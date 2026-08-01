Türkiye\'yi sarsan 2 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı Biri bebekti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu vicdanında derin izler bırakan iki ayrı olayın aydınlatıldığını açıkladı. Yürütülen titiz incelemeler sonucunda Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce yaşanan kız bebek ölümü ile Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 yıl önce işlenen Eyyüp Özbadem cinayetinin sır perdesi aralandı.

Bakan Akın Gürlek yaptığı açıklamada, faili meçhullerin aydınlatılmasının suçluların adalet önünde hesap vermesi, "cezasızlık algısı"nın ortadan kaldırılması ve vatandaşların hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Çözülen her dosyanın mağdur yakınlarının acısını hafiflettiğini ve toplum vicdanındaki yaraları sardığını belirten Gürlek, adalet vurgusu yaptı.

17 YILLIK SIRRI PARMAK İZİ VE DNA ÇÖZDÜ

Bandırma'da 10 Mayıs 2009 tarihinde bir çöp konteynerinde poşet içerisinde kız bebek cesedi bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin annesi tespit edilmiş ve yapılan yargılama sonucunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Ancak bebeğin babasının kimliği ve olaydaki rolü uzun yıllar boyunca belirlenememişti.

Dosyanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, bebeğin bulunduğu poşet üzerinde yapılan detaylı incelemelerde şüpheli U.C.'e ait parmak izi tespit edildi. Tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumunca yapılan DNA incelemesi sonucunda U.C.'nin bebeğin biyolojik babası olduğu kesinleşti. Gözaltına alınan şüpheli U.C., "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Eyyüp Özbadem

4 YIL ÖNCEKİ CEYHAN CİNAYETİNDE 5 TUTUKLAMA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ise 4 Haziran 2022 tarihinde Eyyüp Özbadem, motosikletli kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak failler ve bağlantılar kesin olarak ortaya çıkarılamamıştı.

Yeniden başlatılan inceleme kapsamında şüphelilere ait HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, kriminal raporlar ve ifadelerdeki çelişkiler titizlikle değerlendirildi. Cinayetin H.A.'nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından gerçekleştirildiği; M.A. ile O.K.'un ise faillere yardım ettiği saptandı. Ayrıca, şüphelilerin olay öncesindeki görüntülerini içeren kamera kayıtlarını silerek delilleri gizledikleri belirlenen M.Ö. ve U.Ö. de tespit edildi. Operasyon neticesinde cinayetle bağlantılı 5 şüpheli tutuklanırken, delilleri gizleyen 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

"HİÇBİR DOSYA KADERİNE TERK EDİLMEYECEK"

Her iki dosyanın aydınlatılmasında emeği geçen Bandırma ve Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Manisa, Bandırma, Adana ve Ceyhan Emniyet Müdürlüklerine teşekkür eden Bakan Akın Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Aziz milletimiz bilmelidir ki üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek, hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacaktır. Delillerin izini sabırla sürecek, faili meçhul dosyaların üzerindeki karanlığı birer birer kaldıracağız."