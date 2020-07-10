Yasa dışı bahis paralarını altına yatırmışlar - Son Dakika

Adana merkezli 10 ilde gerçekleştirilen ve 23 zanlının gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonunda 21 bin 550 lira, 199 bin 200 lira değerinde 13 bilezik, 8 tam altın, 11 yarım altın, 7 çeyrek altın ele geçirilirken, 372 hesapta 10 milyon 937 bin lira para tespit edildi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen zanlılar hakkında soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takipte Yaşam A. liderliğinde suç organizasyonunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna ve Gürcistan üzerinden yasa dışı bahis işini organize ederek Türkiye'de oynattığı belirlendi. Şebekenin bu yolla milyonlarca haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğrattıkları tespit edildi.



Bu tespitler üzerine polis 10 Temmuz günü şafak vakti Adana merkezli Aydın, Isparta, Antalya, Bursa, Trabzon, İzmir, Zonguldak, İstanbul ve Kocaeli illerinde olmak üzere toplam 38 şüpheli şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon yaptı.



Operasyonda şu ana kadar 23 zanlı yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarında 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörde basılı halde 3 adet fişek 2 ruhsatsız av tüfeği, 21 bin 550 lira nakit para, 199 bin 200 lira değerinde 13 bilezik, 8 tam altın, 11 yarım altın, 7 çeyrek altın, 4 lap top, 23 cep telefonu ve sim kart 1 akıllı saat, 4 harddisk, 7 flash bellek ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Ayrıca polisi yasa dışı bahis nedeniyle MASAK ile yapılan çalışma sonucunda 372 hesapta 10 milyon 937 bin lira para olduğunu belirleyerek bu hesaplara bloke kondu.



Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA