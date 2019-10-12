Son Dakika Haberleri: Türkiye serbest güreş 1'inci lig 2'nci hafta maçları yapıldı
Son Dakika Spor Türkiye serbest güreş 1'inci lig 2'nci hafta maçları yapıldı

Türkiye serbest güreş 1'inci lig 2'nci hafta maçları yapıldı

1 saat önce

Türkiye Serbest Güreş 1'inci Lig 2'nci hafta müsabakaları Ordu, Adana, Bursa ve Batman illerinde bugün yapıldı.

Türkiye serbest güreş 1'inci lig 2'nci hafta maçları yapıldı, System.String[]

Türkiye Serbest Güreş 1'inci Lig 2'nci hafta müsabakaları Ordu, Adana, Bursa ve Batman illerinde bugün yapıldı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

A GRUBU

Kahramanmaraş  SGK - Bursa İznik: 6-4

Ankara Şekerspor - Kahramanmaraş SGK: 4-6

İznik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor - Ankara Şeker: 4-6

B GRUBU

Kahramanmaraş GİH - Adana Üreğir: 7-3

Ankara Kızılcahamam - Kahramanmaraş GİH: 0-10

Adana Üreğir - Ankara Kızılcahamam: 5-5

C GRUBU

Batman Petrol Spor - Antalya Asat: 4-6

Ankara Büyükşehir Belediyesi müsabakalara katılmadığı için bu grupta tek maç yapıldı.

D GRUBU

Ordu Gölköy - Trakya Birlik: 2-8

Ordu Gölköy - Samsun Yakakent: 6-4

Edirne Trakya Birlik - Samsun Yakakent: 8-2

Birinci ligde Serbest stil 3'üncü hafta maçları 19 Ekim, tarihlerinde yapılacak.

GREKOROMEN GÜREŞTE BİRİNCİ LİG 2'NCİ HAFTA MÜSABAKALARI YARIN YAPILACAK

Grekoromen stilde 1'inci Lig 2'nci hafta müsabakaları yarın Burdur, Kahramanmaraş, Ankara ve Adana illerinde yapılacak. A Grubu'nda İstanbul Haydarpaşa, Çorum Belediyespor, Burdur Türk Telekomspor, B Grubu'nda Çankırı Yaren Spor Kulübü, Burdur Emniyet Spor Kulübü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda İstanbul Güreş İhtisas, Şampiyon Güreşçiler Spor Kulübü, D Grubu'nda Samsun Çarşamba Belediyespor, Malatya Büyükşehir Belediyespor, Adana Yüreğil Gençlik ve Spor Kulübü takımları karşı karşıya gelecek.

Grekoromen stilde 3'üncü hafta müsabakaları ise 20 Ekim tarihinde yapılacak.


Türkiye, Adana, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:02 Kaynak: DHA
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