Usta Oyuncu Cüneyt Arkın İçin Atatürk Kültür Merkezi'nde Tören Düzenlendi

Haber: EDDA SÖNMEZ- Kamara: ADEM KARABAYIR

İstanbul'da iki gün önce 85 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Naaşı motosikletli eskortlar eşliğinde AKM'ye getirilen Arkın'ı sevenleri ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

Asıl adı Fahrettin Cüreklıbatır olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Arıkan için ilk tören AKM'de düzenlendi. Arıkan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, sabah saatlerinde Zincirlikuyu gasilhanesinden alınarak AKM'ye getirildi. Cüneyt Arkın'ın naaşına motosikletli eskortlar eşlik etti.

Arkın'ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tören taburu tarafından alınarak, AKM içindeki sahneye taşındı. Törene Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, Kültür ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, sanatçılar Ediz Hun, Levent Çakır, Nuri Alço ve 'Hababam Sınıfı' oyuncularından Teoman Ayık ve Ahmet Arıman ile çok sayıda seveni katıldı.

EDİZ HUN: BEDENİMDEN BİR PARÇA KOPMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

AKM'deki tören Arkın'ın filmlerinden kesitlerle başladı. Dakikalarca ayakta alkışlanan Cüneyt Arkın için duygularını dile getirmek amacıyla sahneye çıkan ilk isim Ediz Hun oldu. "Bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum" diyen Hun, şunları söyledi:

"Acımız çok büyük. Sene 1963, sevgili Cüneyt ile sinemaya giriş yılımız. 59 yıl geçti... Olağanüstü bir insandı. Her rolün üzerinden gelebilecek kabiliyetli bir insandı. Her rolün üstesinden gelirdi. Emsalsizdi. Çok çalışkandı azimliydi. Zamanın akışının içinde Medrano Sirki vardı. Dolmabahçe'de haftalarca eğitim aldı. Her rolün üstesinden gelebilmiş başarılı bir sanatçıdır. Amerikan sinemasında zamanında kovboy filmleri vardı. Aramızda onları hatırlayanlar vardır. Cüneyt gibi melekelere sahip değillerdi. Kıta Avrupası'na geçtiğimizde James Bond filmlerini hatırlıyorum. Ama Cüneyt'teki önsezi ve yaratıcılık onlar da yoktu. Dünyada birçok aktör çok başarılıydı, çok önemli filmler yaptı, müthiş filmlerdi, ama Cüneyt'teki kabiliyet, önsezi ve kabiliyet onlarda yoktu. Ben adeta bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Olağanüstü bir insandı, emsalsizdi. Fransa'ya geçtiğimde Alain Delon gibi isimler vardı, hepsi çok başarılıydı. Ama Cüneyt'teki melekeler onlarda gelişmedi. İtalyan sinemasında mükemmel aktörler vardı. Cüneyt'teki emsalsiz enerjiye sahip değillerdi. Bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Zaman akıyor, tarih değişiyor. Tarihin yapraklarına Cüneyt Arkın ismi altın harflerle yazılacaktır. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

YILMAZ BÜYÜKERŞEN: SADECE ÇOK İYİ BİR OYUNCU DEĞİL, AYNI ZAMANDA DA İYİ BİR EDEBİYATÇIYDI

Cüneyt Arkın'ın çocukluk arkadaşı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, büyük acı içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gençlik yıllarımızın, üniversite çağına kadarki yıllarımızı bir arada geçirdiğimiz günler film şeridi gibi geçiyor. Doktorluktan vazgeçerek sinema dünyasına girmiş bir arkadaşımdı. Fahrettin yalnızca iyi bir oyuncu değil, çok yetenekli bir edebiyatçıydı. Dönemin edebiyat dergilerinde yazıları çıkardı. Sinemaya geçmeseydi Türkiye'nin en büyük çocuk hastanesini yapma hayali vardı. Bir büyük özelliği daha vardı. Katıksız bir Atatürkçü'ydü, cumhuriyetçiydi, halkçıydı. Huzurunda sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Kendisine çok iyi bakan eşine ve evlatlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun."

