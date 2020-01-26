Uğur Mumcu ödüller ile anıldı - Son Dakika

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin destekleri ile Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen "27. ÇGD Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni" yoğun katılım ile gerçekleşti.



Geceye Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, EYT Derneği Genel Başkanı Gönül Boran, Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Alkan ve çok sayıda STK temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.



"Ülkeye bıraktığı mesajları var"



Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç programda yaptığı konuşmasında, "Uğur Mumcu, Türkiye için gerçekten çok büyük bir değer. 27 yıldır bu mücadelenin peşinde koşuyoruz. Nasıl Atatürk'ün devrimleri varsa, Mumcu'nun da bu ülkeye bıraktığı mesajları var. Biz bu mücadelemize devam edeceğiz. Ocak ayı nedense, yaprak dökümü gibi değerleri kaybettiğimiz bir ay. Bugün aramızda olan, davetimizi kırmayarak şehir dışından gelen ve Eskişehirli dostlarımıza en derin sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



"Uğur Mumcu'nun öğrencisiyim"



Basın ödülü alan gazetecilerden Tülay Taşkın da, "Ben Uğur Mumcu'nun öğrencisiyim. Onun kadar başarılı bir gazeteci olabilir miyiz bilmiyorum ama Uğur Mumcu'dan dersler almış, araştırmacı gazeteciliği ondan öğrenmiş bir insanım. Dünya Gazetesi'nde bu yıl 30. yılım ve bu ödül için teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.



Hukuk kategorisinde ödüle layık görülen Ece Güner Toprak da, "Bu akşam çok cesur bir vatanseveri anıyoruz. Kendisi cesur bir gazeteci olmanın yanı sıra çok değerli bir hukukçuydu. Bu yüzden Hukuk ödülü almak benim için de büyük bir onur" ifadelerini kullandı.



Aynı zamanda gazeteci de olan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise gecede Uğur Mumcu'nun 1993 yılında kaleme aldığı bir yazısından kesit paylaştı.



"Unutmayacağız, her zaman yaşatacağız"



Geceye katılan Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı da "30 küsur yıl TCDD bünyesinde bir emekçi olarak çalıştım. Kendimi belediye başkanı olarak değil, yaşadığım yerin bir işçisi olarak kabul ediyorum. Uğur Mumcu gibi Kuva-yı Milliyeci ve demokrasi savunucularını da unutmayacağız, her zaman yaşatacağız" dedi. - ESKİŞEHİR