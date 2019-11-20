Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu (2)
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Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu (2)

6 saat önce

Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı.

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu (2), System.String[]

Kurumlar Vergisi listesinin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması'nı açıkladı.

Buna göre, 2018'in Kurumlar Vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AO, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü izledi.

Listenin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra doğal gaz, ham çelik üretimi ile metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

Rekortmenlerin 49'u İstanbul'dan

En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100'de isimleri açıklan mükelleflerin 49'u İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'dan 14, İzmir'den 3, Hatay, Antalya, Zonguldak, Kocaeli, Rize, Manisa ve Elazığ'dan birer firma yer aldı.

Listedeki 70 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 73 milyon 101 bin 60,31 lira oldu.

Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 27'si ise isminin açıklanmasını istemedi.

Listenin ilk 10 sırası ise şöyle:

Kurum Adı Türk Lirası
1 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI AŞ 10.610.547.065,28
2 T.C.ZİRAAT BANKASI AŞ 2.439.822.266,92
3 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ 1.584.998.626,64
4 TÜRKİYE İŞ BANKASI AŞ 1.301.239.300,62
5 TÜRKİYE PETROLLERİ AO 1.266.648.883,03
6 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK AŞ

 1.174.689.183,54
7 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.TAŞ

 966.350.079,45
8 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK AO 940.253.159,58
9 YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ 754.005.586,72
10 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 694.492.251,82
(Sürecek)

Ziraat Bankası, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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