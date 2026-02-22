Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Uzun yıllar boyunca birçok projede rol alan usta oyuncu Ali Tutal'dan acı haber geldi. Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında yaşamını yitirdi.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Evinde beyin kanaması geçiren Ali Tutal için sağlık ekipleri müdahale etti ve oyuncuyu hastaneye kaldırdı. 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tutal'ı doktorlar entübe etti. Sağlık durumunun kritik seyrettiğini belirten yetkililer, hayati tehlikesinin sürdüğünü ifade etti.

"Güneşi Gördüm", "Geniş Aile", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın" başta olmak üzere birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Tutal, yıllar boyunca canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer edindi.

Geçtiğimiz yıl mart ayında kalp krizi geçiren ve bir süre tedavi gören usta oyuncu, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ali Tutal'ın vefatı sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

ALİ TUTAL KİMDİR?

1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ali Tutal, Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden biri olarak görülüyor. Siyasal İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına adım atan Tutal, 1975-1976 yıllarında sinema sektöründe kariyerine başladı. Tutal, oyunculuk kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde yer almıştır. Bunun yanı sıra teknik alanlarda da faaliyet gösteren Ali Tutal, dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.

Sanat hayatında hem ön planda hem de teknik destekle önemli projelere imza atan Tutal, Türk televizyon ve sinema sektörünün saygın isimlerinden biri olarak tanınıyor.