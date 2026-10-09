Yasa dışı bahis gelirlerine bağış kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı

Uşak merkezli soruşturmada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen gelirlerin şahıs, şirket ve dernek hesapları üzerinden dolaştırıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Ankara’da görev yapan bir polis memurunun hesabında da 135 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNE BAĞIŞ KILIFI

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen 2026/10766 sayılı soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli şahıs, şirket ve dernek hesapları üzerinden dolaştırılarak aklandığına yönelik tespitlere ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis para transferlerini organize etmek amacıyla kullanılan bir panel sistemine ait yazışmalar bulundu. 15 Nisan 2025 tarihli yazışmalarda, bir kullanıcının belirli bir banka hesabına 5 ayrı işlemde toplam 500 bin lira gönderilmesi talimatını verdiği belirlendi. İncelemelerde, çeşitli işlem açıklamaları kullanılarak farklı hesaplardan çok sayıda para transferi yapıldığı ortaya çıktı.

MASAK RAPORU: 5,1 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 6 ve 25 Ağustos 2026 tarihli analiz raporları ile jandarmanın incelemelerinde, soruşturmaya konu şahıs ve tüzel kişiliklere ait hesaplarda 1 Ocak 2021-21 Eylül 2026 tarihleri arasında 860 bin 88 işlemde toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Bu para hareketleri içinde yaklaşık 175 milyon liranın, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla çeşitli hesaplara aktarıldığı değerlendirildi. Paraların farklı tutarlara bölünerek şahıs ve şirketler üzerinden dolaştırıldığı, ardından bağış ve ticari faaliyet görünümü altında yeniden finansal sisteme sokulduğu yönünde bulgular elde edildi.

1.430 İŞLEMDE 153,7 MİLYON LİRA AKTARILDI

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, para transferlerinde kullanılan işlem açıklamaları oldu. MASAK incelemesine göre, 12 Mart 2025 ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında 404 gerçek ve tüzel kişinin yaptığı 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin 33 lira aktarıldı.

Normal bağışlarda ortalama işlem tutarı yaklaşık 1.640 lira seviyesindeyken, incelemeye konu transferlerde bu tutarın 108 bin 52 liraya yükseldiği belirlendi. Para transferi yapanlardan 363'ü hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı MASAK istihbarat kayıtları bulunduğu tespit edildi. Soruşturma makamları, söz konusu para hareketlerinin olağan yardım ve bağış işlemlerinden belirgin biçimde ayrıştığını belirledi.

ŞİRKET GELİRLERİNİN YÜZDE 92'Sİ TEK KAYNAKTAN

Mali incelemelerde, soruşturmaya konu hesaplardan bir şirkete yüz milyonlarca liralık para transferi yapıldığı belirlendi. Şirketin 2023-2026 döneminde banka hesaplarına giren toplam 330 milyon 638 bin 162 liranın yaklaşık 303,8 milyon lirasının tek bir tüzel kişiliğe ait hesaplardan geldiği tespit edildi. Böylece şirketin hesaplarına giren paranın yaklaşık yüzde 92'sinin aynı kaynaktan aktarıldığı ortaya çıktı.

Şirket hesaplarından “canlı hayvan alımı” açıklamasıyla farklı kişi ve şirketlere 293 milyon 563 bin 722 lira gönderildiği, ayrıca 42 milyon 920 bin liranın nakit olarak çekildiği belirlendi.

POLİS MEMURUNUN HESABINDA 135 MİLYON LİRALIK HAREKET

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer tespit, Ankara’da görev yapan bir polis memurunun banka hesaplarında ortaya çıktı. MASAK’ın 3 Eylül 2026 tarihli raporuna göre, polis memuru M.Ş.’nin hesabında 1 yıllık dönemde 135 milyon liralık para girişi ve çıkışı bulunduğu belirlendi.

Banka görevlileriyle yapılan görüşmelerde M.Ş.’nin söz konusu hesabı yardım toplamak amacıyla kullandığını beyan ettiği, ancak herhangi bir yardım toplama izninin bulunmadığı tespit edildi. İncelemelerde, 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 tarihleri arasında hesaba farklı yardım açıklamalarıyla toplam 97 milyon 380 bin 537 lira aktarıldığı belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 22 GÖZALTI

Elde edilen deliller üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün saat 06.00'dan itibaren geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Siirt, Antalya ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenledi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “7258 sayılı Kanuna muhalefet” suçları kapsamında 32 şüpheli, 1 dernek ve 4 şirkete yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

4 ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen şirketlere yönelik adli tedbir de uygulandı. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, soruşturma kapsamındaki 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

333 MİLYON LİRA DONDURULDU

Şüpheliler ile soruşturmaya konu tüzel kişiliklere ait toplam 414 banka hesabından 33'ünde bulunan 333 milyon 430 bin lira donduruldu. Diğer 381 hesaptaki para miktarlarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca yaklaşık 184 milyon lira değerindeki 7 taşınmaz ve 16 araca el konuldu.

İş yeri, ikamet ve diğer adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram külçe gümüş, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında para transferlerinin organizasyonu, suç gelirlerinin hangi hesaplar üzerinden dolaştırıldığı ve bu işlemlerde rol alan kişilerin bağlantılarının araştırılmasına devam ediliyor.