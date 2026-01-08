Türkiye, Suriye Operasyonunu Takip Ediyor - Son Dakika
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye, Suriye Operasyonunu Takip Ediyor

08.01.2026 13:42
MSB, Suriye ordusunun Halep'teki operasyonunu destekleyeceklerini açıkladı, gelişmeleri izliyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ordusunun Halep'te başlattığı operasyona ilişkin, "Bu operasyon, tamamıyla Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın haftalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Menbic'de imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 743 kilometreye ulaştığını belirtti. Tuğamiral Aktürk, yılbaşından bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 kişinin yakalandığını aktararak, "Yakalanan şahıslardan 1'i terör örgütü mensubudur. 853 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yine, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 51 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

'İSRAİL, İNSANİ YARDIMLARI KISITLAMAKTADIR'

İsrail'in ateşkes ihlallerine yeni yılda da devam ettiğini belirten Aktürk, "Birçok yardım kuruluşunun lisansını çeşitli bahanelerle iptal ederek bölgeye yapılan insani yardımları kısıtlamaktadır. İsrail'in ateşkese eksiksiz riayet etmesi ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasına izin vermesi uluslararası toplumun ortak beklentisidir" dedi.

'BEDELLİ MÜRACAATLARI 7 OCAK'TA BAŞLADI'

Tuğamiral Aktürk, bedelli askerlik tutarına da değinerek, "Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk 6 ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır" diye konuştu.

'SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ BİZİM GÜVENLİĞİMİZDİR'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumundan sonra bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Suriye ordusunun Halep'te başlattığı terörle mücadele operasyonuna ilişkin, "Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak, 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'Tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" denildi.

'MONTRÖ, TAVİZSİZ UYGULANMAYA DEVAM EDİLECEK'

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla yürütülecek her türlü yapıcı girişime katkı sunmaya hazır olduğu belirtilerek, "Bu doğrultuda, Gönüllüler Koalisyonuna aktif olarak katılım sağlamaktayız. Türkiye'nin Ukrayna'ya Barış Gücü kapsamında asker göndermesi için öncelikle ateşkesin sağlanması ve müteakiben görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. Bunun yanında ülkemiz, sağlanacak bir ateşkes sonrası Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi ile seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik askeri planlamalara liderlik etmektedir. Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz'deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle, sorumlu, tarafsız ve tavizsiz bir biçimde uygulamıştır, uygulamaya da devam edecektir" açıklaması yapıldı.

'TACİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Yunanistan basınının 'gemilere yönelik taciz' iddialarına ilişkin, "Yunanistan, Ege Denizi'nde ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayarak tek taraflı faaliyetler yürütme girişiminde bulunmaktadır. Ancak söz konusu girişimler, uluslararası hukuk çerçevesinde ve ülkemizin girişimleri ile etkisiz kılınmaktadır. Bu kapsamda, Yunanistan tarafından seyir duyuruları yayımlanan Panama bayraklı Ocean Link kablo döşeme gemisinin optik kablo döşemesine ilişkin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Yunan basınında iddia edildiği gibi Türkiye tarafından söz konusu gemiye yönelik taciz söz konusu değildir" denildi.

'TÜRKİYE SOMALİ'YE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEKTİR'

Açıklamada, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasının, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, "Bu durum Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta; bölgedeki hassas dengeleri daha kırılgan hale getirmektedir. Söz konusu adım bugüne kadar 70'in üzerinde, ülke ve uluslararası organizasyon tarafından kesin bir dille reddedilmiştir. Türkiye, kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali'nin istikrarı ve güvenliği çerçevesinde, Somali ordusunun Havarij Terör Örgütü (El Şebap) ile mücadelesinin desteklenmesine, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim öğretim, askeri alt yapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitime destek ve yardım faaliyetlerine devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

