermek amacıyla rehber hazırladıklarını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıda, yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ve çalışanların sağlığı için alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü.

İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili istisnalar belirlendi. Genelge kapsamında olmakla birlikte hizmetine ihtiyaç duyulabilecek kamu görevlileri ile eczacılar kısıtlamadan muaf olacak. İkameti dışında olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 hatları üzerinden taleplerini iletebilecek denildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından yarın uzaktan eğitim sürecinin başlayacağı kaydedildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer de meslek liselerinin Kovid-19 önlemleri kapsamında ayda 2 milyon cerrahi maske üretebileceğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda, yarın üniversitelerde uzaktan eğitim sürecinin de başlayacağı açıklandı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, Kovid-19'dan korunmanın en önemli yolunun sosyal izolasyon olduğunu belirterek "Koronavirüs dolaşmıyor, biz dolaşıyoruz. Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmeyelim, sağlık imkanlarını dengeli kullanalım. İhtiyaç olmadıkça sağlık kurumlarına başvurmayalım." uyarısında bulundu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimiz çok daha dikkatli olmalıyız. Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver. Başka yol yok. Birlikte başaracağız. 'Bana bir şey olmaz, ben gencim, sağlıklıyım, evde sıkıldık, dışarı çıkalım, herkes evinde, biz çıkabiliriz' diyenler, kendilerine ve çevrelerindeki insanlara en büyük zararı verebilirler. Tedbir, tercih değil, zarurettir. İhmalin bedeli ağırdır." uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun, yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyete geçtiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiğini Kovid-19'dan korunmanın en temel yöntemlerinden birisinin ellerin doğru yıkanması olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sigaranın uzmanlara göre akciğerlerin savunmasını önemli ölçüde azalttığını ve koronavirüse karşı kişiyi savunmasız hale getirdiğini belirterek "Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim." önerisinde bulundu.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının olabildiğince az sayıda kişiyle ve bekletmeden kılınması gerektiğini bildirdi.

- Parti ve STK'lerden açıklama yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bir an önce, aile sigortasının getirilmesi, temel ihtiyaçların sağlanması, fatura borçlarından kesinti yapılmaması, herkese iş güvencesi verilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kovid-19 nedeniyle ara verilen eğitime, yarın uzaktan eğitimle yeniden başlanacağını belirterek bilgisayarı, internet bağlantısı ve televizyonu olmayan çocuklara destek verilmesi önerisinde bulundu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kovid-19 nedeniyle alınan ekonomik önlemler paketine ilişkin, "Yardımlar, salgın sebebiyle devlet tarafından alınan bazı kararlar neticesinde işinden ve kazancından uzak kalan yurttaşları öncelemelidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, özellikle yaşlıları tehdit eden Kovid-19'un öldürücü etkisine dikkati çekerek yaşlıları tedbir alıp evde kalmaları konusunda uyardı. Ergün, yazılı açıklamasında, emeklilerin yaşları itibarıyla virüsün hedefi haline geldiğini, bu nedenle gençlerin gösterdiği hassasiyetin iki katını göstermek zorunda olduklarını belirtti.

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay yaptığı yazılı açıklamada, "İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı." talebinde bulundu.

- Sahte hesaplara itibar etmeyin

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar. Koronavirüsle ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın hepsi en az virüs kadar tehlikeli. Çözüm, resmi açıklamaları takip edelim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, son günlerde Bakan Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını, bu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

- Sağlık Bakanlığı çalışanlarına tam destek

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası üyeleri, Kovid-19 nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral olması amacıyla yanlarında getirdikleri çiçekleri Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim etti.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz yaptığı basın açıklamasında, sağlığı koruma çabasının tek başına gösterildiğini belirterek "Ama bu süreçte hayatta kalma çabamızda birlik içinde, manevi olarak omuz omuza olmamız gerekiyor" dedi.

- Belediyeler önlemlerini artırdı

Başkentte, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bir hemşire ve bir sağlık teknisyeninin görev yaptığı "Sağlık Kabini" uygulamasını hayata geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği andan itibaren market ve kuryelerle görüşmelere başladıklarını belirterek buna ilişkin iletişim bilgileri ve konumları yayımlayacaklarını belirtti.

Başkentte Büyükşehir Belediyesi tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında kağıt toplayıcılığının yasaklandığı bildirildi.

Ankara'da Altındağ Belediyesinin, kurduğu özel ekiple Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinde kalması gereken 60 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, eczane ve market alışverişlerine yardımcı olduğu kaydedildi.

Ankara'nın Mamak Belediyesi, mühendislerce geliştirilen basınçlı sistem "Covit19Savar" ile gece boyunca cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Altındağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, koronavirüsle mücadele için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Projesi" ile 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.