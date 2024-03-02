Vizyona 3 gün kala davalık olmuştu! Hukuk mücadelesini kazanan Ahmet Kaya filmi seyirciyle buluştu

Sinema

16 Kasım 2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın hayatı, Son Şarkı Ahmet'in Türküsü adıyla film oldu. Ancak Kaya'nın eşi Gülten Kaya, filmin yayınlanmaması için dava açtı. Mahkemenin davayı reddetmesiyle film dün vizyona girdi.

"TÜM MAHKEMELER HAKSIZ OLAN ENGELLEME TALEBİNİ REDDETTİ"

Celil Nalçakan ile Ezgi Şenler'in başrolünü paylaştığı filmin yapımcısı Erbay Yapım, filmin engellenmeye çalışıldığını ancak hukuki konularda açılan tüm davaları kazandıklarını açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "Yapımcısı olduğumuz Son Şarkı Ahmet'in Türküsü isimli sinema filmini izleyicilerle buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ancak bir yandan da vizyon tarihine kadar olan süreçte topluma ait olan Ahmet Kaya'yı kendi tekerlerinde görüp sömürenlere karşı vermiş olduğumuz ve kazandığımız hukuk mücadeleleri hakkında kamuoyuna bilgi verme zorunluluğunu hissediyoruz. Filmi vizyon tarihinden 3 gün önce Gam Müzik ve diğer ilgililer tarafından hukuka aykırı olarak aynı anda İstanbul'daki birçok farklı mahkemeden filmin vizyona girmesini engellenmesinin talep edildiğini öğrendik. Tüm mahkemeler haksız olan bu talepleri reddetti. Filmimiz planlandığı gibi vizyona girdi."

"HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİYORLAR"

"Daha öncesinde aleyhimize açtıkları ve kaybettikleri bir dava olmasına rağmen filmin vizyona çıkmasından 3 gün önce hukuku yok sayan bu kişiler ki, 'Şarkılarım Dağlara' albümünü tescil ederken 'Ağladıkça'nın bestecisini tescil etmeyip bu sanatçının emeği üzerinden haksız kazanç elde eden kişilerle aynı kişilerdir. 2021 yılında aleyhimize açmış oldukları dava dosyasındaki bilirkişi raporunda usulsüzlük yapıldığını görüp ilgililer hakkında suç duyurusunu bulunmuştuk. Tüm usulsüzlük çabalarına rağmen mahkeme tarafından haklı görüldük ve aleyhimize açılan dava reddedildi. Haksız davalar, usulsüzlükler, hakaretler ve para hırsı sonucu oluşan sanat düşmanlığına karşı vermiş olduğumuz mücadele neticesinde sinemamıza yeni bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz tüm yaşananları kamuoyunun takdirine sunarız…"