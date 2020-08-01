Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,49
|0,29
|87,63
|Acıpayam Selüloz
|9,45
|-4,35
|49,65
|Adel Kalemcilik
|16,90
|-5,48
|7,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,17
|-8,05
|51,93
|Afyon Çimento
|4,25
|-6,80
|86,54
|Ak Enerji
|1,79
|-5,29
|64,22
|Akbank
|5,24
|-9,34
|-35,39
|Akçansa
|12,78
|-3,18
|31,83
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,62
|23,97
|213,74
|Akfen GMYO
|3,64
|-5,45
|-10,12
|Akın Tekstil
|16,28
|0,37
|18,06
|Akiş GMYO
|3,29
|-4,08
|5,03
|Akmerkez GMYO
|42,58
|19,67
|90,05
|Aksa
|7,40
|-0,27
|5,66
|Aksa Enerji
|5,48
|-2,66
|44,21
|Aksigorta
|7,54
|-7,03
|39,17
|Aksu Enerji
|10,85
|-4,49
|-27,03
|Alarko Carrıer
|90,50
|-6,94
|51,53
|Alarko GMYO
|16,58
|-4,49
|12,80
|Alarko Holding
|5,43
|-3,38
|-8,74
|Albaraka Türk
|1,59
|-7,56
|3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,89
|-2,31
|65,20
|Alkim Kağıt
|13,21
|-5,64
|143,74
|Alkim Kimya
|13,31
|-3,41
|114,61
|Altınyağ
|1,24
|-5,34
|202,44
|Altınyunus Çeşme
|40,44
|2,38
|304,80
|Anadolu Cam
|4,86
|-11,96
|13,97
|Anadolu Efes
|19,36
|-6,47
|-9,01
|Anadolu Grubu Holding
|18,58
|-12,69
|5,63
|Anadolu Hayat Emek.
|8,12
|-5,80
|33,44
|Anadolu Isuzu
|15,09
|-5,51
|23,99
|Anadolu Sigorta
|6,39
|-3,18
|53,85
|Anel Elektrik
|5,44
|2,64
|69,47
|Arçelik
|23,08
|4,43
|10,75
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,98
|-8,70
|Arena Bilgisayar
|23,02
|12,29
|215,99
|Armada Bilgisayar
|23,36
|-5,73
|42,53
|Arsan Tekstil
|5,38
|-0,74
|50,28
|Artı Yatırım Holding
|1,71
|-10,94
|111,11
|Aselsan
|35,26
|0,51
|68,88
|Ata GMYO
|3,43
|-4,19
|-24,28
|Atakule GMYO
|2,48
|-4,62
|29,17
|Atlantis Yatırım Holding
|2,03
|-1,46
|103,00
|Atlas Yat. Ort.
|3,06
|45,71
|112,50
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,66
|-7,14
|1,90
|Avrasya GMYO
|2,40
|-0,41
|58,94
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,24
|0,90
|23,08
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,50
|0,04
|12,80
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|2,86
|16,88
|Ayen Enerji
|5,47
|-6,97
|57,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,53
|-0,66
|106,85
|Aygaz
|12,63
|-3,00
|3,99
|Bagfaş
|16,89
|-7,25
|0,42
|Bak Ambalaj
|10,01
|1,62
|36,19
|Balatacılar Balatacılık
|1,94
|-3,48
|56,45
|Bantaş Ambalaj
|4,00
|-0,99
|58,73
|Banvit
|25,22
|0,08
|35,81
|Baştaş Başkent Çimento
|4,19
|-4,34
|61,78
|Batı Çimento
|4,20
|-2,78
|26,89
|Batısöke Çimento
|1,81
|-4,23
|38,17
|Bayrak Taban Sanayi
|6,86
|2,24
|Bera Holding
|8,20
|0,37
|112,99
|Berkosan Yalıtım
|4,22
|-9,05
|54,01
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,92
|12,31
|19,18
|Beyaz Filo
|3,80
|-2,56
|21,41
|Bilici Yatırım
|8,11
|-1,58
|88,62
|Bim Mağazalar
|71,45
|-3,25
|54,62
|Birko Mensucat
|0,47
|-2,08
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,79
|-1,65
|57,02
|Bizim Mağazaları
|17,00
|-10,24
|52,19
|Bomonti Elektrik
|7,45
|-0,67
|482,03
|Borusan Mannesmann
|13,87
|5,72
|21,14
|Borusan Yat. Paz.
|90,15
|-1,26
|50,47
|Bosch Fren Sistemleri
|1.060,20
|19,42
|268,41
|Bossa
|9,66
|-3,98
|19,85
|Brisa
|11,37
|-5,56
|21,23
|Burçelik
|31,34
|46,18
|439,41
|Burçelik Vana
|85,90
|46,34
|784,65
|Bursa Çimento
|6,01
|-8,94
|50,12
|Carrefoursa
|7,26
|-1,63
|54,14
|Casa Emtia Petrol
|25,10
|11,36
|167,31
|Ceo Event Medya
|4,48
|-7,44
|22,33
|Coca Cola İçecek
|44,62
|-6,57
|17,86
|Cosmos Yat. Holding
|3,05
|7,39
|49,51
|Credıtwest Faktorıng
|4,90
|6,52
|70,14
|Çelebi
|75,70
|-1,11
|-25,86
|Çelik Halat
|12,62
|-7,21
|94,15
|Çemaş Döküm
|1,66
|-1,19
|32,43
|Çemtaş
|12,05
|6,07
|48,23
|Çimbeton
|79,00
|6,97
|91,47
|Çimentaş
|26,82
|1,75
|78,80
|Çimsa
|11,62
|3,20
|27,97
|Çuhadaroğlu Metal
|4,14
|-5,48
|29,78
|Dagi Giyim
|7,50
|-3,72
|200,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,39
|-8,54
|226,99
|Dardanel
|12,30
|-7,59
|224,54
|Datagate Bilgisayar
|10,02
|-3,47
|28,30
|Demısaş Döküm
|5,46
|-3,53
|56,90
|Denge Holding
|2,03
|0,50
|48,18
|Deniz GMYO
|8,97
|15,74
|77,62
|Denizli Cam
|7,35
|-8,35
|-11,87
|Derimod
|6,94
|2,21
|-2,80
|Derlüks Deri
|6,97
|14,26
|72,28
|Desa Deri
|7,90
|33,90
|74,01
|Despec Bilgisayar
|8,50
|-0,47
|100,47
|Deva Holding
|21,12
|3,63
|136,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,52
|1,33
|94,87
|Ditaş Doğan
|28,58
|4,69
|200,36
|DO-CO
|357,90
|1,68
|-36,54
|Doğan Burda
|26,96
|34,93
|344,15
|Doğan Holding
|2,11
|-3,65
|17,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,80
|6,46
|69,70
|Doğusan
|3,04
|2,36
|46,15
|Doğuş GMYO
|8,78
|46,09
|93,82
|Doğuş Otomotiv
|17,00
|-4,44
|78,57
|Döktaş Dökümcülük
|34,04
|34,97
|7,57
|Duran Doğan Basım
|17,40
|-3,06
|23,93
|Dyo Boya
|7,02
|1,45
|43,27
|Eczacıbaşı İlaç
|6,31
|0,48
|72,85
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,50
|-0,13
|60,92
|Edip Gayrimenkul
|2,61
|-6,12
|87,77
|Ege Endüstri
|728,90
|-8,60
|29,57
|Ege Gübre
|107,00
|4,24
|117,06
|Ege Profil
|15,10
|4,93
|26,15
|Ege Seramik
|5,35
|-2,90
|45,44
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,07
|-9,32
|234,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,05
|-9,48
|169,23
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,76
|-1,30
|280,00
|Egeplast
|15,05
|-1,31
|20,40
|Ekiz Kimya
|9,29
|1,75
|1422,95
|Emek Elektrik
|2,84
|0,35
|78,62
|Eminiş Ambalaj
|3,70
|-5,37
|143,42
|Emlak Konut GMYO
|2,24
|-3,86
|54,73
|Enerjisa Enerji
|8,29
|-1,89
|23,07
|Enka İnşaat
|6,49
|0,62
|16,27
|Erbosan
|23,76
|-1,49
|-4,88
|Ereğli Demir Çelik
|7,64
|-8,72
|-13,27
|Ersu Gıda
|4,23
|-4,30
|104,35
|Escort Teknoloji
|3,51
|-5,90
|152,52
|Etiler Gıda
|3,50
|2,64
|42,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,05
|0,49
|27,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,78
|1,14
|49,10
|Euro Yat. Ort.
|1,69
|-1,74
|50,12
|Euro Yatırım Holding
|1,81
|1,12
|20,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,44
|-0,81
|-7,12
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,37
|3,55
|-4,38
|F-M İzmit Piston
|118,50
|43,20
|150,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,30
|-4,19
|33,94
|Ford Otosan
|83,00
|7,10
|25,54
|Formet Çelik Kapı
|3,11
|0,65
|3,67
|Frigo Pak Gıda
|28,28
|-13,20
|118,21
|Galatasaray Sportif
|2,48
|-2,36
|22,17
|Garanti Bankası
|7,02
|-11,25
|-36,98
|Garanti Faktoring
|9,40
|45,96
|142,89
|Garanti Yat. Ort.
|2,41
|11,06
|123,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,06
|-6,31
|188,08
|Gedik Yatırım Holding
|22,34
|-8,22
|190,51
|Gediz Ambalaj
|13,22
|1,30
|95,56
|Gentaş
|2,78
|-5,12
|34,82
|Gersan Elektrik
|6,46
|-5,14
|102,51
|Global Men. Değ.
|5,27
|0,76
|180,32
|Global Yat. Holding
|4,67
|-3,91
|-4,11
|Good-Year
|5,50
|-3,68
|35,80
|Göltaş Çimento
|21,08
|-7,95
|18,49
|Gözde Girişim
|5,63
|-6,48
|9,53
|GSD Denizcilik
|4,39
|2,09
|71,48
|GSD Holding
|2,57
|7,53
|72,48
|Gübre Fabrik.
|29,20
|-5,75
|223,01
|Güler Yat. Holding
|13,94
|8,40
|586,70
|Güneş Sigorta
|6,25
|21,36
|186,70
|Halk GMYO
|2,51
|1,62
|106,19
|Halk Sigorta
|3,39
|0,30
|102,55
|Hatay Tekstil
|9,60
|0,63
|42,56
|Hedef Girişim
|4,02
|18,93
|54,02
|Hektaş
|14,77
|0,41
|84,16
|HUB Girişim
|18,26
|-2,61
|94,49
|Hürriyet Gzt.
|1,64
|0,00
|43,86
|ICBC Turkey Bank
|5,44
|-9,48
|3,23
|İdealist Danışmanlık
|4,51
|2,50
|35,84
|İdealist GMYO
|4,24
|-1,17
|38,56
|İhlas Ev Aletleri
|2,15
|-4,87
|-31,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,70
|-3,95
|41,67
|İhlas Gazetecilik
|2,85
|0,35
|-37,22
|İhlas Holding
|0,90
|-1,10
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,57
|24,60
|53,92
|İndeks Bilgisayar
|13,30
|4,72
|41,79
|Info Yatırım
|7,61
|4,53
|56,50
|İntema
|13,26
|0,99
|43,20
|İpek Doğal Enerji
|13,08
|-8,66
|69,43
|İskenderun Demir Çelik
|6,76
|-5,59
|-13,50
(Sürecek)