Yatırımcıların tercihi değişiyor: Hisse senetlerinin işlem payı yüzde 6,48’e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yatırımcıların tercihi değişiyor: Hisse senetlerinin işlem payı yüzde 6,48’e ulaştı

Yatırımcıların tercihi değişiyor: Hisse senetlerinin işlem payı yüzde 6,48’e ulaştı
15.07.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasalarında yatırımcı davranışları değişmeye devam ediyor. Dijital varlıkların yanı sıra hisse senetleri, tokenlaştırılmış varlıklar ve değerli metallere yönelik işlemlerin aynı platformlar üzerinden yapılabilmesi, yatırımcıların farklı varlık sınıfları arasında daha hızlı geçiş yapmasına neden oluyor.

Bitget tarafından yayımlanan 2026 yılı ikinci çeyrek şeffaflık raporu, kullanıcıların yalnızca kripto varlıklara odaklanmak yerine piyasa koşullarına göre hisse senetleri, değerli metaller ve dijital varlıklar arasında geçiş yaptığını ortaya koydu.

Hisse senetlerinin işlem payı yüzde 6,48’e çıktı

Rapora göre hisse senetlerinin toplam işlem aktivitesi içerisindeki payı nisan ve mayıs aylarının büyük bölümünde yaklaşık yüzde 1 seviyesinde seyretti.

Haziran ayında ise hisse senedi işlemlerinin payı bazı günlerde yüzde 3’ün üzerine çıkarken, en yüksek seviyede yüzde 6,48’e ulaştı.

Veriler, tokenlaştırılmış hisse senetleri ve geleneksel piyasalara erişim sağlayan ürünlerin kullanıcı davranışlarında daha görünür bir yer edinmeye başladığına işaret etti.

Değerli metallerde dikkat çeken hareketlilik

Raporda, değerli metallerin özellikle aktif piyasa günlerinde toplam işlem aktivitesinin yüzde 40 ila yüzde 55’ini oluşturduğu belirtildi.

Geleneksel piyasaların kapalı olduğu hafta sonlarında ise kripto varlıkların işlem payının yeniden yüzde 90 ila yüzde 99 seviyelerine yükseldiği görüldü.

Bu tablo, kullanıcıların işlem tercihlerini piyasa açık olduğu saatlere, fiyat hareketliliğine ve farklı varlık gruplarındaki gelişmelere göre değiştirdiğini gösteriyor.

Kripto, altın ve hisse senetleri arasında geçiş hızlandı

Bitget CEO’su Gracy Chen, rapora ilişkin değerlendirmesinde kripto borsaları arasındaki rekabetin uzun yıllar boyunca listelenen token sayısı üzerinden şekillendiğini, yeni dönemde ise geleneksel finansal varlıklara dijital kanallar üzerinden erişimin daha fazla önem kazandığını söyledi.

Chen, kullanıcıların piyasa koşullarına göre kripto varlıklar, altın ve hisse senetleri arasında hareket ettiğini ve bu davranışın çoklu varlık altyapılarının önemini artırdığını ifade etti.

Tokenlaştırılmış hisse senetleri yaygınlaşıyor

Bitget, ikinci çeyrek boyunca tokenlaştırılmış ve geleneksel hisse senedi ürünlerine yönelik altyapısını genişlettiğini açıkladı.

Rapora göre platformda:

*Bire bir varlık desteğine dayanan tokenlaştırılmış hisse senedi ve ETF ürünleri sunuldu.

*Yüzden fazla tokenlaştırılmış hisse senedi ve ETF’ye erişim sağlandı.

*Uygun kullanıcılar için ABD’de listelenen hisse senetlerine ve hisse senedi opsiyonlarına yönelik ürünler geliştirildi.

*Bazı tokenlaştırılmış varlıkların teminat olarak kullanılabilmesine yönelik altyapı genişletildi.

Şirket, belirli tokenlaştırılmış hisse senedi ve ETF ürünlerinin birleşik hesap altyapısı içerisinde teminat olarak değerlendirilebildiğini belirtti.

Platform varlıkları 5,75 milyar dolara ulaştı

Bitget’in açıkladığı verilere göre platform, nisan ayında 359,37 milyon dolarlık net fon girişi kaydetti.

Aynı dönemde ortalama günlük işlem hacminin 10 milyar doların üzerinde kaldığı, platformda tutulan toplam varlıkların ise 5,75 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Açık pozisyon büyüklüğünün 8,10 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Bu veriler, şirketin kendi şeffaflık raporunda paylaştığı rakamlara dayanıyor.

Yapay zekâ destekli işlemler de büyüdü

Raporda yapay zekâ destekli işlem araçlarına ilişkin veriler de yer aldı.

Bitget’in açıklamasına göre bir milyondan fazla kullanıcı yapay zekâ destekli işlem araçlarını kullandı ve bu işlemlerin toplam hacmi 1,2 milyar doları aştı.

Şirket ayrıca ikinci çeyrek boyunca rezerv kanıtı oranının yüzde 120’nin üzerinde tutulduğunu bildirdi.

Çoklu varlık modeli öne çıkıyor

İkinci çeyrek verileri, kripto varlıklar ile geleneksel finansal ürünler arasındaki sınırların giderek daha fazla yakınlaştığını gösteriyor.

Kullanıcıların piyasa koşullarına göre farklı varlık sınıflarına yönelmesi, tokenlaştırılmış hisse senetleri, değerli metaller ve dijital varlıkların aynı teknolojik altyapı üzerinde sunulmasına yönelik çalışmaları hızlandırıyor.

Bitget, Universal Exchange olarak adlandırdığı yaklaşım kapsamında kripto varlıklar, tokenlaştırılmış ürünler ve geleneksel finansal araçlar arasında daha bütünleşik bir altyapı geliştirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Bu içerikte yer alan veriler ve değerlendirmeler Bitget’in 2026 yılı ikinci çeyrek şeffaflık raporuna dayanmaktadır. İçerik genel bilgilendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dijital varlıklar ve finansal ürünler yüksek fiyat oynaklığı ve sermaye kaybı riski içerebilir.

Finans, Son Dakika

Son Dakika Kripto Yatırımcıların tercihi değişiyor: Hisse senetlerinin işlem payı yüzde 6,48’e ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Netanyahu, İsrail Meclisi’nde “Utan“ sloganlarıyla protesto edildi Netanyahu, İsrail Meclisi'nde "Utan" sloganlarıyla protesto edildi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro’ya transfer oluyor 4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı Türk yıldızı takımına getiriyor Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul’da Leandro Trossard Beşiktaş için İstanbul'da
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
Şanlıurfa’da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı Şanlıurfa'da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı
TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: “Adam olamamışsın“ sözleri ortalığı karıştırdı TBMM Komisyonunda tansiyon yükseldi: "Adam olamamışsın" sözleri ortalığı karıştırdı
Zehra Güneş’ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım... Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler 114 yıllık dev kulübe büyük jest: 1 milyon 675 bin liralık alacaklarını sildiler
FIFA’dan Sivasspor’a bir kötü haber daha FIFA'dan Sivasspor'a bir kötü haber daha
Nilüfer ve Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi Nilüfer ve Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı dünyaevine girdi
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:57
Olcay Baykal Hayatını Kaybetti
Olcay Baykal Hayatını Kaybetti
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
13:08
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı
Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:58
Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim
Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 16:14:31. #7.12#
SON DAKİKA: Yatırımcıların tercihi değişiyor: Hisse senetlerinin işlem payı yüzde 6,48’e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.