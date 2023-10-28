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Erdoğan verdiği sözü tuttu! Sivas kangalı bir ülkeye daha nam salacak - Son Dakika

Erdoğan verdiği sözü tuttu! Sivas kangalı bir ülkeye daha nam salacak

Son Güncelleme: 28.10.2023 12:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a hediye ettiği Kangal köpeği Sivas'tan Türkmenistan'a gönderilmek üzere Cumhurbaşkanlığına teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim'de Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrasında Erdoğan, Berdimuhammedov'a Kangal cinsi köpek hediye etti. Bunun üzerine Sivas Valiliği bünyesinde hizmet veren Sivas Kangal Üretim ve Eğitim Merkezi'nden yavru Kangal köpeği isteğinde bulunuldu. Biri dişi biri erkek olarak seçilen yavruların, tüm işlemleri özenle yapılarak çipleme işleminin ardından evraklarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığına teslim edildi.

TESİS VALİLİĞE BAĞLI

Köpeklerin yetiştirildiği merkezde veteriner hekim olan Engin Genç, "Tesisimiz Sivas Valiliği'ne bağlı. Buranın kuruluş amacı Kangal köpeğinin üretilmesi, araştırılması, burada ıslahının yapılması ve Kangal köpeğinin en iyi şekilde tanıtılması, ihtiyacı olan insanlara safkan dediğimiz Kangal yavrularının sahiplendirilmesi. Aynı zamanda merkezin amacı Kangal köpeğinin neslinin devamı, saflığının korunması ve Kangal köpeğine yönelik yapılacak her türlü çalışmaya öncülük etmesi. Modern bir tesis olarak içinde yazlık padoklar, kışlık padoklar, donanımlı bir veteriner kliniği ve laboratuarın olduğu, gelen vatandaşlarımızın rahat zaman geçirebileceği büyük bir kompleks şeklinde tasarlandı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği sözü tuttu! Sivas kangalı bir ülkeye daha nam salacak
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan Alabay cinsi köpek hediye etmişti

"DİĞER ÜLKELERDE TANITILMASI SEVİNDİRİCİ"

Kangal cinsinin tanınırlığının artmasına önem verdiklerini belirten Genç, "Cumhurbaşkanlığımızdan bize bir çift yavru talebinde bulunuldu. Biz bu yavrularımızı bir dişi bir erkek olarak seçtik. Yavrular yaklaşık 2 aylık, sütten yeni kesilmiş ve çipleme işlemlerini yaparak hazırladık. Aşıları, iç dış paraziti gibi işlemleri yapılarak ve bundan sonraki bakımı hakkında bilgi oluşturarak evrakı hazırlandı. Bu dosyayla beraber teslimatını yaptık. Tabii burada Kangal köpeğinin ülkemizin içinde olduğu gibi diğer ülkelerde de tanıtılması, bilinmesi bizim için sevindirici bir şey. Çok mutlu olduk. Kangal köpeğinin ilerleyen süreçte bu şekilde tanınırlığının da artmasını isteriz. Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere bakanlıklar ve diğer resmi kurumlara çok sayıda yavru köpek gönderdik. Hepsinden de olumlu sonuçlar aldık. Bu da tabi bizim çalışmamıza olumlu yansıyor. Bize motivasyon oluyor. Daha güzel bir noktaya getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanlığına teslim edilen o kangal;

Türkmenistan Devlet Başkanına hediye edilen Kangal köpeği gönderildi
Türkmenistan Devlet Başkanına hediye edilen Kangal köpeği gönderildi
Türkmenistan Devlet Başkanına hediye edilen Kangal köpeği gönderildi
Türkmenistan Devlet Başkanına hediye edilen Kangal köpeği gönderildi
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan, Kangal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan verdiği sözü tuttu! Sivas kangalı bir ülkeye daha nam salacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan verdiği sözü tuttu! Sivas kangalı bir ülkeye daha nam salacak - Son Dakika
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