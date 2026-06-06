Ünlü şarkıcı düğünü için bir servet harcadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen görkemli bir törenle evliliklerini kutladı. Geçtiğimiz hafta Londra'da resmi nikâh kıyan çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı ikinci törende bir kez daha birbirlerine "Evet" dedi. Yaklaşık 1,5 milyon sterline (yaklaşık 92 milyon TL) mal olduğu belirtilen düğün, magazin dünyasının gündemine oturdu.

18. YÜZYILDAN KALMA VİLLADA EVLENDİLER

30 yaşındaki Dua Lipa ve 36 yaşındaki Callum Turner, Palermo'nun tarihi yapılarından biri olan 18. yüzyıl eseri Villa Valguarnera'da dünyaevine girdi. Yüksek ağaçlarla çevrili açık hava törenine çiftin aileleri ve yakın arkadaşlarının yanı sıra müzik dünyasının ünlü isimleri de katıldı. Charli XCX, Mark Ronson ve Tame Impala gibi yıldız isimler düğünde hazır bulundu.

ELTON JOHN'DAN UNUTULMAZ SÜRPRİZ

Törenin en dikkat çeken anlarından biri ise müzik efsanesi Elton John'un sahneye çıkması oldu. Çiftin nikâh yeminlerini yenilemesinin ardından Elton John, unutulmaz aşk şarkılarından "Your Song"u seslendirerek yeni evlilere sürpriz yaptı. Dua Lipa ile Elton John daha önce büyük ses getiren "Cold Heart" projesinde birlikte çalışmıştı.

GELİNLİĞİ DONATELLA VERSACE TASARLADI İDDİASI

Düğünün en çok merak edilen detaylarından biri de Dua Lipa'nın gelinliği oldu. Moda kulislerinde konuşulan iddialara göre ünlü şarkıcının gelinliği, dünyaca ünlü tasarımcı Donatella Versace tarafından özel olarak hazırlandı. Versace'nin de düğün öncesinde düzenlenen kokteyl resepsiyonuna katıldığı belirtildi.

Düğün davetlileri, Dua ve Callum'un baş harflerinin işlendiği hatıra eşyalar da dahil olmak üzere özel güne dair kareleri paylaştı

LÜKS VE İHTİŞAM BİR ARADAYDI

Dua Lipa, düğün kutlamaları kapsamında tercih ettiği sırtı açık beyaz Bottega Veneta elbisesiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı görünümünü Bulgari mücevherleri ve yaklaşık 185 bin sterlin değerindeki lüks saatiyle tamamladı. Ayrıca 2 bin 580 sterlinlik Bottega Veneta çantası da kombinine eşlik etti.

MİCHELİN YILDIZLI ŞEFTEN ÖZEL MENÜ

Nikâh töreninin ardından davetliler için Roma'dan getirilen iki Michelin yıldızlı şef tarafından hazırlanan özel bir akşam yemeği servis edildi. Yemek sonrası başlayan kutlamaların sabaha kadar sürdüğü ve ünlü konukların gece boyunca eğlendiği öğrenildi.

MAHALLELİYE 5 BİN STERLİN TEŞEKKÜRÜ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Dua Lipa, düğün organizasyonu nedeniyle Palermo şehir merkezindeki bazı meydanların trafiğe kapatılması sonrası çevrede yaşayan sakinlere teşekkür etmek amacıyla 5 bin sterlin ödeme yaptı. Çiftin kutlamaları için şehir merkezindeki bazı bölgelerin geçici olarak kullanıldığı belirtildi.

Dünyanın en popüler yıldızlarından biri olan Dua Lipa'nın yaklaşık 92 milyon TL'lik düğünü, ihtişamı ve ünlü konuklarıyla yılın en çok konuşulan organizasyonlarından biri olmaya aday görünüyor.