EKREM İMAMOĞLU: İNSAN EVİNDE VAR OLAN BİR İNSANI KAYBETMİŞ GİBİ HİSSEDİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Arkın'ı kendisini sinemayla tanıştıran isim olduğunu söyledi. "Ülkemizin en tarihi simgelerini tanıtan ve emekçisine, hak arayan ve hakkını yedirmeyeni anlatan Cüneyt Arkın aslında o karakterlerle hepimizin gönlünde de taht kurmuş bir insan" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu insan düşününce şöyle hissediyor sanki evinde var olan bir insanı kaybediyor. Cüneyt Arkın ve onun gibi isimler ilginç bir biçimde hep evimizde çıkmadılar. Hep bizimle oldular ama bizi büyüttüler ama bizimle büyüdüler böyle ilginç bir ruh hali vardı. Mütevaziliği, vatan sevgisi, babacanlığı abiliği nezaketi bunu hissettiren bir insan oldu. Yakın bir zamanda kendisini ziyaret edip doyumsuz uzun uzun sohbet etme şansına erişmiş olmak beni açıkçası çok mutlu etti. Bugün Cüneyt Arkın'ı ebediyete uğurlarken benim için belki de bir teselli onunla sohbet etme imkanı olmuştur. Hiç unutmayacağız Cüneyt Arkın'ı. Unutmamız mümkün değil. Ama bir de yaşatmak önemli. Yaşatmak konusunda da sorumluluk sahibiyiz sorumlu olduğumuz makamlardayız."

VALİ YERLİKAYA: ÜÇ KUŞAĞIN KAHRAMANI OLDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı konuşmada, "Üç kuşağın kahramanıydı" diye nitelendirdiği Cüneyt Arkın ile ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

"O güçsüzlerin yanındaki güçtü. O kötünün karşısındaki iyiydi. Malkoçoğlu'ydu, Kara Murat'tı, Battal Gazi'ydi, Öğretmen Kemal'di hem doktor Fahrettin Cüreklibatır hem Cüneyt Arkın olarak yüreğimizdeki vatan ve millet sevgisi, iyilik ve dürüstlüğün beyaz perdedeki temsilcisiydi. Bakışı çok güzeldi. 'Şahin bakışlı' diyoruz biz ona daha çok. 58 yıl önce Gurbet Kuşları'yla adım attığı sinemadan ebediyete uçtu. Kaleme aldığı kitabında 'Benim kahramanım Türk halkı' diyordu. Şimdi milyonlar onu gözyaşlarıyla uğurluyor. Konya'dan babamı aradım. 'Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine, sinemadaki bütün dostlarına başsağlığımı iletirsen mutlu olurum' dedi. Babamın beni ilk sinemaya götürdüğü günü hatırlıyorum. O zaman aileler yaz kış sinemaya gider, filmleri izler, onun izlerini günlerce anlatırlardı. Düşünün bir kere babamın kahramanı, benim kahramanım, evladımın da kahramanı... 3 kuşağın kahramanı oldu. Kolay değil bu izi bırakabilmek. Gönüllerde bu algıyı oluşturabilmek. Gönülden dua ediyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın. Mekanı cennet olsun. Kıymetli ailesinin sevenlerinin milletimizin başı sağ olsun. Cüneyt Arkın'ın manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum."

BAKAN ERSOY: CÜNEYT ARKIN DAİMA HATIRLANACAK, BIRAKTIĞI İZLER ASLA SİLİNMEYECEKTİR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törende yaptığı konuşmada, "Türk sinema tarihinin maalesef bir devri kapanıyor. Kimliğinde, karakterinde sanatçı sıfatını taşıyan Cüneyt Arkın'ı ebediyete uğurluyoruz. Yüce rabbim mekanını cennet eylesin. Sanat camiamızın başı sağ olsun. Yüreğimize bir burukluk, bir acı çöktü. Cüneyt Arkın daima hatırlanacak, bıraktığı izler asla silinmeyecektir. Yol göstermeye, hafızamızı tazelemeye devam edecektir. Bugün onu uğurlarken dilimizde sadece şükran duyuyor olmamız her şeyi anlatıyor zaten. Atlas Sineması'nda bir köşeyi Cüneyt Arkın için ayıracağız ailesiyle görüşüp en iyi şekilde yaşatacağız" dedi.

