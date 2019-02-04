TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Programı 2019 Dönemi Girişimcilik Kampı Başlıyor

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011'den bu yana düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! programının en önemli adımlarından biri olan Girişimcilik Kampı, 5-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapılacak.

Türkiye'nin 21 şehri ve 36 üniversitesinden 36 ekip (102 kişi)'nin katılacağı Girişimcilik Kampı süresince gençler;

İhtiyaç doğrulamadan pazara giriş stratejilerine, fizibiliteden sunum tekniklerine kadar bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm bilgileri içeren 4 günlük yoğun eğitim programına katılacak.

Ezberbozan startup deneyimlerini kurucularından dinleme ve ilham alma fırsatı bularak girişimcilik ekosisteminden 100'ü aşkın paydaşla tanışma ve network imkânına sahip olacak.

TÜSİAD üyeleri, program paydaşları ve girişimcilik ekosisteminden onlarca mentora fikir danışarak, yenilikçi iş fikrini ölçeklendirilebilir bir iş modeline dönüştürme fırsatı edinecek.

Kampın ilk gününde 19:00 – 21:00 saatleri arasında açılış kokteyli gerçekleştirilecek. Kokteyl'de Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Girişimcilik Yuvarlak Masa Başkanı Murat Özyeğin bir konuşma yapacak. Kokteylde sizi de aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağız. Kamp programı ekte bilginize sunulmuştur.

BASF Türk'ün ana sponsorluğunda düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı'nın 2019 kampı ING Bank'ın sponsorluğunda ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Programın 2019 sponsorları arasında Fiba Holding, Mazars Denge, Eczacıbaşı, Gürsan Teknik, Tüpraş ve UBS de bulunuyor.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'da Yenilikler

2011 yılından beri bir iş fikri yarışması olarak gençlere girişimcilik serüvenlerinde destek veren TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2019 itibariyle girişimci reflekslerle yenilenerek, kapsamlı bir girişimcilik programına dönüştü. Programın yeni döneminde gençlere;

Girişimcilik konusunda her alanda donanımlarını artırabilecekleri bir kamp deneyimi,

Alanında öncü startup ve sektör liderlerinden ilham alma fırsatı,

İş dünyasına ve girişimcilik ekosistemine giden yolda eşsiz bir network,

İş fikrini 250'yi aşkın Program paydaşına danışarak geliştirme ve hızlandırma imkânı,

TÜSİAD Üyeleriyle 2,5 ay bire bir çalışma,

Yereldeki kuluçka imkânlarından yararlanma,

TÜSİAD Girişimci Kulübü'nün üyesi olarak TÜSİAD ağıyla sürekli etkileşimde olma, etkinliklere davet edilme ve üniversitelerinde girişimcilik elçiliği yapma fırsatları sunulacak.

Yoğun ilgi, uluslararası başvuru

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2019 dönemine 81 il ve 177 üniversiteden, 3000'e yakın üniversite öğrencisi başvurdu. Böylelikle il ve üniversite dağılımları bazında 2011 yılından beri en yaygın başvuru rakamlarına ulaşılmış oldu.

Başvurular Türkiye'den 76 ilin yanı sıra yurtdışından Gazimagusa, Güzelyurt, Kentucky, Madrid ve Vancouver'dan geldi. Başvuru alınan 177 üniversitenin 169 tanesi Türkiye'de, 8 tanesi ise yurtdışında bulunuyor.

En çok başvuru alınan iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri ve Eskişehir oldu.

En çok başvuru yapılan üniversiteler ise İzmir Ekonomi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi oldu.

Programa başvuranların %32'sini kadın girişimci adayları oluştururken; başvuruların %86'sı lisans öğrencileri tarafından yapıldı.

Başvurular en çok bilişim, çevre, sağlık, eğitim ve gıda sektörlerinden geldi.