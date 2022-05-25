Türkiye, uçak ve helikopterleriyle orman yangınlarına hazır

Orman Genel Müdürü Bekir Karacebey:

"Bu yıl helikopter sayısını 55'e, uçak sayısını 20'ye çıkardık, toplam hava araçlarımızın bir seferde atacakları su kapasitesini 300 tona yükselttik"

"Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının bünyesindeki 25 helikopter ve 2 uçak rezerv güç olarak ihtiyaç anında görev yapacak"

"Toplamda kara araçlarımızla birlikte 21 bin personelimizle yangın sezonuna hazırlıklarımızı yaptık"

Moldova'dan kiralanan ve Antalya'da göreve hazır olan yangın söndürme helikopteri yakından görüntülendi

ANTALYA - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın sezonuna 21 bin kara personelinin yanı sıra, 55 helikopter, 20 uçak ile hazır olduklarını belirterek, " Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının bünyesindeki 25 helikopter ve 2 uçak rezerv güç olarak ihtiyaç anında görev yapacak" dedi. Ayrıca Moldova'dan kiralanan ve Antalya'da göreve hazır olan yangın söndürme helikopteri de görüntülendi.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde olası bir orman yangınına karşı hazırlıklarını tamamladı. Orman yangınlarının sık yaşandığı Antalya'da görev yapacak olan Moldova'dan kiralanan yangın söndürme helikopteri yakından görüntülendi. Güver Uçurumundaki noktasında hazır bekleyen helikopterde 2'si pilot, teknisyenlerle birlikte 18 personel görev yapıyor. Bambisinde 2.5 ton su taşıyan helikopter ekim ayının sonuna kadar bölgede görev yapacak. Öte yandan il genelinde 10 helikopterin kritik bölgelerde göreve hazır olacağı bildirildi.

"Hazırız"

Antalya'da hazırlıkları yerinde inceleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2022 yılının mayıs ayının sonlarına geldiklerini ve orman yangınları ile hazırlıkları tamamladıklarının altını çizdi.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının yükseleceğini, nemim düşeceğini işaret eden Karacabey," Bu durumu da dikkate alarak ekiplerimizi hazır hale getirdik. Tabi ki hava şartlarına göre biz hazırlıklarımızı yapıyoruz ancak önemli olan şey yangının çıkmamasıdır. Bu kapsamda vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yaptık, köylerimizde eğitimleri de verdik. İnşallah bu yıl az yangınlı, hatta hiç yangının olmadığı bir sezon olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Hava araçları sayısında artış"

Bu yıl helikopter sayısını 55'e, uçak sayısını 20'ye çıkardıklarını vurgulayan Karacabey, " Bu önemli bir güç, toplam hava araçlarımızın bir seferde atacakları su kapasitesini 300 tona yükselttik. Ayrıca bizim çalıştıracağımız kiraladığımız hava araçlarına ilave olarak Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının bünyesinde bulunan hava araçlarında da bir rezerv güç oluşturduk. Bu kapsamda da 25 tane helikopter, 2 tanede uçak rezerv güç olarak ihtiyaç anında görev yapacak" dedi.

"Yerli güç oluşturulması"

Karacabey, yeni sezonda çok değişik ülkelerden hava araçlarının bünyelerinde olacaklarını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak, yerli gücün oluşturulması için hazırlıklar başlattıklarını aktaran Karacabey, " Uçak ve helikopter satın alınmasıyla ilgili süreç başladı. Şuanda ihaleleri devam ediyor. İnşallah kısa sürede sonuçlanacak" dedi

"'1 bin ekip hazır"

Çanakkale'den Hatay'a kadar olan orman varlığının yüzde 55 kısmını oluşturan bu bölgenin yangına daha hassas olduğunun altını çizen Karacabey, " Toplamda kara araçlarımızla birlikte 21 bin personelimizle yangın sezonuna hazırlıklarımızı yaptık" dedi.