Üye Girişi
VAKALARIN ARTTIĞI KARADENİZ'DE, İLAVE YOĞUN BAKIMLAR DEVREDE - Son Dakika

VAKALARIN ARTTIĞI KARADENİZ'DE, İLAVE YOĞUN BAKIMLAR DEVREDE

16.02.2022 11:00

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel verilere göre, koronavirüs vakalarının en çok arttığı 10 ilden 8'i, Karadeniz Bölgesi'nde bulunuyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel verilere göre, koronavirüs vakalarının en çok arttığı 10 ilden 8'i, Karadeniz Bölgesi'nde bulunuyor. Rize'de 3 olan yoğun bakım ünitesi sayısı, vaka yoğunluğu nedeniyle 5'e çıkarıldı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Karadeniz Bölgesi'nde güçlü aile ilişkileri nedeniyle evlerde, mahallelerde, köylerde; komşu, akraba bir arada yeniliyor, içiliyor, kahvaltı yapılıyor dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 29 Ocak-4 Şubat'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritada önceki haftaya göre, en çok vaka artışı yaşanan 10 il; Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana oldu. İlk 10'daki 8 şehrin Karadeniz Bölgesi'nde yer almasının ardından bu kentlerde yoğun bakım ünitelerinin sayıları artırıldı. Rize'de 3 olan yoğun bakım ünite sayısı da vaka yoğunluğu nedeniyle 5'e çıkarıldı.

'AİLE İÇİ BULUŞMALARDAN UZAK DURULMALI'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, güçlü aile yapısı nedeniyle aile içi buluşmaların bölgede fazla yaşandığını belirterek, Karadeniz Bölgesi'nde güçlü aile ilişkileri nedeniyle evlerde, mahallelerde, köylerde; komşu, akraba hep birlikte yeniliyor, içiliyor, kahvaltı yapılıyor. Toplu buluşmalardan uzak durulmalı çünkü bu buluşmalar sırasında içerlerinden biri pozitifse, bütün aileye ulaşmış oluyor. Ev ve aile içi buluşmalar hiç güvenli değil. Dikkatli olmak lazım dedi.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral da yarıyıl tatili yoğunluğu ile iller arası seyahatlerin yansımalarının yaşandığını vurgulayarak, Son 2 hafta verilerine baktığımız zaman 100 binde bin 350 gibi vaka pozitifliğimiz oldu. Dolayısıyla vatandaşlarımızı biraz daha tedbirli olup, maske mesafe, temizlik kurallarına uymaya ve aşılarını, rapel dozlarını yaptırmaya davet ediyoruz. Sanki hem Covid-19 hastalığına bağlı yatışlarda hem de yoğun bakım ihtiyacında sadece yaşlı hastalarda bulunuyormuş gibi algı hala var. Gerçek böyle değil. Bizim şu anda üç tane gebe hastamız Covid-19 servisinde yatmakta. Bugün itibarıyla bir tanesine yoğun bakıma almış bulunmaktayız. Covid-19 yaş ayrımı yapmıyor. Ayrım yaptığı şey, insanların bağışıklık düzeylerindeki farklılıklar diye konuştu.

'BANA BİR ŞEY OLMAZ, DİYORLAR'

Bölge insanının koronavirüse karşı rahat tavırlar sergilediğini belirten Nuran Aydın ise İnsanlar dikkat etmiyor. Kapalı alanlarda bile maske takmayanları görebiliyoruz. Küçücük mekanlarda bir arada oturuyorlar. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde vakalar, en yüksek seviyelerde seyrediyor. Çünkü buranın insanının öz güveni oldukça yüksek. 'Bana bir şey olmaz' diyorlar. Çok fazla umursamıyorlar dedi.

Akraba toplanmalarının fazla olduğunu söyleyen Oğuz Şişman da Şu anda kış dönemindeyiz. Kapalı alanlarda kalıyoruz. Bu da muhtemelen vaka sayılarını tetikliyor. Sosyal faaliyetlerden de geri kalmıyoruz. Çok fazla maske, mesafe kurallarına uyan yok. Karadeniz Bölgesi'nde insanlar, sıcakkanlı akraba ilişkileri kuvvetli. Evlerde toplanmalar oluyor ve koronavirüste bu şekilde yayılıyor diye düşünüyorum diye konuştu.

Necati Meral ise Gençlerimiz hiç dikkat etmiyor. Ağızlarında maske yok. Aşı da yaptırmıyorlar. 70 yaşındayım. Maskemi takıyorum. 4 tane aşı oldum. Gençlerin tedbirsizliğini biz çekiyoruz. Bir durum olsa, bizleri eve kapatıyorlar. Kontrol yok artık. Herkes birbirine saygı duymalı. Bölgede komşuluk ilişkileri var. İnsan ilişkileri iyi. Herkes birbirinin evine girip çıkıyor. O yüzden virüste artıyor. Ev ortamlarında maske takan da yok dedi.

VAKALARIN ARTTIĞI KARADENİZ'DE, İLAVE YOĞUN BAKIMLAR DEVREDE
VAKALARIN ARTTIĞI KARADENİZ'DE, İLAVE YOĞUN BAKIMLAR DEVREDE
VAKALARIN ARTTIĞI KARADENİZ'DE, İLAVE YOĞUN BAKIMLAR DEVREDE

YORUMLAR
500

Karadeniz Bölgesi, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAKALARIN ARTTIĞI KARADENİZ'DE, İLAVE YOĞUN BAKIMLAR DEVREDE - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:04 Gülşen'e "Edepli ol" demişti! Gencebay'ın 7 yıl önce Hülya Avşar'ın kalçasına attığı tokat yeniden hatırlandı
09:20 Kebapçıda motokurye olarak işe başlamıştı: İkinci siparişinde motosikleti çaldı
10:57 16 Şubat 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,62 liradan işlem görüyor
10:11 Sureyi talihsiz Amar bebek, son nefesini annesinin koynunda verdi!
10:48 Halasının ölüm haberini muhabirden duyan Bülent Ersoy, şaşkına döndü
10:44 Henüz 4 aylıktı, kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Yağmur bebeğin ölümünden kim sorumlu?
23:37 Genç kadın, "Yoruldum" notu bırakarak 23.kattan atladı
10:39 Camiye gelen elektrik faturasına imamdan esprili yanıt: Bundan sonra hiç kimse bana 'Sizin camiden elektrik alamıyorum' demesin
10:34 Buket Aydın eski sevgilisi Emir Sarıgül'e maymunlu gönderme yapmıştı! Beklenen açıklama geldi
10:31 ABD Başkanı Biden'dan füze çıkışı: ABD ve NATO'nun Ukrayna'da füzesi bulunmuyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 11:16:58. #1.11#
SON DAKİKA: VAKALARIN ARTTIĞI KARADENİZ'DE, İLAVE YOĞUN BAKIMLAR DEVREDE - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement