Üsküdar'da evinin penceresinden kavgayı izleyen adam kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti - Son Dakika
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Üsküdar'da evinin penceresinden kavgayı izleyen adam kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

13.06.2023 15:05

Üsküdar'da yaşayan Fahrettin Turun, evinin penceresinden izlediği sokaktaki kavgada kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Üsküdar'da Selami Ali Mahallesi Selamsız Külhanı Sokak'ta pazar akşamı saat 20.00 sıralarında iddiaya göre iki grup kavga etmeye başladı. Kavga sırasında gruptakiler silahla etrafa ateş etti.

PENCEREYİ ÇIKIP KAVGAYI İZLEDİ

Sesler üzerine sokaktaki 4 katlı bir binanın 4'üncü katında yaşayan Fahrettin Turun (32), pencereye çıkarak kavgayı izlemeye başladı. Gruptakilerden birinin silahından çıkan kurşun Turun'a isabet etti. Kalbinden vurulan Turun, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da Kavga Sırasında Evinden Kavgayı İzleyen Kişi Kalbine İsabet Eden Kurşunla Hayatını Kaybetti

KALBİNDEN VURULUP HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Turun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Turun kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fahrettin Turun'un evli ve 2 çocuk babası, eşinin de üçüncü çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Turun, Üsküdar'da toprağa verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Üsküdar'da Kavga Sırasında Evinden Kavgayı İzleyen Kişi Kalbine İsabet Eden Kurşunla Hayatını Kaybetti

MAHALLE SAKİNLERİ OLAYI ANLATTI

Gürkan Gökçek, "İki taraf kavga ediyor. Mahallemizin çok efendi sevilen bir çocuğu, 4'üncü kattan kavgayı seyrederken atılan ateşle kalbinden vuruldu. Olduğu yerde öldü. Bütün mahalle çok üzgünüz. Dün defnettik. Kimsenin kalbini kırmazdı. İyiliksever biriydi dedi. Olayla ilgili konuşan Şerife Pil de Burada silahlar atıldı. Çocuk anlamadan bir anda vuruldu. Kavgayı izlerken vuruldu. Durup dururken genç çocuk gitti. Ailesi üzüldü diye konuştu. Selim Karahanoğlu ise, Mahallede birileri kavga etti. Sarhoşlardı. Buradan geçerken silahla ateş etmişler. Evinin penceresinden bakarken arkadaşımızın kalbine gelmiş" dedi.

Üsküdar'da Kavga Sırasında Evinden Kavgayı İzleyen Kişi Kalbine İsabet Eden Kurşunla Hayatını Kaybetti
Üsküdar'da Kavga Sırasında Evinden Kavgayı İzleyen Kişi Kalbine İsabet Eden Kurşunla Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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Üsküdar, Çocuk, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da evinin penceresinden kavgayı izleyen adam kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da evinin penceresinden kavgayı izleyen adam kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti - Son Dakika
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