MURAT ARKIN: BÖYLE İNSANLARA AĞIT DEĞİL, DESTAN YARAŞIR

Zaman zaman gözyaşlarını tutmakta zorlanan sanatçının oğlu Murat Arkın da "Bizim ailemiz güzel bir aile hem de çok güzel bir aile… Ama bugün sizlerin sayesinde şunu anladım bizim ailemiz sandığımızdan daha büyükmüş" dedi. Murat Arkın, şunları söyledi:

"Bizim ailemiz güzel bir aile hem de çok güzel bir aile… Ama bugün sizlerin sayesinde şunu anladım bizim ailemiz sandığımızdan daha büyükmüş… Bugünü organize eden, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Babam övülmeyi çok seven bir insan değildi. Bu tören ailesi için sizler için… Onu seven sayan milyonlar için. O hayatında hep 'milletim' dedi, 'halkım' dedi, 'vatanım' dedi ve şimdi cennete gitti biliyorum. Gerçekten böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Benim için gerçekten konuşmak çok güç. Baktığım her yerde o var. Her şeyi ondan öğrendik, attığım adımda, baktığım her yerde o var. Başım belaya girdiğin de yine o var. Bana 'oğlum bela üzerine gelirse kaç bir adım geri at, bu senin korkak olduğunu göstermez. Baktın gelmeye devam ediyor, bir adım daha geri at. Baktın adım atacak yerin kalmadı, o zaman beladan daha bela ol' derdi. Dini, dili, ırkı, mezhebi, rengi, politik görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızı birleştirici bir unsur oldu Cüneyt Arkın; ne mutlu bize! Onun filmleriyle açılışı yaptık ben de onun filmlerinden bir replikle bitirmek istiyorum sözümü. Bugün çok ağlayan insan gördüm, zaman zaman hıçkıra hıçkıra, zaman zaman da çekindiği için yüreğinden ağlayanları gördüm... 'Ağlamayın, böyle insanlara ağlamak değil, destan yaraşır."

"FİLMLERİNİ İZLEYE İZLEYE İYİ ADAM OLMAYI ONDAN ÖĞRENDİM"

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır da konuşmasında kardeşi Murat gibi "Ailemiz çok güzel bir aile birbirini seven sayan ve kollayan bir aile…" diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyüdük, evlendik, çocuklarımız oldu. Temelimiz bizi eğiten, bize öğretmen olan babamız… Aslında onunki ölüm değil. Ölümle gelen ölümsüzlük. Hayatı çok zor yaşamış ama dolu dolu yaşamış… Anneme hep şöyle derdi 'Betül sen dünyaya yetecek kocaman bir merhametsin', Murat'a 'satranç oynarken beni yine yendin oğlum' derdi. Bana gelince 'ne güzel gözlerin var, dünyaya mavi mavi gülümsüyorsun' derdi. Küçüktüm bir röportajında 'çocuklarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz' diye sormuşlardı. Şu cevabı verdi: Ben çocuklarımın mutlu olmasını, gülmesini ve iyi insan olmasını istiyorum. Çocuktum anlayamamıştım, iyi insan nedir, nasıl olunur diye. Filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı öğrendim. Mütevaziliği, iyilerin hep kazandığını, kötülerin kaybettiğini öğrendim. Son kitabının yazılarını bana yazdırmıştı, bütün bedeninin ruhunun bana geçtiğine inanıyorum. Bir makalede şöyle diyordu 'hayatı yaşamak cesaret ister'. Yaşam cesaretinin ta kendisiydi o… Bize düşen de onun eserlerini yaşatmak, ben onun önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Bana öğrettikleri için teşekkür ediyorum."

Arkın'ın naaşı buradan Teşvikiye Camisine götürüldü.