Ümraniye'de drift atan sürücü trafiği birbirine kattı

03.12.2025 18:41  Güncelleme: 19:08
Ümraniye'de gece yarısı trafiği tehlikeye atan bir sürücü, konvoy halinde ilerleyen araçların önünde dakikalarca drift yaptı. Arkadaşının camdan sarktığı anlarda yapılan bu tehlikeli hareketler, çevredekilerin tepkisine rağmen devam etti.

Ümraniye'de gece saatlerinde bir sürücünün otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ARKADAŞI CAMDAN SARKIYORDU

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Yeşil Dere Caddesi'nde meydana geldi. Konvoyun en önünde seyreden 34 MZP 439 plakalı otomobilin sürücüsü, yanında bulunan arkadaşının camdan sarkmasına rağmen caddede drift yapmaya başladı.

TEPKİLERE ALDIRMADI

Mahallelilerin tepkilerine aldırmayan sürücü, dakikalarca araçla drift atmayı sürdürdü. Tehlikeli hareketler, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    ağır para cezası.arabayı bağlama.hapıs cezası.parayı takmiyorlar.bir şekilde buluyorlar.kömür ocaklarında çekmek üzere hapis. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
