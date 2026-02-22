Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
22.02.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinema ve televizyonunun usta oyuncularından Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede 76 yaşında yaşamını yitirdi. Tutal "Güneşi Gördüm, Geniş Aile, Hükümet" kadın gibi birçok yapımda rol almıştı.

Uzun yıllar boyunca birçok projede rol alan usta oyuncu Ali Tutal'dan acı haber geldi. Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Evinde beyin kanaması geçiren Ali Tutal için sağlık ekipleri müdahale etti ve oyuncuyu hastaneye kaldırdı. 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tutal'ı doktorlar entübe etti. Sağlık durumunun kritik seyrettiğini belirten yetkililer, hayati tehlikesinin sürdüğünü ifade etti.

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

"Güneşi Gördüm", "Geniş Aile", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın" başta olmak üzere birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Tutal, yıllar boyunca canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer edindi.

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl mart ayında kalp krizi geçiren ve bir süre tedavi gören usta oyuncu, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ali Tutal'ın vefatı sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

ALİ TUTAL KİMDİR?

1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ali Tutal, Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden biri olarak görülüyor. Siyasal İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına adım atan Tutal, 1975-1976 yıllarında sinema sektöründe kariyerine başladı. Tutal, oyunculuk kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde yer almıştır. Bunun yanı sıra teknik alanlarda da faaliyet gösteren Ali Tutal, dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu.

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Sanat hayatında hem ön planda hem de teknik destekle önemli projelere imza atan Tutal, Türk televizyon ve sinema sektörünün saygın isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Hükümet Kadın, Kültür Sanat, Ali Tutal, Magazin, Ünlüler, Hükümet, Sinema, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu
Derya Uluğ’a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti

11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:42
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
09:11
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
09:01
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti Akla ziyan gerekçe
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
08:58
“Mavi poşet“ detayı vahşeti aydınlattı
"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
08:38
Komşuda film gibi operasyon Dünyanın başına bela olacaklardı
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
07:29
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
07:12
Erdoğan’dan kurmaylarına talimat Umut hakkı iddiasına noktayı koydu
Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 12:09:26. #.0.5#
SON DAKİKA: Usta Oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.