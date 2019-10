VW Group Türkiye yatırımı kararını erteledi

CARMEDYA.COM - Geçtiğimiz ay Türkiye'de Manisa'da fabrika yatırımı yapma kararı alan Volkswagen Group, bu kararını erteledi.







Uzun bir sürecin ardından kararını Türkiye'den yana kullanan şirketin sözcüsü kararı basın açıklamasıyla duyurdu.



Yapılan açıklamaya göre Volkswagen Group, erteleme kararına gerekçe olarak, bu yatırımın Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği askeri operasyon nedeniyle şirketin imaj kaybına neden olabileceği gösterildi.



Şirket sözcüsü açıklamasında şunları söyledi: "Mevcut durumu dikkatle izliyoruz ve şu anki gelişmelere endişeyle bakıyoruz."



Bu ayın başında Manisa'daki fabrika yatırımı için son aşamaya gelinmiş ve şirket kurulumu için de harekete geçilmişti.



Karar, pazar günü Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in, Türkiye'ye operasyonu durdurma çağrısı ve yaptırım uyarılarının ardından geldi.



Bu kararın ardından gözler, Volkswagen Group tarafından Türkiye dışındaki diğer yeni yatırım alanları olarak gösterilen Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve Kuzey Afrika'ya döndü.



